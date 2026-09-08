Đức không thể tự bảo vệ mình nếu không vay thêm nợ

Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu được đưa ra để giải thích cho đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng, trong bối cảnh nước này ngày càng phải đối phó với nhiều mối đe dọa.

“Điều đó giống như bay lên Mặt trăng mà không có tên lửa”, ông Klingbeil nói, để bảo vệ dự thảo ngân sách năm 2027 trước Hạ viện Đức.

Berlin lên kế hoạch tăng chi tiêu cho quốc phòng và an ninh khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gây sức ép buộc các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đóng góp nhiều hơn. Giới chức Đức cũng cảnh báo về các mối đe dọa ngày càng gia tăng trên không gian mạng, cùng với nhiều hình thức chiến tranh lai.

Nội các Đức thông qua dự thảo ngân sách đầu tiên vào tháng 7, trong đó tăng mạnh đầu tư và chi tiêu quốc phòng để bảo vệ nền kinh tế đang trì trệ trước những cú sốc năng lượng liên quan đến chiến tranh, cũng như khắc phục nhiều năm đầu tư không đủ.

Trong giai đoạn 2027- 2030, Đức dự kiến vay tổng cộng 838,2 tỷ euro (973,23 tỷ USD).

Tâm lý phản đối vay nợ đã ăn sâu tại Đức, nơi ký ức tập thể vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trải nghiệm siêu lạm phát trong những năm 1920. Tuy nhiên, ông Klingbeil cho rằng việc tăng đầu tư giúp đất nước có nền tảng vững chắc hơn cho tương lai.

“Chúng ta đang đầu tư vào tương lai, đầu tư vào an ninh và tạo ra không gian tự do để ngày mai vẫn có đủ năng lực hành động”, ông Klingbeil nói.

Tổng vốn đầu tư sẽ tăng lên 117,5 tỷ euro vào năm 2027, tăng mạnh so với 78,9 tỷ euro năm 2025 dưới chính phủ tiền nhiệm, nhờ quỹ cơ sở hạ tầng 500 tỷ euro và các quy định vay nợ được nới lỏng với quốc phòng.

“Những người phản đối quỹ đặc biệt này chỉ trích khoản nợ. Nhưng chính họ là những người có hệ tư tưởng khiến cơ sở hạ tầng bị bỏ bê trong nhiều năm”, ông Klingbeil nói.

Nỗ lực thúc đẩy đầu tư và cải cách kinh tế mà liên minh cầm quyền (gồm đảng Dân chủ Xã hội - SPD) và phe bảo thủ công bố đã không thuyết phục được cử tri trong cuộc bầu cử cuối tuần qua tại bang Sachsen-Anhalt, miền đông Đức, nơi đảng cực hữu AfD vươn lên dẫn đầu.

Thất bại trước AfD – với lập trường chống nhập cư, đã khơi lại những bất đồng trong chính phủ liên minh của Thủ tướng Friedrich Merz.

Theo dự thảo ngân sách được thông qua hồi tháng 7, chi tiêu quốc phòng cốt lõi sẽ tăng lên 109 tỷ euro vào năm 2027, từ mức 82,2 tỷ euro năm 2026. Nếu tính cả khoản hỗ trợ dành cho Ukraine và các khoản chi an ninh khác, tổng số tiền lên tới 130,1 tỷ euro.

Ông Klingbeil cho biết Đức không đầu tư vào quốc phòng để tiến hành chiến tranh, mà nhằm bảo đảm người dân nước này không phải trải qua chiến tranh.

“Chúng ta sẽ không bị đe dọa”, ông Klingbeil nói.