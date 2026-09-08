Tin vui từ 3 sân bay quốc tế hàng đầu Việt Nam

Theo thông tin Cục cảng Hàng không Việt Nam, 03 Cảng HKQT: Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất lọt nhóm sân bay cải thiện kết nối hàng không nổi bật khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Trung Đông. Theo đó, trong báo cáo chỉ số Kết nối hàng không (Air Connectivity Index) năm 2025 vừa được Hội đồng Sân bay Quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Trung Đông (ACI APAC & MID) công bố ngày 7/9/2026, 03 Cảng HKQT: Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất được ghi nhận trong nhóm các sân bay có mức cải thiện kết nối nổi bật nhất theo từng phân khúc quy mô khai thác. Kết quả này được công bố trong bối cảnh kết nối hàng không toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Chỉ số Kết nối hàng không (Air Connectivity Index) của ACI là công cụ phân tích lấy hành khách làm trung tâm, đánh giá mức độ kết nối của các sân bay dựa trên quy mô, tần suất mạng lưới và tầm quan trọng kinh tế của các điểm đến. Chỉ số cũng xem xét chất lượng và hiệu quả kết nối thông qua các yếu tố như loại tàu bay, tính chất đường bay nội địa hay quốc tế, số điểm dừng trung chuyển và mức độ tham gia liên minh hàng không.

Theo chỉ số này, kết nối hàng không tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương tăng 10% trong năm 2025. Tính chung toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Trung Đông, mức tăng trưởng đạt 11%, trong đó riêng Trung Đông tăng tới 21%, cho thấy ngành hàng không khu vực đang bước sang một giai đoạn tăng trưởng mới sau thời kỳ phục hồi mạnh hậu đại dịch.

Trong tổng số 315 sân bay được đưa vào đánh giá, 74% ghi nhận mức tăng trưởng kết nối trong năm 2025; các sân bay trung tâm (hub) tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt khi 83–97% các sân bay hub lớn ghi nhận tăng trưởng, nhờ mạng lưới đường bay của các hãng hàng không được mở rộng và nhu cầu đi lại quốc tế duy trì tích cực.

Trong bức tranh tăng trưởng chung của khu vực, hệ thống cảng hàng không Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn về mức độ cải thiện kết nối. Theo phân nhóm của ACI, Cảng HKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất được xếp vào nhóm sân bay có mức cải thiện kết nối nổi bật nhất trong phân khúc phục vụ 25–40 triệu hành khách/năm; Cảng HKQT Đà Nẵng được ghi nhận trong nhóm cải thiện nổi bật ở phân khúc 5–15 triệu hành khách/năm.

Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Hà Nam

Việc cả ba cảng hàng không cùng lọt vào các nhóm dẫn đầu về cải thiện kết nối theo từng phân khúc quy mô là tín hiệu tích cực, khẳng định vị thế của hệ thống cảng hàng không Việt Nam trong mạng lưới hàng không khu vực.

Đây đều là những cửa ngõ hàng không quan trọng, giữ vai trò kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch lớn của Việt Nam với mạng lưới đường bay khu vực và quốc tế. Sự cải thiện kết nối tại ba cảng hàng không này góp phần nâng cao khả năng tiếp cận Việt Nam bằng đường hàng không, đồng thời tạo thêm điều kiện thuận lợi cho giao thương, du lịch và phát triển kinh tế – xã hội.