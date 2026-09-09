Bộ trưởng Tài chính: Mỹ có thể thoát nợ 40.000 tỷ USD chỉ cần đạt điều kiện này

Ngày 8/9, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ không gặp vấn đề về nguồn thu mà vấn đề nằm ở chi tiêu.

“Nếu chúng ta có thể kiểm soát chi tiêu và kết hợp với tăng trưởng 3%, chúng ta có thể thoát khỏi tình trạng này”, ông phát biểu tại Trường Kinh doanh Cox thuộc Đại học Southern Methodist ở Dallas.

Tổng nợ quốc gia Mỹ gần đây đã vượt 40.000 tỷ USD. Thâm hụt ngân sách hàng năm được dự báo vượt 2.000 tỷ USD khi năm tài khóa kết thúc vào ngày 30/9.

Bộ trưởng Scott Bessent cho rằng nền kinh tế Mỹ vẫn rất mạnh và đang tăng tốc trở lại. Ông chỉ ra các khoản đầu tư sản xuất mới sau khi luật thuế lớn được thông qua năm ngoái, trong đó Pepsi mở rộng nhà máy Frito-Lay tại Arizona, Winnebago mua một nhà máy pin và Boeing tăng công suất sản xuất Dreamliner.

Về chi tiêu, ông Bessent cho biết đang làm việc với Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Russ Vought về kế hoạch củng cố tài khóa nhằm giảm thâm hụt.

Ông cũng cho biết nếu Tòa án Tối cao không bác bỏ các mức thuế quan “Ngày Giải phóng” của Tổng thống Donald Trump, Mỹ có thể thu thêm 180 tỷ USD để giảm thâm hụt.

Bộ Tài chính Mỹ đồng thời có kế hoạch tăng mua lại trái phiếu kho bạc dài hạn. Theo ông Bessent, biện pháp này nhằm tăng thanh khoản trên thị trường và cung cấp thêm tiền cho các nhà đầu tư trái phiếu tiếp tục mua vào.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhận định lãi suất hiện có mức tương quan rất cao với giá năng lượng, nhưng mối liên hệ này có thể suy yếu. Trong một hoặc hai năm tới, ông dự báo thị trường dầu có thể rơi vào tình trạng dư cung khi Mỹ tăng cường quan hệ năng lượng với Venezuela và tình hình Trung Đông bình thường trở lại.

Theo Yahoo Finance﻿