Nhà phân phối Mercedes-Benz đồng loạt đầu tư nâng chuẩn showroom tại Việt Nam

Động thái này cho thấy các nhà phân phối của hãng xe Đức đang đẩy mạnh đầu tư vào không gian bán lẻ và năng lực hậu mãi trong bối cảnh Mercedes-Benz tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam.

Mercedes-Benz Retail Architecture: Từ không gian bán lẻ đến trải nghiệm toàn diện

Mercedes-Benz Retail Architecture được phát triển với định hướng xây dựng một trải nghiệm thống nhất hơn giữa không gian vật lý, công nghệ và dịch vụ.

Thay vì chỉ tập trung vào khu vực trưng bày xe, tiêu chuẩn này bao phủ nhiều khía cạnh trong hành trình khách hàng, từ thiết kế kiến trúc, cách bố trí các khu vực chức năng, ứng dụng công nghệ số đến trang thiết bị xưởng dịch vụ và đào tạo đội ngũ.

Việc các nhà phân phối liên tục đầu tư theo tiêu chuẩn mới cũng cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của hệ thống bán lẻ trong chiến lược phát triển Mercedes-Benz tại Việt Nam. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thương hiệu chuẩn bị đà tăng trưởng cho giai đoạn mở rộng danh mục sản phẩm. Trong đó, hàng loạt dòng xe nổi bật, bao gồm CLA 200 electric, GLS Edition 140 và nhiều mẫu xe khác, dự kiến sẽ được hãng cho ra mắt tại sự kiện lớn vào cuối năm nay.

Mercedes-Benz Haxaco Láng Hạ: Nâng cấp sau một thập kỷ tại Hà Nội

Đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động tại Hà Nội, Mercedes-Benz Haxaco Láng Hạ đưa vào vận hành showroom đạt chuẩn Mercedes-Benz Retail Architecture từ tháng 7/2026. Tọa lạc tại trung tâm thủ đô, showroom là điểm đến quen thuộc của nhiều khách hàng Mercedes-Benz trong suốt nhiều năm qua.

Cận cảnh không gian mới tại Mercedes-Benz Haxaco Láng Hạ

Showroom được tái thiết kế với khu vực trưng bày các dòng xe mới và xe đã qua sử dụng chính hãng. Hệ thống dịch vụ cũng được nâng cấp với công suất phục vụ lên tới 60 xe mỗi ngày.

Đáng chú ý, xưởng đồng sơn đạt chuẩn Level 2 được trang bị các thiết bị sửa chữa chuyên dụng, phục vụ các công đoạn chăm sóc và sửa chữa xe theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Mercedes-Benz.

Việc kết hợp khu vực bán hàng và năng lực hậu mãi trong cùng một chuẩn vận hành giúp showroom không chỉ đóng vai trò là nơi khách hàng tìm hiểu và mua xe, mà còn là điểm phục vụ xuyên suốt quá trình sở hữu xe.

Mercedes-Benz Vietnam Star Phú Mỹ Hưng: Không gian dành cho trải nghiệm cá nhân hóa

Là thành viên của Tập đoàn Lei Shing Hong (LSH), Vietnam Star tiếp tục mở rộng đầu tư vào hệ thống bán lẻ với showroom Mercedes-Benz Vietnam Star Phú Mỹ Hưng, có diện tích hơn 9.000 m² và khai trương vào cuối tháng 7/2026.

Không gian tại đây được thiết kế với nhiều khu vực dành cho các dòng xe và nhu cầu trải nghiệm khác nhau. Khu vực bàn giao xe được xây dựng theo hướng cá nhân hóa, kết hợp hệ thống ánh sáng thông minh và âm thanh vòm.

Ở phía sau showroom, xưởng dịch vụ có công suất phục vụ lên tới 40 lượt xe mỗi ngày, đồng thời bố trí các khoang sửa chữa riêng cho Mercedes-Maybach và Mercedes-AMG.

Không gian trưng bày các dòng Maybach, AMG, G-Class và S-Class tại Mercedes-Benz Vietnam Star Phú Mỹ Hưng.

Công nghệ cũng được đưa vào nhiều công đoạn trong quá trình chăm sóc xe, từ hệ thống cân chỉnh kỹ thuật số đến công nghệ phối màu, hỗ trợ kỹ thuật viên nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, sửa chữa và hoàn thiện xe.

Mercedes-Benz Haxaco Võ Văn Kiệt: Mở rộng điểm kết nối tại khu vực phía Tây TP.HCM

Nếu Haxaco Láng Hạ đóng vai trò là một điểm phục vụ khách hàng tại trung tâm thủ đô Hà Nội, Mercedes-Benz Haxaco Võ Văn Kiệt được định vị như điểm kết nối giữa khu vực trung tâm TP.HCM với các tỉnh phía Tây và Đồng bằng sông Cửu Long.

Với diện tích khoảng 4.100 m², showroom mang đến không gian bán lẻ theo tiêu chuẩn Mercedes-Benz Retail Architecture, đồng thời tích hợp các giải pháp công nghệ vào quá trình phục vụ khách hàng. Một trong những điểm đáng chú ý là ứng dụng CitNOW, cho phép khách hàng theo dõi trực quan quá trình chăm sóc và bảo dưỡng xe.

Ban lãnh đạo của MBV và Haxaco ghé thăm xưởng dịch vụ trong lễ ra mắt showroom.

Xưởng dịch vụ có công suất lên tới 400 xe mỗi tháng. Các khu vực bảo dưỡng được trang bị thiết bị chuyên dụng thế hệ mới, trong khi hạng mục đồng sơn và sửa chữa thân xe đạt chứng nhận Level 2.

Với vị trí tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, showroom bổ sung thêm một điểm phục vụ cho khách hàng Mercedes-Benz ở khu vực đang tiếp tục mở rộng về hạ tầng và đô thị.

Mercedes-Benz An Du Đà Nẵng: Chuẩn bị nâng cấp điểm đến tại miền Trung

Tại miền Trung, Mercedes-Benz An Du Đà Nẵng dự kiến đưa showroom theo tiêu chuẩn Mercedes-Benz Retail Architecture vào hoạt động vào cuối năm nay. Với diện tích khoảng 5.000 m², showroom được định hướng phục vụ khách hàng tại Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Mercedes-Benz Andu Đà Nẵng sẽ nâng cấp showroom theo chuẩn Mercedes-Benz Retail Architecture trong cuối năm nay.

Tòa nhà gây chú ý với kiến trúc mái vòm đặc trưng cùng biểu tượng ngôi sao Mercedes-Benz xoay trên đỉnh, tạo nên một điểm nhận diện nổi bật tại Đà Nẵng.

Theo bà Trần Phương Mai, Chủ tịch HĐQT Công ty An Du , việc nâng cấp hệ thống showroom nằm trong định hướng đầu tư dài hạn của An Du Group.

"An Du Group luôn kiên định với chiến lược đầu tư dài hạn và phát triển bền vững. Việc nâng cấp hệ thống showroom tại Nha Trang, Đà Nẵng và tiếp tục triển khai tại Hà Nội, Hải Phòng trong thời gian tới thể hiện cam kết không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng theo tiêu chuẩn Mercedes-Benz."

Việc bốn showroom lần lượt được đầu tư theo tiêu chuẩn Mercedes-Benz Retail Architecture trong năm 2026 cho thấy hệ thống bán lẻ Mercedes-Benz tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi đáng chú ý. Không chỉ mở rộng về quy mô, các nhà phân phối đang tập trung nhiều hơn vào chất lượng không gian, công nghệ và năng lực hậu mãi – những yếu tố ngày càng gắn chặt với trải nghiệm sở hữu một chiếc xe sang.

Thông tin địa điểm của các nhà phân phối Mercedes-Benz:

Mercedes-Benz Haxaco Láng Hạ - 46 P. Láng Hạ, Láng, Hà Nội. Hotline: 091 777 4646

Mercedes-Benz Vietnam Star Phú Mỹ Hưng - Khu Chế Xuất, 3 Đường số 7, Tân Thuận, TP.HCM. Hotline: 1800 6142

Mercedes-Benz Haxaco Võ Văn Kiệt - 54 Đ. Kinh Dương Vương, Phú Lâm, TP.HCM. Hotline: 0979 795 878

Mercedes-Benz Andu Đà Nẵng - 113 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Cường, Đà Nẵng. Hotline: 0916 418 181



