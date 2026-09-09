Loạt rủi ro toàn cầu làm rung chuyển thị trường: Chứng khoán sụt sâu, giá dầu nhảy vọt sát 100 USD, trái phiếu Mỹ tiếp tục chịu áp lực

Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên 8/9 khi nhà đầu tư theo dõi căng thẳng leo thang tại Trung Đông và chờ dữ liệu lạm phát quan trọng. Dow Jones giảm 628,18 điểm, tương đương 1,18%, xuống 52.786,07 điểm, ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp. S&P 500 mất 0,58% xuống 7.673,52 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 0,32% còn 26.421,41 điểm.

Thị trường chịu áp lực khi giá dầu tiếp tục tăng sau các cuộc tấn công giữa Mỹ và Iran cuối tuần qua. Dầu WTI tăng phiên thứ 6 liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 3. Dầu Brent chốt phiên tăng gần 1% lên 97,92 USD/thùng và sau đó có lúc chạm 99 USD/thùng.

Giá năng lượng tăng khiến thị trường càng chú ý tới dữ liệu lạm phát Mỹ. Chỉ số giá sản xuất (PPI) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 sẽ lần lượt được công bố vào thứ Năm và thứ Sáu, trước cuộc họp Fed ngày 15-16/9. Thị trường hiện dự đoán 59% khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm.

Giá năng lượng tăng cũng gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2023. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Lợi suất biến động ngược chiều với giá trái phiếu.

Cổ phiếu bán dẫn là điểm sáng hiếm hoi. Intel tăng 9,1%, AMD tăng 5,9% và Broadcom tăng 3%.

Nhà đầu tư còn đối mặt với căng thẳng thương mại Mỹ - Canada khi Canada áp thuế trả đũa đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ từ ngày 8/9. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Bombardier không thể bán máy bay tại Mỹ nếu Canada không bắt đầu sản xuất các sản phẩm của hãng này tại Mỹ.

Theo CNBC