'Ông lớn' Nga kiện đối tác châu Á, đòi bồi thường hơn 1 tỷ USD

Arctic LNG 2, một dự án khí tự nhiên hóa lỏng do Novatek (Nga) dẫn đầu, công ty này đang yêu cầu bồi thường 1 tỷ USD từ nhà máy đóng tàu Hàn Quốc Hanwha Ocean vì các hợp đồng đóng tàu chở dầu bị hủy bỏ.

Nhà máy Arctic LNG 2, thuộc sở hữu 60% của Novatek, được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những nhà máy khí hóa lỏng (LNG) lớn nhất của Nga, với sản lượng dự kiến là 19,8 triệu tấn mỗi năm. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt của Mỹ đã làm phức tạp thêm triển vọng của dự án.

Trong một thông báo ngày 3/9, Hanwha cho biết Arctic LNG 2 đã đệ đơn khiếu nại lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore liên quan đến một hợp đồng đóng tàu đã bị chấm dứt.

Tổng số tiền bồi thường lên tới 1,37 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 1,02 tỷ USD.

Chỉ trong khoảng 9 tháng, Nga gần như tăng gấp đôi số tàu thuộc hạm đội bóng tối dùng để vận chuyển LNG từ dự án Arctic LNG 2 trong bối cảnh xuất khẩu năng lượng khi thị trường châu Âu ngày càng thu hẹp.

Theo phân tích dữ liệu theo dõi tàu biển, ít nhất 20 tàu đã phục vụ Arctic LNG 2 cùng các cơ sở liên quan tính đến đầu tháng 9. Con số này tăng mạnh so với 11 tàu vào cuối tháng 12/2025.

Theo Reuters﻿