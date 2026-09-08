Tàu sân bay Mỹ như trải qua địa ngục trần gian sau 286 ngày lênh đênh trên biển

286 ngày gần như không nghỉ

Sau 286 ngày liên tục hoạt động trên biển, tàu sân bay hạt nhân USS Abraham Lincoln cuối cùng đã cập cảng Laem Chabang của Thái Lan ngày 2/9, mang theo hình ảnh khiến nhiều người chú ý: những mảng rỉ sét lớn chạy dọc thân tàu, rong tảo bám quanh mực nước và dấu hiệu xuống cấp dễ nhận thấy ở nhiều vị trí bên ngoài.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng con tàu có một chuyến ghé cảng đúng nghĩa, cho phép thủy thủ đoàn rời tàu nghỉ ngơi. Trước đó, Lincoln từng dừng tại Guam vào tháng 12/2025 và có một điểm dừng hậu cần ở Trung Đông hồi tháng 7/2026, nhưng các điểm dừng này chủ yếu phục vụ tiếp tế và không mang lại cơ hội nghỉ phép thực sự cho phần lớn quân nhân trên tàu.

Đằng sau vẻ ngoài phủ đầy “rỉ sét chảy” là một hành trình đặc biệt căng thẳng.

USS Abraham Lincoln được nhìn thấy ở Laem Chabang, Thái Lan. Ảnh TWZ

Lincoln rời San Diego vào tháng 11/2025, ban đầu được lên kế hoạch như một đợt triển khai tương đối thông thường ở Thái Bình Dương. Tuy nhiên, tình hình tại Trung Đông thay đổi khiến tàu sân bay cùng Không đoàn tàu sân bay và các tàu hộ tống được điều chuyển tới khu vực này. Đội tàu tới Trung Đông vào tháng 1/2026 và sau đó tham gia các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.

Ngày 28/2, nhóm tác chiến tàu sân bay số 3 (CSG-3) tham gia những đợt tấn công mở màn của chiến dịch mà quân đội Mỹ gọi là Operation Epic Fury. Lincoln tiếp tục duy trì cường độ hoạt động cao trong nhiều tháng sau đó.

Việc phải duy trì một tàu sân bay cỡ lớn trên biển trong thời gian dài đặt ra bài toán hậu cần khổng lồ. Tàu phải liên tục nhận nhiên liệu, thực phẩm, phụ tùng, đạn dược và các vật tư khác từ những tàu tiếp tế trên biển, trong khi thủy thủ đoàn phải duy trì hoạt động của con tàu và không đoàn trong điều kiện gần như không có thời gian phục hồi.

Chu kỳ này kéo dài hàng tháng đã để lại dấu vết rất rõ trên thân Lincoln.

Tàu USS Abraham Lincoln ở Thái Lan. Ảnh TWZ

Những vệt rỉ sét

Những bức ảnh được công bố sau khi Lincoln cập cảng cho thấy các vệt rỉ màu nâu sẫm chạy dài trên phần thân tàu, đặc biệt quanh các khu vực gần mực nước. Một lớp tảo màu xanh cũng hình thành quanh đường nước, trong khi những khu vực khác của thân tàu và kết cấu nhô ra ngoài boong có dấu hiệu tương tự.

Hiện tượng này thường được gọi là “running rust”, xảy ra khi nước biển và hơi ẩm thúc đẩy quá trình ăn mòn trên các kết cấu kim loại. Nước chảy qua những khu vực bị ăn mòn có thể kéo theo các sản phẩm oxy hóa xuống bề mặt bên dưới, tạo thành những vệt rỉ dài rất dễ nhận biết.

Với một tàu chiến thông thường, tình trạng này đã gây chú ý. Nhưng trên một siêu tàu sân bay như Lincoln, hình ảnh càng gây ấn tượng bởi đây là một trong những biểu tượng lớn nhất của sức mạnh hải quân Mỹ.

Tuy nhiên, lớp rỉ sét bên ngoài không đồng nghĩa con tàu mất khả năng chiến đấu. Trong các đợt triển khai dài ngày, ưu tiên của thủy thủ đoàn là duy trì khả năng hoạt động và mức độ sẵn sàng chiến đấu, thay vì dành nguồn lực hạn chế để xử lý toàn bộ các vấn đề về ngoại quan.

Đặc biệt, việc sửa chữa, sơn phủ và xử lý ăn mòn quy mô lớn thường thuận lợi hơn nhiều khi tàu trở về cảng. Trong thời gian hoạt động trên biển, mọi nhân lực và vật tư đều phải được cân đối với những nhiệm vụ cấp thiết hơn.

Những hình ảnh của Lincoln vì thế phản ánh không chỉ tình trạng của một con tàu mà còn cho thấy cái giá của việc kéo dài thời gian triển khai.

Hình ảnh cận cảnh tàu Lincoln. Ảnh TWZ

Áp lực lan rộng trong hạm đội tàu sân bay

Trường hợp Lincoln không hoàn toàn cá biệt. USS Gerald R. Ford từng hoàn thành một đợt triển khai kéo dài 326 ngày trước khi trở về nước hồi tháng 5/2026. Trong khi đó, Hải quân Mỹ cũng đang chuẩn bị cho khả năng USS Theodore Roosevelt phải hoạt động xa nhà ít nhất 8 tháng trong đợt triển khai tiếp theo.

Thời gian triển khai kéo dài tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Một con tàu ở biển lâu hơn thường cần thời gian bảo dưỡng lâu hơn sau khi trở về. Khi một tàu phải ở lại khu vực tác chiến thêm vài tháng, lịch bảo dưỡng, sửa chữa và huấn luyện tiếp theo cũng có nguy cơ bị đẩy lùi.

Đây là vấn đề đặc biệt đáng chú ý với Hải quân Mỹ, vốn phải duy trì lực lượng tàu sân bay toàn cầu trong khi các xưởng đóng tàu và cơ sở bảo dưỡng đang chịu nhiều sức ép.

Đô đốc Daryl Caudle, Tư lệnh tác chiến Hải quân Mỹ, gần đây cho biết ông muốn đưa thời gian triển khai tàu sân bay trở lại mức khoảng 7 tháng, qua đó bảo đảm hạm đội có thể duy trì cường độ hoạt động mà không gây áp lực quá lớn lên thủy thủ đoàn và chu kỳ bảo dưỡng.

Trong những tuần trước khi Lincoln tới Thái Lan, tình trạng tinh thần của thủy thủ đoàn đã trở thành vấn đề được truyền thông Mỹ chú ý. Một số thành viên gia đình quân nhân công khai phản ánh về điều kiện sinh hoạt, thiếu hụt một số nhu yếu phẩm và tình trạng căng thẳng kéo dài trên tàu.

Hải quân Mỹ và giới chức chính quyền Tổng thống Donald Trump đã phản bác hoặc giảm nhẹ một số đánh giá về mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Dù vậy, việc một tàu sân bay phải hoạt động liên tục gần 10 tháng cho thấy sức ép mà các thủy thủ đoàn phải chịu.