Đức nhận cảnh báo

Hiệp hội các nhà vận hành kho khí đốt Đức INES cảnh báo các cơ sở lưu trữ của nước này hiện mới đầy khoảng 54,5%. Trong kịch bản thuận lợi nhất, tỷ lệ này có thể đạt khoảng 77% vào ngày 1/11, thời điểm mùa sưởi ấm tại châu Âu bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm.

Con số 77% cao hơn mục tiêu tối thiểu mới của chính phủ Đức, nhưng vẫn thấp đáng kể so với mức dự trữ thường thấy vào đầu mùa đông trong những năm trước. Điều này khiến nền kinh tế lớn nhất châu Âu đặc biệt dễ tổn thương nếu tháng 12 và tháng 1 xuất hiện các đợt rét kéo dài.

Sebastian Heinermann, Giám đốc điều hành INES, cho biết ngay cả mục tiêu 77% cũng chưa chắc đạt được. Để hoàn thành mức này trước ngày 1/11, Đức cần bơm vào kho trung bình khoảng 1 terawatt giờ khí/ngày.

Tuy nhiên, tốc độ trong 3 tuần gần đây thấp hơn mức cần thiết. Dữ liệu của Gas Infrastructure Europe cho thấy lượng khí được bơm vào các kho Đức hiện vào khoảng 900 gigawatt giờ mỗi ngày.

Nếu tốc độ này không cải thiện, INES ước tính các kho có thể chỉ đầy khoảng 63% vào đầu tháng 11.

Khoảng cách này có ý nghĩa lớn bởi Đức là quốc gia tiêu thụ khí đốt nhiều nhất Liên minh châu Âu, đồng thời sở hữu hệ thống lưu trữ lớn nhất khối. Khí đốt được sử dụng rộng rãi cho sưởi ấm hộ gia đình, sản xuất điện và nhiều ngành công nghiệp như hóa chất, thép, thủy tinh hay phân bón.

Trong kịch bản mùa đông ôn hòa, lượng dự trữ đạt 77% vẫn có thể đủ để Đức đáp ứng nhu cầu trong mùa lạnh. INES tính toán khi đó các kho vẫn còn khoảng 38% vào ngày 1/4 năm sau.

Nhưng nếu mùa đông lạnh hơn dự kiến, bức tranh thay đổi đáng kể. Theo INES, trong một số ngày của tháng 1, chênh lệch giữa nhu cầu và nguồn cung khí tại Đức có thể lên tới 25%. Khi đó, nước này có thể buộc phải tăng nhập khẩu, giảm tiêu thụ hoặc áp dụng các biện pháp hạn chế đối với một số nhóm khách hàng công nghiệp.

Tổng lượng khí trong các kho của EU hiện đạt khoảng 2/3 công suất và đang tiến dần tới 70%. Một số nước đã có mức dự trữ rất cao. Ba Lan, chẳng hạn, có kho đầy trên 95%, còn Bồ Đào Nha trên 90%. Đức lại chỉ ở quanh 54%, thấp hơn đáng kể mặt bằng chung của khối dù có quy mô tiêu thụ lớn nhất.

Nguyên nhân một phần đến từ giá LNG trong mùa hè năm nay không giảm như thường lệ. Thông thường, nhu cầu sưởi ấm thấp vào mùa hè khiến giá khí tự nhiên hóa lỏng giảm, tạo cơ hội để các công ty châu Âu mua hàng và bơm vào kho với chi phí thấp trước mùa đông.

Năm nay, tình hình lại khác. Xung đột kéo dài tại Trung Đông làm gián đoạn mạnh hoạt động xuất khẩu LNG của khu vực. Theo Reuters, lượng LNG từ Trung Đông đã giảm khoảng 85%, trong khi giá khí tại châu Âu tăng lên trên 75 euro/MWh, hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Nhu cầu điện cao trong những đợt nắng nóng tại châu Âu và một số khu vực châu Á cũng khiến cạnh tranh mua LNG gay gắt hơn. Người mua châu Âu vì thế không vội tích trữ khi giá vẫn ở mức cao.

Tình hình khiến INES tuần trước phải kêu gọi chính phủ Đức có thêm biện pháp hỗ trợ, trong đó đề xuất giảm một số loại phí và cung cấp các khoản vay ưu đãi để doanh nghiệp tăng mua khí đưa vào kho.

Rủi ro hiện nay gợi lại bài toán an ninh năng lượng mà Đức từng đối mặt sau năm 2022, khi nguồn khí đường ống giá rẻ từ Nga giảm mạnh. Berlin sau đó đầu tư nhanh vào các cảng LNG nổi và mở rộng nguồn cung từ Na Uy, Mỹ cùng những nhà xuất khẩu khác.

Nhờ đó, Đức hiện có nhiều lựa chọn nguồn cung hơn. Tuy nhiên, khả năng nhập khí không đồng nghĩa nước này hoàn toàn tránh được rủi ro nếu lượng dự trữ đầu mùa đông quá thấp.

Theo Oilprice