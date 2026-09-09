Một thắng lợi dành cho Iran nếu Mỹ quyết định giảm lực lượng ở Trung Đông

Các cuộc thảo luận đang diễn ra, ngay cả khi khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ vẫn đóng quân trong khu vực, được hỗ trợ bởi 2 tàu sân bay và hơn chục tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường.

Theo CNN, Lầu Năm Góc đã phác thảo một số phương án để định hình lại cấu trúc lực lượng khu vực, với những thay đổi có thể diễn ra ngay từ năm sau.

Ngoài ra, các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc đã ngầm phát tín hiệu ủng hộ việc giảm bớt số lượng binh lính tại một số quốc gia vùng Vịnh, và chuyển giao nhiều hơn gánh nặng quốc phòng cho các đối tác của Mỹ tại đó.

Các nhà hoạch định của Lầu Năm Góc cũng đang xem xét cách tăng cường khả năng phòng thủ cho bất kỳ lực lượng nào ở lại.

Các quan chức Mỹ hiện đang đặt câu hỏi, liệu một số hoạt động tình báo và đặc nhiệm có thực sự cần một căn cứ khu vực thường trực hay không, thay vào đó, nhân sự và trang thiết bị có thể được vận chuyển bằng máy bay từ Mỹ đến để thực hiện nhiệm vụ, rồi sau đó quay về nước.

Chi phí cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến quyết định.

Mỹ có thể sẽ bỏ qua việc xây dựng lại một số cơ sở bị hư hại nặng hoặc bị phá hủy thay vì chi tiền để khôi phục chúng.

Vào tháng 4/2026, kiểm toán viên Lầu Năm Góc Jules “Jay” Hurst III cho biết, bất kỳ quyết định sửa chữa nào cũng sẽ phụ thuộc một phần vào lập trường tương lai của Mỹ trong khu vực.

Các quan chức Lầu Năm Góc nhìn chung kỳ vọng một số căn cứ thường trực lớn của Mỹ trong khu vực sẽ vẫn được giữ nguyên.

Dù vậy, việc xây dựng lại bao nhiêu phần trăm có thể phụ thuộc vào việc các quốc gia chủ nhà có giúp trang trải chi phí hay không, vốn có thể lên tới hàng tỷ USD.

Hiện lực lượng Mỹ triển khai khắp Trung Đông dự kiến vẫn sẽ tiếp tục phải đối mặt với các cuộc tấn công từ Iran.

Tuần trước, Đô đốc Daryl Caudle, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, cho biết Hải quân không có kế hoạch đưa nhân viên trở lại Bahrain trong thời gian tới, mặc dù quốc gia này từ lâu đã là nơi đóng quân của Hạm đội 5 của Mỹ.

Việc trục xuất quân đội Mỹ khỏi khu vực từ lâu đã là một trong những mục tiêu chiến lược của Iran.

Nếu chính quyền ông Trump tiếp tục thực hiện ý tưởng giảm bớt nhân sự và cơ sở vật chất của Mỹ trong khu vực, đó sẽ là một thắng lợi nữa cho Cộng hòa Hồi giáo, điều mà cho đến nay đã ngăn cản Mỹ đạt được bất kỳ mục tiêu nào trong cuộc chiến.

Việc thảo luận về giảm quy mô triển khai quân sự trong khi chiến tranh vẫn đang diễn ra cũng cho thấy, Mỹ thiếu một chiến lược rõ ràng đối với Iran và khu vực rộng lớn hơn.