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Việt Nam giành 4 Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế, trong top 8 thế giới

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Việt Nam giành 4 Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế, trong top 8 thế giới

Học sinh Việt Nam giành 4 Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế 2026, nằm trong top 8 đoàn có thành tích cao nhất thế giới.

Thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) công bố sáng nay, cả 4 học sinh đại diện Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2026 đều giành Huy chương Bạc. các học sinh là Thân Đức Chính và Phùng Quang Hưng (Trường THPT Chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Thành An (Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Lương Thái Duy (Trường THPT Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Với 3/4 học sinh Việt Nam xếp trong top 7 Huy chương Bạc và tổng điểm, Đoàn Việt Nam tiếp tục duy trì trong top 8 các đoàn tham dự kỳ thi.

Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 37 được tổ chức tại Vilnius, thủ đô nước Cộng hòa Lithuania, từ ngày 12 đến 19/7/2026, quy tụ 86 đoàn đến từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 6 đoàn quan sát viên, với gần 300 thí sinh tham dự.

IBO 2026 gồm hai ngày thi chính thức. Thí sinh hoàn thành hai bài thi lý thuyết, mỗi bài kéo dài 180 phút, cùng bốn bài thực hành, mỗi bài 90 phút.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic Sinh học quốc tế (IBO) 2026.

Đề thi lý thuyết gồm 100 câu hỏi xoay quanh các vấn đề toàn cầu như ô nhiễm môi trường, tăng trưởng xanh, trung hòa carbon, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh, chẩn đoán và điều trị một số bệnh ở người.

Phần thi thực hành kiểm tra năng lực ở bốn lĩnh vực gồm hóa sinh và sinh học phân tử; sinh lý người và động vật; giải phẫu, hệ thống học động vật; sinh học máy tính thực vật. Nội dung yêu cầu thí sinh vận dụng kiến thức liên ngành cùng kỹ năng thực nghiệm và phân tích dữ liệu ở mức độ cao.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Olympic Sinh học quốc tế được đánh giá là một trong những kỳ thi khoa học tự nhiên toàn diện nhất dành cho học sinh THPT trên thế giới, đòi hỏi kiến thức tích hợp giữa toán ứng dụng, vật lý, hóa học, sinh học và khoa học môi trường, cùng kỹ năng phòng thí nghiệm từ cấp độ phân tử đến hệ sinh thái.

Theo Lệ Thu/VTC News

VTC NEWS

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