Tổng thống Nga Putin điện đàm với Tổng thống Mỹ Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: BBC)

Cuộc điện đàm diễn ra sau một loạt hoạt động ngoại giao con thoi của các đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner.

Hai đặc phái viên đã gặp Tổng thống Putin tại Mátxcơva trong hơn ba giờ vào ngày 5/9, trước khi tới Kiev để hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày hôm sau.

Phát biểu với báo giới, ông Ushakov cho biết, cuộc trò chuyện giữa ông Putin và ông Trump "mang tính xây dựng và thẳng thắn", kéo dài đúng một giờ.

Cả Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ đều đánh giá tích cực các chuyến thăm của các đặc phái viên, đồng thời nhất trí rằng hoạt động của kênh này cũng như các kênh ngoại giao khác sẽ "được tiếp tục".

Theo ông Ushakov, hai tổng thống cũng nhất trí tiếp tục giải quyết các vấn đề nhân đạo, bao gồm việc trao đổi tù nhân, và duy trì liên lạc.