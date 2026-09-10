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Giá dầu vượt 100 USD/thùng

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Giá dầu thô đã tăng hơn 3% vào thứ Tư khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang tại Vịnh Ba Tư, làm dấy lên lo ngại của các nhà đầu tư về khả năng sụt giảm hoạt động xuất khẩu năng lượng qua eo biển Hormuz.

Giá dầu vượt 100 USD/thùng - Ảnh 1.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 3,4% lên mức 101,21 USD/thùng, mức giá đóng cửa cao nhất của loại dầu chuẩn quốc tế này kể từ ngày 22/5. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn cũng tăng 3,3%, chốt phiên ở mức 96,05 USD/thùng.

Quân đội Mỹ đã phá hủy 5 tàu chở dầu thô của Iran vào thứ Ba để đáp trả các âm mưu tấn công nhắm vào một tàu chiến Mỹ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết tàu chiến của họ đã né tránh thành công các cuộc tấn công từ phía Iran và không có nhân sự nào của Mỹ bị thương vong.

Giá xăng tại Mỹ đã chạm mức cao kỷ lục trong dịp lễ Lao động (Labor Day) là 4,15 USD/gallon vào thứ Hai. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào thứ Tư, ông Patrick De Haan - trưởng bộ phận phân tích xăng dầu tại GasBuddy - cho biết giá dầu diesel dự kiến sẽ lần đầu tiên chạm mốc 6 USD/gallon trong những ngày tới.

Giá dầu vượt 100 USD/thùng - Ảnh 2.

Ông Daan Struyven, đồng trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại Goldman Sachs, nhận định trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Squawk Box Asia" của đài CNBC rằng sự leo thang trong xung đột Mỹ-Iran (hiện đã kéo dài sang tháng thứ bảy) đang làm tăng nguy cơ giá dầu vọt lên trên mức 120 USD/thùng khi các cuộc tấn công vào hoạt động vận tải biển ngày càng gia tăng.

Kịch bản cơ sở của Goldman Sachs vẫn dự báo hoạt động xuất khẩu từ Vịnh Ba Tư sẽ dần phục hồi khi các nhà sản xuất thích nghi với những gián đoạn, chẳng hạn như thông qua các tuyến đường vận chuyển thay thế và cuối cùng là bổ sung năng lực đường ống dẫn dầu.

Tuy nhiên, ông Struyven cho biết tình trạng leo thang gần đây đã làm tăng khả năng xảy ra một kịch bản giá tăng mạnh hơn, trong đó hoạt động xuất khẩu không thể phục hồi trong những tháng tới do các cuộc tấn công nhắm vào tàu chở dầu.

Mỹ và Iran phần lớn đã kiềm chế xung đột trong khoảng một tháng sau đợt bùng phát bạo lực vào tháng Bảy. Washington đã chuyển hướng sang việc gây áp lực kinh tế lên Tehran. Tuy nhiên, giao tranh đã bùng phát trở lại khi Iran tiếp tục tấn công các tàu thương mại tại khu vực eo biển Hormuz và vùng lân cận.

Đức Nam

An ninh tiền tệ

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