Người Nga chẳng chịu "sĩ diện" giống thế giới, họ thà mua máy cũ chứ nhất định không chi lấy một xu

Những năm gần đây, người tiêu dùng Nga có xu hướng gắn bó lâu hơn đáng kể với chiếc điện thoại thông minh của mình. Đại đa số đều sử dụng thiết bị trên một năm, trong khi hơn một nửa dân số hoàn toàn không ngại mua lại điện thoại đã qua sử dụng.

Tất cả những yếu tố này đang kéo dài đáng kể vòng đời của các thiết bị di động trong bối cảnh giá máy mới không ngừng leo thang.

Điện thoại cũ vẫn dùng tốt, chẳng việc gì phải vội thay

Người dân Nga đang dùng điện thoại lâu hơn và ít đổi máy hơn trước. Chia sẻ với tờ CNews , đại diện công ty Unisimka cho biết, đại đa số người tiêu dùng tại Nga không còn sẵn sàng chi tiền nâng cấp smartphone mỗi năm một lần như kỳ vọng của các nhà sản xuất.

Bất chấp việc Apple đều đặn ra mắt iPhone mới mỗi năm, hay Samsung, Xiaomi cùng các hãng công nghệ khác liên tục tổ chức các sự kiện trình làng sản phẩm mới.

Người Nga dần nhận ra rằng các dòng smartphone thế hệ mới không có quá nhiều tính năng thực sự đột phá so với đời tiền nhiệm. Kết quả là có tới 74% người dân quốc gia này tiếp tục trung thành với chiếc điện thoại hiện tại trên một năm.

Theo khảo sát, 43% người được hỏi khẳng định hoàn toàn hài lòng với chiếc điện thoại đang sở hữu. 25% cho rằng không đáng bỏ tiền mua máy mới chỉ vì một vài tính năng bổ sung nhỏ nhặt. 24%nhận thấy việc tiếp tục dùng thiết bị hiện tại là hợp lý chừng nào nó vẫn đáp ứng đủ nhu cầu. 5% khẳng định họ đơn giản là không chạy theo xu hướng mới, và 3% cho rằng việc chi thêm tiền cho các mẫu máy mới là điều hoàn toàn vô nghĩa.

Smartphone "thọ" hơn bao giờ hết

Đại đa số người tiêu dùng Nga không còn vội vã lao đến cửa hàng để săn tìm những mẫu máy vừa ra mắt — vốn được các hãng sản xuất "trình làng" với tần suất dày đặc. Có hơn 74% số người tham gia khảo sát đang dùng một chiếc điện thoại duy nhất trên một năm, trong đó 37% giữ máy từ một đến hai năm.

Đáng chú ý, số lượng người dùng cố định một chiếc điện thoại từ 3 đến 4 năm cũng chiếm tỷ trọng không nhỏ, lên tới 27%. Thậm chí, có 10% người Nga không thay điện thoại trong suốt hơn 5 năm.

Thống kê của Unisimka không nêu rõ các chỉ số này đã biến động mạnh ra sao trong vài năm qua.

Tuy nhiên, thực tế thị trường đã cung cấp minh chứng rất rõ ràng cho xu hướng này. Đầu tháng 7/2026, CNews từng đưa tin về sự sụt giảm nghiêm trọng trong doanh số bán smartphone mới tại thị trường Nga tính đến hết nửa đầu năm 2026. Trong giai đoạn này, doanh số đã giảm từ 7% đến 10% so với cùng kỳ năm ngoái, dù giá bán trung bình lại tăng thêm 2–4%.

Tình hình thậm chí không thể đảo chiều ngay cả với "con cưng" iPhone — lượng cung ứng điện thoại mới của Apple đã sụt giảm 7% trong quý II/2026.

"Chỉ vài năm trước, thị trường còn vận hành theo logic nâng cấp liên tục: mỗi dòng flagship mới ra đời đều phải kích thích người dùng đổi máy. Nhưng hiện nay, mô hình đó đang dần thay đổi. Smartphone không còn là món đồ mua để dùng trong một đến hai năm, m à đã trở thành thiết bị có vòng đời dài hơn" — bà Anna Kashnitskaya, sáng lập dự án Unisimka, chia sẻ với CNews .

Vẫn còn dùng tốt!

Đối với những người Nga quyết định đổi điện thoại vì lý do này hay lý do khác, không phải ai cũng muốn mua một chiếc máy mới tinh. Hơn một nửa dân số nước này không hề phản đối việc mua lại thiết bị đã qua sử dụng. Tính đến đầu tháng 9/2026, có tới 59% người Nga không loại trừ khả năng mua hàng resale (mua đi bán lại).

"Người mua smartphone đang trở nên thực tế hơn và ngày càng coi thị trường resale là một lựa chọn thay thế hoàn hảo cho việc mua máy mới. Theo nghiên cứu, 59% người Nga không loại trừ khả năng mua smartphone trên thị trường thứ cấp, trong khi gần một nửa s ố người được hỏi có thái độ trung lập đối với các dòng máy tân trang và hàng resale" — bà Evgeniya Odintsova, Giám đốc ngành hàng "Điện tử và Thiết bị gia dụng" tại Avito, chia sẻ với CNews .

"Sự quan tâm này xuất phát từ phương thức lựa chọn thiết bị cân nhắc kỹ lưỡng hơn: người dùng đánh giá cao độ tin cậy, tuổi thọ và tình trạng thực tế của máy chứ không còn chạy theo độ 'mới' của model nữa" .

Theo bà Odintsova, người Nga thường ưu tiên chọn các dòng "flagship đời trước và smartphone từ các thương hiệu lớn như Apple và Samsung".

Ai còn quan tâm đến thương hiệu?

Logo hãng sản xuất trên thân máy chỉ còn là tiêu chí lựa chọn quan trọng đối với một bộ phận rất nhỏ người tiêu dùng Nga. Chỉ có 27% người được hỏi nhắc đến yếu tố này — đây cũng là chỉ số thấp nhất trong các tiêu chí.

Ngược lại, khả năng hoạt động bền bỉ của điện thoại mà không gặp hỏng hóc nghiêm trọng — hoặc hoàn toàn không cần sửa chữa — lại là mối bận tâm hàng đầu của đại đa số người dân. 81% người tham gia khảo sát lựa chọn độ tin cậy/độ bền là tiêu chí quan trọng nhất.

Xếp ở vị trí thứ hai là giá thành thiết bị với 59% người lựa chọn. Vị trí thứ ba thuộc về tuổi thọ tổng thể của máy (57%), thứ tư là thời lượng pin (53%), và khép lại top 5 là khả năng quay chụp của camera — yếu tố quan trọng đối với 42% người phản hồi.

"Khi lựa chọn, các yếu tố được ưu tiên hàng đầu là độ tin cậy, tuổi thọ sử dụng và khả năng bổ sung tính năng mới cho chiếc smartphone hiện có. Thị trường thứ cấp/resale không còn bị coi là giải pháp tình thế bắt buộc thay cho việc mua máy mới" — bà Anna Kashnitskaya nhận định với CNews.