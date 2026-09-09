Houthi tấn công khiến thị trường dầu mỏ chao đảo

Xung đột leo thang trở lại

Theo Izvestia, ngày 8/9, phong trào Ansar Allah (Houthi) đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) vào các khu vực phía Tây Nam của Saudi Arabia.

Sân bay quốc tế Abha, căn cứ không quân King Khalid và một số cơ sở của công ty dầu khí quốc doanh Saudi Aramco đã bị tấn công, bao gồm cả một nhà máy lọc dầu lớn ở Jizan, nơi một đám cháy lớn bùng phát sau khi UAV lao vào.

Theo chính quyền Saudi Arabia, 73 người bị thương. Bộ Năng lượng Saudi Arabia đã xác nhận một số cơ sở năng lượng ở phía Nam nước này phải tạm thời ngừng hoạt động do bị hư hại nghiêm trọng.

Các đại diện của Houthi tuyên bố cuộc tấn công là hành động trả đũa cho cuộc tấn công trước đó của Saudi Arabia vào một nhà tù ở tỉnh Al-Jawf. Cuộc tấn công xảy ra vào ngày 7/9.

Theo kênh truyền hình Al Masirah do lực lượng Houthi kiểm soát, hàng chục người đã bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của nhà tù ở thành phố Al-Hazm. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 11 nạn nhân, trong đó có 1 trẻ em.

Theo nhà khoa học chính trị người Nga, Elena Suponina, mục tiêu chính của Houthi hiện nay là giữ vững các cảng biển và hành lang vận tải trọng yếu, vốn tạo ra nguồn thu khổng lồ từ thuế hải quan.

Chuyên gia này nhấn mạnh lực lượng Houthi sẽ tiếp tục đáp trả mạnh tay bất kỳ cuộc tấn công nào đe dọa đến lợi ích chính trị hoặc tài chính của họ.

Tác động đến giá dầu

Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào các mục tiêu của Saudi Arabia đã đẩy giá dầu thô Brent lên gần 100 USD/thùng, Sergei Tolkachev, giáo sư tại Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga, cho biết.

Saudi Arabia là nước điều tiết chính của thị trường dầu mỏ toàn cầu. Nước này định hướng các cuộc họp của OPEC+, nơi đưa ra quyết định về việc cắt giảm hay tăng sản lượng dầu thô.

Hơn nữa, dầu của Saudi Arabia thuộc hàng rẻ nhất thế giới. Trong hoàn cảnh này, bất kỳ cuộc tấn công nào thành công vào các cơ sở của Saudi Aramco đều làm lộ ra điểm yếu của cơ sở hạ tầng địa phương.

Ngay cả khi thiệt hại thực tế đối với các nhà máy lọc dầu là tối thiểu, chỉ riêng việc hệ thống phòng không bị phá vỡ cũng buộc các sàn giao dịch phải tính toán đến những kịch bản xấu nhất.

Các quỹ đầu tư ngay lập tức bắt đầu mua hợp đồng tương lai, lo sợ rằng các cuộc tấn công tiếp theo có thể làm tê liệt hoàn toàn các nhà ga hoặc trạm bơm lớn.

Ông Tolkachev dẫn chứng việc lực lượng Houthi phong tỏa các tàu của Saudi Arabia tại eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ phía Nam Biển Đỏ, như một yếu tố khác thúc đẩy giá dầu tăng cao.

Khoảng 10% lượng dầu và sản phẩm dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển toàn cầu đi qua hành lang hẹp này, nhưng các chủ tàu e ngại sử dụng nó do các cuộc tấn công thường xuyên của Houthi.

Hiện nay, thay vì tuyến đường ngắn qua kênh đào Suez, một số tàu chở dầu đang đi vòng qua Mũi Hảo Vọng ở châu Phi. Tuyến đường này dài hơn từ 10-14 ngày, làm tăng đáng kể chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm.

Sự chậm trễ trong vận chuyển tạo ra tình trạng thiếu tàu tạm thời trên thị trường. Dầu thô bị mắc kẹt trên biển và không đến được các nhà máy lọc dầu ở châu Âu và châu Á kịp thời, gây ra sự tăng vọt giá cả.

Hơn nữa, do việc phong tỏa eo biển Hormuz, khu vực này có nguy cơ phải đối mặt với sự sụt giảm lớn về vận tải biển, và chưa rõ khi nào cuộc khủng hoảng sẽ kết thúc. Chính trong bối cảnh này, Mỹ đã bắt đầu phát triển các mỏ dầu ở Venezuela.

Ông Tolkachev, nói thêm Mỹ có kế hoạch mở rộng thị phần dầu mỏ của Mỹ Latinh trên thị trường toàn cầu và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Đông, nơi Mỹ đang dần mất ảnh hưởng.

Ngành năng lượng hiện đang trải qua giai đoạn chuyển đổi, phát triển một cấu trúc dòng chảy nhiên liệu mới. Trong những giai đoạn trầm lắng ngắn hạn, giá có thể tạm thời giảm xuống còn 80-90 USD/thùng.

Tuy nhiên, các vấn đề quân sự và chính trị chưa được giải quyết vẫn tiềm ẩn nguy cơ biến động giá mạnh trong tương lai.

Các cuộc tấn công liên tục vào các tuyến đường hàng hải trọng yếu đang phá hủy hoàn toàn hệ thống an ninh hàng hải tập thể trước đây.

Trong điều kiện này, sự ổn định toàn cầu đang phụ thuộc trực tiếp vào khả năng của các quốc gia trong việc bảo vệ các tuyến đường thương mại và đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu thô, tránh các khu vực xung đột.