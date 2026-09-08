Houthi tấn công Ả Rập Xê Út, 73 người bị thương

Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi ở Yemen tấn công nhằm vào các cơ sở dân sự và kinh tế trên lãnh thổ nước này, khiến ít nhất 73 dân thường bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Houthi được cho là tấn công đáp trả việc Ả Rập Xê Út không kích vào Yemen.

Thiếu tướng Turki al-Maliki, người phát ngôn của liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen, cho biết các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các cơ sở dân sự và kinh tế tại các tỉnh Abha, Khamis Mushait, Jizan và Najran. Ông không cho biết các cuộc tấn công xảy ra vào thời điểm cụ thể nào.

Al-Maliki gọi đây là “sự leo thang nguy hiểm” và “hành động vi phạm trắng trợn” chủ quyền của Ả Rập Xê Út, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với người dân tại nước này. Ông cho biết liên minh sẽ thực hiện “mọi biện pháp tác chiến cần thiết” để đối phó với các cuộc tấn công và xử lý các nguồn gây ra mối đe dọa.

Trong tuyên bố riêng, Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết một số “cơ sở và công trình thuộc lĩnh vực năng lượng” tại các khu vực miền nam nước này bị tấn công vào sáng sớm 8/9. Các cuộc tấn công khiến “một số công dân và cư dân” bị thương, đồng thời gây ra “hỏa hoạn tại nhiều địa điểm”, buộc một số hoạt động phải “tạm thời đình chỉ”, theo tuyên bố.

Đến cuối ngày 8/9, lực lượng Houthi ra tuyên bố nói rằng các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út là hành động đáp trả hơn 120 cuộc không kích do Ả Rập Xê Út tiến hành tại Yemen trong ba ngày trước đó.

Người phát ngôn quân sự của Houthi, Yahya Saree, cho biết: “ Các lực lượng vũ trang Yemen tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn, tầm xa… sử dụng hàng chục tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái”.

Trước đó, Houthi cáo buộc Ả Rập Xê Út thực hiện một cuộc không kích nhằm vào nhà tù ở al-Hazm, thuộc tỉnh al-Jawf ở miền bắc Yemen, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Lực lượng này tuyên bố “hành động gây hấn liên tục của Ả Rập Xê Út nhằm vào Yemen sẽ không thể không bị trừng phạt”.

Riyadh chưa bình luận về cáo buộc này.

Yemen rơi vào tình trạng xung đột kéo dài kể từ năm 2014, khi lực lượng Houthi chiếm thủ đô Sanaa, khiến Ả Rập Xê Út dẫn đầu một liên minh quân sự can thiệp vào năm sau đó. Giao tranh giữa hai bên phần lớn lắng xuống sau lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian vào năm 2022. Tuy nhiên, xung đột bùng phát trở lại sau cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran vào tháng 2.

Các hành động thù địch nối lại vào tháng 7, khi Houthi phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào sân bay quốc tế Abha của Ả Rập Xê Út, sau một cuộc tấn công nhằm vào sân bay Sanaa.

Cuối tháng đó, Houthi tuyên bố thiết lập phong tỏa hải quân đối với Ả Rập Xê Út và bắt đầu tấn công các tàu thuyền có liên hệ với Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ.