Nữ diễn viên là mẹ đơn thân nói lý do bỏ nghề 4 năm

Vừa qua, tại chương trình Antrich, diễn viên Thân Thúy Hà đã chia sẻ cơ duyên đến với nghiệp diễn của mình.

Thân Thúy Hà

Cô nói: "Bộ phim đầu tiên tôi tham gia là phim Lục Vân Tiên. Cái gì cũng phải có duyên, như ông trời định sẵn. Hồi ở dưới quê, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm người mẫu.

Tới khi lên Sài Gòn làm người mẫu rồi, tôi cũng nhận được nhiều lời mời đóng phim. Nhưng tôi cứ nhận rồi bỏ vì không dám đóng. Trông tôi ác vậy nhưng tôi rất sợ đám đông.

Tôi cứ nghĩ, ngồi trước một đám đông, bao nhiêu máy quay chĩa vào mình mà bảo tôi đóng phim là tôi không đóng được. Tôi từ chối đóng phim nhiều lần.

Tôi nhớ thời 90, 2000, Việt Nam mình hay xem phim Hong Kong cổ trang nên tôi cũng thích. Tới khi được mời vào phim Lục Vân Tiên, tôi nhận lời luôn vì nghĩ được mặc đồ cổ trang.

Tôi cũng đi casting và được nhận vào một vai tiểu thư thục nữ. Trong quá trình quay, đạo diễn bảo sao thì tôi diễn như thế. Được cái là tôi cũng lanh lợi, chịu học hỏi. Trong lúc ngồi chờ tới lượt, tôi cũng quan sát xem mọi người diễn sao thì học.

Phim đó chắc chắn tôi diễn không hay vì đó là phim đầu tay, tôi còn chưa cảm được nhân vật, chỉ là người ta bảo sao thì diễn thế, diễn còn rất non.

Dù phim Lục Vân Tiên may mắn được đón nhận nhưng sau đó tôi không dám đóng phim nào nữa. Tận 4 năm sau tôi mới lại tham gia phim Tình yêu còn lại và vào vai ác luôn, đóng đinh vai ác từ đó tới giờ. Ở phim đó, ai cũng nổi tiếng hết".

Chia sẻ thêm về lý do nghỉ đóng 4 năm, nữ nghệ sĩ trải lòng: "Tôi nghỉ tới 4 năm liền vì thời gian đó tôi đi kinh doanh cũng rất thuận lợi. Nói chung, giai đoạn nào tôi cũng đặt mục tiêu là kiếm tiền hết để có tiền lo cho gia đình. 4 năm đó tôi kinh doanh tốt quá nên nghỉ hết, không làm người mẫu và cũng không đi diễn gì cả, chỉ tập trung buôn bán".

Nói về sự trở lại sau nhiều năm với phim Tình yêu còn lại, Thân Thúy Hà cho biết: "Do tôi đọc kịch bản phim Tình yêu còn lại thấy hay, lại gặp vai diễn dễ với mình hơn, là 1 vai phản diện nên tôi nhận. Tôi tự thấy mình hợp với vai phản diện hơn vì tính tôi cứ mạnh mẽ, đàn ông, đi đứng, làm gì cũng hùng hục, không nhẹ nhàng, khoan thai được như người ta, miệng chưa nói thì người đã làm".