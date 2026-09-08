Dầu Brent tiến sát mốc 99 USD/thùng giữa "chảo lửa" Trung Đông

Thị trường năng lượng chấn động

Giá dầu tiếp tục mở rộng đà tăng vào thứ Ba, khi các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út làm trầm trọng thêm lo ngại về sự leo thang thù địch giữa Mỹ và Iran trong những ngày gần đây.

Tính đến 2:10 sáng (giờ miền Đông Mỹ), hợp đồng tương lai của dầu thô chuẩn quốc tế Brent giao tháng 11 đã tăng 1,36%, đạt mức 98,32 USD/thùng. Trong khi đó, hợp đồng tương lai dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao tháng 10 cũng tăng 2,37%, lên mức 93,65 USD/thùng. Sự kiện cuối tuần qua cũng đồng thời đẩy giá khí đốt lên mức cao kỷ lục mới.

Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết các hoạt động tại một số cơ sở năng lượng đã bị đình chỉ sau các cuộc không kích của phiến quân Houthi - lực lượng có liên hệ mật thiết với Iran đóng tại Yemen. Cuộc tấn công đã làm hơn 70 người bị thương. Nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới này cho biết thêm, các lực lượng cứu hộ khẩn cấp đang nỗ lực dập tắt các đám cháy tại hiện trường và đánh giá mức độ thiệt hại.

Đòn "ăn miếng trả miếng" giữa Mỹ và Iran

Sự việc tại Ả Rập Xê Út diễn ra ngay sau khi quân đội Mỹ tấn công 3 tàu chở dầu của Iran vào thứ Bảy. Đây là động thái trả đũa của Washington sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào hai tàu chiến của Hải quân Mỹ. Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công vào tàu thương mại, gọi đây là "tội ác chiến tranh" và là một hành động "chiến tranh kinh tế".

David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, nhận định: "Đây dường như là một bước leo thang lớn và căng thẳng một lần nữa lại bị đẩy lên cao". Ông cũng lưu ý thêm phát ngôn của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright rằng, việc đạt được một thỏa thuận với Iran nhằm ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân có thể là điều bất thi.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran vẫn tiếp tục sục sôi trên các nền tảng mạng xã hội. "Đánh vào tài sản của chúng tôi và các người sẽ bị đánh trả", Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) vào thứ Hai.

Động thái này nhằm đáp trả một bài đăng trước đó của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, trong đó ông tuyên bố Mỹ "sẽ tiêu diệt (và đánh chìm)" các tàu chở dầu của Iran nếu nước này nã đạn vào các tàu của Mỹ.

Dự báo u ám cho bức tranh dài hạn

Trước tình hình địa chính trị căng thẳng, vào thứ Hai, ngân hàng Goldman Sachs đã quyết định nâng dự báo giá dầu Brent và WTI thêm 5 USD/thùng, tương ứng lên mức 85 USD và 80 USD/thùng vào tháng 12/2026. Đối với năm 2027, mức dự báo lần lượt là 80 USD và 75 USD/thùng.

Ngân hàng này dự kiến tình trạng gián đoạn vận tải biển ở Trung Đông sẽ kéo dài sang năm 2027, với sản lượng dự kiến chỉ phục hồi dần vào nửa cuối năm 2027. "Thị trường đang ngày càng định giá một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông", báo cáo của Goldman Sachs nhấn mạnh. Tổ chức này cũng cho biết giá cước tàu chở dầu thô từ Vịnh Ba Tư đến Trung Quốc trong quý II/2027 hiện đã phản ánh những rủi ro gián đoạn hàng hải kéo dài đến thời điểm đó.

Về phía chính quyền Mỹ, Tổng thống Trump đã đăng tải một dòng trạng thái vào thứ Hai với tuyên bố: "Giá dầu sẽ giảm mạnh... khi chúng ta CHIẾN THẮNG cuộc chiến với Iran".

(Theo CNBC)