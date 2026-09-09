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Vì sao Đức giục Ukraine chi tiêu nhiều hơn tiền viện trợ mua sắm quân sự?

| | Tài chính quốc tế

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul.

 Ngày 8/9, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã giục Ukraine chi tiêu nhiều hơn các nguồn quỹ viện trợ mua sắm quân sự do phương Tây cung cấp.

Đức là một trong những nước ủng hộ song phương lớn nhất của Ukraine, đã cung cấp hoặc dành hơn 43 tỷ euro viện trợ dân sự, và khoảng 58 tỷ euro viện trợ quân sự kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022.

“Hiện nay chúng tôi là nước ủng hộ mạnh mẽ nhất Ukraine về mặt hỗ trợ tài chính và quân sự. Và đương nhiên, ngành công nghiệp quốc phòng Đức phải được hưởng lợi từ điều này”, ông Wadephul nói với tờ Bild hôm 8/9.

Ngoại trưởng Đức cho biết, ông đã trực tiếp nêu vấn đề này với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky trong chuyến thăm hồi tháng trước.

“Chúng tôi sát cánh cùng ông, ủng hộ ông, nhưng tôi cũng phải giải thích điều này với người đóng thuế ở Đức.

Và điều tối thiểu ông có thể làm là, để ngành công nghiệp quốc phòng Đức tham gia vào tất cả các biện pháp mua sắm”, Ngoại trưởng Wadephul nhắc lại lời mình đã nói với nhà lãnh đạo Ukraine.

“Hiện tại, chúng tôi chưa hoàn toàn hài lòng với mức độ đơn đặt hàng tại Đức”, ông Wadephul nói thêm, đồng thời cho biết, Ukraine đã được yêu cầu xem xét lại việc mua hàng và đảm bảo tình hình “sẽ được cải thiện”.

Yêu cầu của Đức về việc số tiền chi cho Ukraine phải được chuyển trở lại cho các nhà sản xuất vũ khí trong nước phản ánh cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với viện trợ cho Ukraine.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump phần lớn đã chuyển gánh nặng tài chính cung cấp vũ khí của Mỹ sang các thành viên NATO ở châu Âu và Canada.

Theo cơ chế PURL (Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine), các thành viên của khối hiện trả tiền cho Mỹ để mua vũ khí do Mỹ sản xuất, sau đó được chuyển đến Ukraine.

Nga đã nhiều lần chỉ trích việc Đức và EU tăng cường quân sự chưa từng có tiền lệ với lý do bị cáo buộc là mối đe dọa từ Nga.

Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 6 cho biết, các chính phủ phương Tây không còn che giấu ý định của mình nữa, và đang "công khai tuyên bố, họ đang chuẩn bị chiến tranh với chúng ta".

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã cảnh báo, Đức và phần còn lại của châu Âu dưới sự lãnh đạo hiện tại đang "biến thành một Đế chế thứ tư", và tìm cách chống lại Nga "đến người Ukraine cuối cùng".

Theo RT
Mỹ thúc đẩy đàm phán hòa bình Ukraine sau chuyến thăm Nga

Theo Hoàng Vân

Giáo dục & thời đại

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