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iPhone Duo 2TB giá 103,99 triệu đồng, đắt ngang Honda SH 160i

| | Thị trường

Chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple, ở cấu hình cao nhất, có giá suýt soát với một chiếc xe máy tay ga hạng sang đang bán tại Việt Nam.

Bản iPhone Duo 2 TB, phiên bản đắt nhất trong 4 tùy chọn dung lượng, được Apple niêm yết 103.999.000 đồng tại Việt Nam. Với số tiền này, người dùng gần như đã đủ mua một chiếc Honda SH 160i 2026 bản cao cấp nhất, hiện được niêm yết 104,29 triệu đồng, chỉ chênh khoảng 291.000 đồng, tức chưa bằng tiền đổ một bình xăng đầy.

Đổi lại số tiền đó, iPhone Duo mang đến một chiếc điện thoại gập với màn hình trong 7,6 inch và màn hình ngoài 5,4 inch, cùng dùng chip A20 Pro như trên iPhone 18 Pro. Máy có 2 viên pin riêng, mỗi bên thân máy một viên, được một chip quản lý pin chuyên biệt điều phối sạc, xả để hoạt động như một viên pin duy nhất, cho thời gian dùng thực tế khoảng 24 giờ mỗi lần sạc. Bản lề gồm hơn 100 chi tiết cơ khí, khung titan cấp 5, mặt sau Ceramic Shield và mặt màn hình ngoài Ceramic Shield 2 chống trầy gấp 3 lần thế hệ trước. Camera chính 48 MP có sẵn ống tele quang học 2x tích hợp, cùng loạt tính năng camera chỉ có trên máy gập như Duo Preview hay Duo FaceTime tận dụng cả 2 màn hình.

Còn với chiếc Honda SH 160i cao cấp nhất, 104,29 triệu đồng đó đổi lại một chiếc xe máy tay ga có màn hình TFT 4,2 inch tùy chỉnh được thông số hiển thị, đèn pha LED thừa hưởng từ SH350i, hộc chứa đồ có cổng sạc USB Type-C, phanh ABS 2 kênh cùng kiểm soát lực kéo HSTC, và ứng dụng My Honda+ hỗ trợ cập nhật OTA.

Nói cách khác, cùng một số tiền, người dùng phải chọn giữa việc có trong tay chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple, hay một phương tiện đi lại dùng được nhiều năm. Còn nếu chọn bản 256 GB rẻ nhất của iPhone Duo, giá 64.999.000 đồng, thì vẫn còn dư gần 40 triệu đồng, đủ để mua thêm một chiếc Honda Vision hoặc Air Blade bản tiêu chuẩn.

Theo Thế Duyệt

Đời sống & Pháp luật

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