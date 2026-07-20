Thật như đùa: Bổ nhiệm mèo mướp làm trưởng phòng đặc biệt tại sân bay

Những ngày gần đây, chủ đề "văn phòng bắt chuột của sân bay Lan Châu" thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú và khen ngợi hành động nhân văn của sân bay khi nhận nuôi những chú mèo hoang.

Đầu tháng 7, đại diện sân bay quốc tế Lan Châu cho biết việc lập Văn phòng Bắt chuột với nhân sự là 3 chú mèo mướp. Gia đình mèo này đang sinh sống trong một khu nhà kính dành riêng cho mèo bên trong sân bay và được nhân viên chăm sóc hằng ngày.

Những chú mèo mướp hoang tại sân bay Lan Châu bắt đầu nổi tiếng trên mạng từ đầu năm nay. Ảnh: Sân bay Lan Châu.

Theo giới thiệu của sân bay, ba thành viên trong gia đình mèo chính là những nhân viên chuyên bắt chuột tại sân bay. Nhóm nhân sự đặc biệt này sống tại một khu chuồng kính khép kín gần cửa lên máy bay D58, được trang bị đầy đủ ổ nằm, giá leo trèo, máy lọc không khí và các tiện nghi khác.

Hành khách sau khi hoàn tất kiểm tra an ninh và đi xuống thang cuốn đều có thể dễ dàng nhìn thấy gia đình mèo.

Nhân viên sân bay cho biết, từng có hành khách lo ngại mèo có thể cào người, vậy nên để bảo đảm an toàn, ba chú mèo chủ yếu ở trong khu chuồng riêng và chỉ thỉnh thoảng mới được thả ra ngoài. Chúng cũng được nhân viên chăm sóc, tẩy ký sinh trùng và tiêm phòng định kỳ nhằm bảo đảm sức khỏe.

Những chú mèo mướp hoang tại sân bay Lan Châu bắt đầu nổi tiếng trên mạng từ đầu năm nay. Sau khi thu hút sự chú ý, ban quản lý sân bay đã chính thức "tuyển dụng" và bổ nhiệm lần lượt làm trưởng và phó của Văn phòng Bắt chuột, đồng thời phát động cuộc thi đặt tên trên mạng. Cuối cùng, mèo đực được đặt tên là Tang Bưu, còn mèo cái là Thúy Hoa.

Theo tài khoản mạng xã hội chính thức của sân bay, cuối tháng 4, chú mèo Tang Bưu đã hoàn tất kiểm tra sức khỏe và triệt sản trước khi chính thức nhận nhiệm vụ. Bạn đời của Tang Bưu là Thúy Hoa sau đó sinh mổ tại bệnh viện thú cưng, hạ sinh mèo con Tiểu Thúy Quả.

Hành khách sau khi hoàn tất kiểm tra an ninh và đi xuống thang cuốn đều có thể dễ dàng nhìn thấy gia đình mèo. Ảnh: 163.

Đến tháng 6, hai mẹ con trở lại khu chuồng của sân bay, cùng Tang Bưu tạo thành đội bắt chuột ba thành viên, thu hút đông đảo hành khách dừng chân chụp ảnh.

Sân bay Lan Châu cũng mở chuyên mục riêng mang tên Tang Bưu và Thúy Hoa trên các nền tảng mạng xã hội để chia sẻ cuộc sống thường ngày của gia đình mèo đặc biệt này.