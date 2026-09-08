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Iceland triệu Đại sứ Mỹ sau khi Tổng thống Trump đăng ảnh bản đồ gây sốc

| | Tài chính quốc tế

Iceland triệu Đại sứ Mỹ sau khi Tổng thống Trump đăng ảnh bản đồ gây sốc

Iceland vừa triệu Đại sứ Mỹ đến để nói về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng lên mạng xã hội hình ảnh quốc kỳ Mỹ trùm lên băng đảo này và các quốc gia khác, đài truyền hình RUV đưa tin.

Bản đồ mà ông Trump đăng tải cho thấy cờ Mỹ trùm lên Mỹ, Canada, Greenland, Iceland, Mexico, khu vực Trung Mỹ và Caribe, và toàn bộ vùng đất rộng lớn này đều được chú thích là “Hợp chúng quốc Hoa Kỳ”.

Ông Trump đăng ảnh này lên mạng xã hội Truth Social nhưng không giải thích gì.

Ngoại trưởng Iceland Thorgerdur Gunnarsdottir triệu Đại sứ Mỹ Billy Long, người mới nhận nhiệm vụ từ tháng trước.

“Quan điểm được chúng tôi khẳng định rõ ràng là bài đăng đó hoàn toàn không phù hợp”, RUV dẫn phát biểu của Bộ Ngoại giao Iceland.

Bộ Ngoại giao Mỹ, các đại sứ quán Mỹ tại Copenhagen và Reykjavik, cũng như Lãnh sự quán Mỹ tại Nuuk chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Việc ông Trump nhiều lần tuyên bố rằng Mỹ phải sáp nhập Greenland – hòn đảo bán tự trị thuộc Đan Mạch, đã thổi bùng căng thẳng giữa Washington và Copenhagen, trong khi cả hai đều là thành viên sáng lập của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như với châu Âu nói chung.

Tháng trước, Iceland bỏ phiếu phản đối việc nối lại đàm phán về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU), trong cuộc trưng cầu dân ý bị phủ bóng bởi những tuyên bố của ông Trump với Greenland.

Một số người bày tỏ lo ngại về uy tín của Mỹ, khiến họ muốn cân nhắc việc thắt chặt quan hệ với EU, dù một số nhà phân tích cho rằng các vấn đề kinh tế trong nước cuối cùng sẽ tác động đến kết quả.

Ông Trump đăng hình ảnh trên chỉ vài giờ sau khi Ủy ban châu Âu công bố khoản đầu tư trị giá 200 triệu euro vào Greenland, nhân chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Phát biểu với hãng thông tấn Đan Mạch Ritzau, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định thông điệp của chính quyền và người dân Greenland luôn nhất quán.

“Chính quyền Greenland và người dân Greenland đã hết lần này đến lần khác khẳng định rằng họ không muốn trở thành người Mỹ. Tôi hy vọng không ai, dù ở Mỹ hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, còn nghi ngờ về điều đó”.

Những bức ảnh kinh hoàng về núi lửa phun trào tại Iceland

Theo Bình Giang

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