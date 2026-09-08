Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sân bay Nội Bài có thông báo quan trọng, toàn bộ hành khách cần chú ý

| | Sống

Sân bay Nội Bài có thông báo quan trọng, toàn bộ hành khách cần chú ý

Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài vừa chia sẻ thông tin về việc tiếp nhận, bảo quản và hỗ trợ hành khách tìm lại tài sản bỏ quên tại nhà ga, đồng thời hướng dẫn các kênh tra cứu đồ thất lạc.

Theo Cảng HKQT Nội Bài, mỗi tài sản hành khách bỏ quên, từ máy tính, điện thoại đến những tài sản có giá trị lớn, đều được cán bộ, nhân viên tiếp nhận, bảo quản và hỗ trợ tìm lại cho chủ sở hữu.

Để thuận tiện cho hành khách, Cảng cung cấp website tra cứu đồ thất lạc hoạt động 24/7. Toàn bộ hành lý, tài sản được tiếp nhận trong ngày sẽ được chụp ảnh, mã hóa và đăng tải lên hệ thống để hành khách dễ dàng kiểm tra, nhận diện.

Các kênh hỗ trợ tìm kiếm hành lý thất lạc tại sân bay Nội Bài

Bên cạnh đó, hành khách có thể liên hệ qua các kênh gồm hotline, email hoặc trực tiếp tại Phòng hành lý thất lạc, tầng 1, sảnh E, Nhà ga hành khách T1, có thời gian làm việc từ 8h đến 22h hàng ngày, kể cả lễ, Tết.

Khi đến nhận tài sản, hành khách cần mang theo giấy tờ tùy thân cùng các thông tin chứng minh quyền sở hữu như thông tin chuyến bay, hình ảnh, hóa đơn hoặc mô tả đặc điểm nhận dạng của tài sản.

Ảnh: Noibai International Airport

Cảng HKQT Nội Bài cũng lưu ý, với những tài sản bỏ quên trên phương tiện vận tải như taxi, xe buýt hoặc tàu bay, hành khách cần liên hệ trực tiếp với đơn vị vận chuyển để được hỗ trợ. Việc lưu lại các kênh tra cứu trên có thể giúp hành khách nhanh chóng tìm kiếm và nhận lại tài sản trong trường hợp không may để quên đồ tại sân bay.

Theo Kim Linh

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Nội sắp có “viện dưỡng lão” nằm trong phức hợp y tế 14.200 tỷ đồng, liền kề bệnh viện 1.600 giường, gắn với trường ĐH hơn 120 tuổi

Hà Nội sắp có “viện dưỡng lão” nằm trong phức hợp y tế 14.200 tỷ đồng, liền kề bệnh viện 1.600 giường, gắn với trường ĐH hơn 120 tuổi Nổi bật

Tỷ phú 98 tuổi có đủ tiền mua 50 ô tô, biệt thự vẫn "sống như ăn mày", quyên góp 233 tỷ đồng làm từ thiện

Tỷ phú 98 tuổi có đủ tiền mua 50 ô tô, biệt thự vẫn "sống như ăn mày", quyên góp 233 tỷ đồng làm từ thiện Nổi bật

Bầu Thuỵ và tầm nhìn về một “kim tự tháp” bền vững cho bóng đá Việt Nam

Bầu Thuỵ và tầm nhìn về một “kim tự tháp” bền vững cho bóng đá Việt Nam

11:00 , 08/09/2026
Một từ tiếng Việt cực ngắn nhưng lại là thước đo cả một đời người, tiếng Anh có nhiều từ na ná nhưng dịch thẳng thì thấy thiếu

Một từ tiếng Việt cực ngắn nhưng lại là thước đo cả một đời người, tiếng Anh có nhiều từ na ná nhưng dịch thẳng thì thấy thiếu

10:59 , 08/09/2026
Cô gái 24 tuổi thủng dạ dày vì kiểu uống cà phê cực quen của nhiều người

Cô gái 24 tuổi thủng dạ dày vì kiểu uống cà phê cực quen của nhiều người

10:37 , 08/09/2026
Lời khuyên cho tất cả những người đang “nuôi ô tô” ở đô thị

Lời khuyên cho tất cả những người đang “nuôi ô tô” ở đô thị

10:12 , 08/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên