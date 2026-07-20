Ferran Torres - người ghi bàn thắng để đời đánh bại Argentina đưa Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 là ai?

Sau hơn 105 phút bế tắc trước hàng thủ kiên cường của Argentina, Ferran Torres đã xuất hiện đúng lúc để ghi bàn thắng quý hơn vàng, giúp Tây Ban Nha đánh bại nhà đương kim vô địch và lên ngôi World Cup 2026. Pha lập công ở hiệp phụ không chỉ mang về chiếc cúp vàng thế giới thứ hai trong lịch sử cho La Roja, mà còn trở thành khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp của tiền đạo 26 tuổi.

Khi đồng hồ bước sang hiệp phụ thứ hai của trận chung kết tại New Jersey (Mỹ), Ferran Torres đã tận dụng pha bóng bật ra trong vòng cấm để tung cú dứt điểm cận thành, đánh bại Emiliano Martinez, phá vỡ thế cân bằng kéo dài hơn 100 phút. Đó là bàn thắng duy nhất của trận đấu, đưa Tây Ban Nha đánh bại Argentina để lần đầu tiên sau 16 năm trở lại đỉnh cao World Cup.

Điều đặc biệt là Ferran Torres không phải ngôi sao được kỳ vọng nhất trên hàng công Tây Ban Nha. Ở Barcelona, anh đang bước sang mùa giải thứ năm nhưng thường xuyên phải cạnh tranh suất đá chính với Lamine Yamal, Raphinha và Robert Lewandowski. Dù vậy, tiền đạo sinh năm 2000 vẫn vừa trải qua mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp với 21 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 49 lần ra sân.

Ferran trưởng thành từ lò đào tạo Valencia và ra mắt đội một năm 2017. Sau ba mùa giải gây ấn tượng, anh được Manchester City chiêu mộ vào năm 2020 dưới thời Pep Guardiola. Chỉ hơn một năm sau, Barcelona bỏ tiền đưa anh trở lại La Liga và kể từ đó Ferran gắn bó với sân Camp Nou.

Ở cấp độ đội tuyển, Ferran cũng sớm khẳng định tài năng. Anh ra mắt tuyển Tây Ban Nha năm 2020, từng lập hat-trick vào lưới Đức tại UEFA Nations League và là một trong những nhân tố góp công giúp La Roja vô địch EURO 2024.

Tại World Cup 2026, Ferran không phải lựa chọn số một của HLV Luis de la Fuente. Anh chỉ đá chính ở trận mở màn gặp Cape Verde, sau đó chủ yếu vào sân từ ghế dự bị. Tuy nhiên, tiền đạo áo số 7 luôn biết cách tạo dấu ấn mỗi khi được trao cơ hội.

Trước trận chung kết, chính Ferran là người kiến tạo để Mikel Merino ghi bàn quyết định loại Bồ Đào Nha ở vòng 1/8. Và khi Tây Ban Nha cần một người hùng trong trận đấu lớn nhất giải, "siêu dự bị" ấy lại lên tiếng bằng pha lập công để đời.

Từ một cầu thủ thường xuyên phải chấp nhận vai trò dự bị ở Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, Ferran Torres đã biến mình thành người hùng của cả đất nước với bàn thắng quyết định trong trận chung kết World Cup. Một khoảnh khắc đủ để tên tuổi anh được ghi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.