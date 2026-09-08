Mỹ dọa áp thuế 100%, Nga lập tức tuyên bố: Không gì ngăn được chúng tôi bán dầu cho Ấn Độ

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Asian News International (ANI), Đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov cho biết Nga sẵn sàng tiếp tục cung cấp dầu thô theo nhu cầu của New Delhi, trong bối cảnh Washington thúc đẩy các biện pháp nhằm gây sức ép lên những quốc gia mua dầu của Nga.

Trong những năm gần đây, Nga đã vươn lên trở thành nguồn cung dầu lớn nhất của Ấn Độ. Xu hướng này diễn ra sau khi Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp hạn chế đối với dầu Nga nhằm gây sức ép lên Moscow liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông Alipov cho rằng việc sử dụng thuế quan và các biện pháp trừng phạt đang tạo thêm sức ép lên hoạt động thương mại năng lượng thay vì thúc đẩy hợp tác.

Tại Mỹ, một dự luật do cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham bảo trợ đề xuất trao cho Tổng thống Donald Trump quyền áp mức thuế lên tới 100% đối với hàng hóa từ các quốc gia mua dầu và khí đốt của Nga.

Dự luật đã được Thượng viện Mỹ thông qua với tỷ lệ 86 phiếu thuận và 11 phiếu chống, nhưng đang gặp trở ngại tại Hạ viện do những bất đồng giữa các nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ.

Một số nghị sĩ Dân chủ bày tỏ lo ngại dự luật có thể trao thêm quyền cho Tổng thống Donald Trump trong việc áp thuế. Trong khi đó, các nhà phân tích nhận định khả năng dự luật được Hạ viện thông qua trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 vẫn còn khó khăn.

Trong bối cảnh này, Đại sứ Nga cho rằng dầu mỏ của nước này vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện trên thị trường Ấn Độ cũng như các thị trường khác. Đặc biệt khi Ấn Độ hiện là một trong những trung tâm lọc dầu lớn của khu vực và xuất khẩu khối lượng lớn diesel, xăng sang các thị trường lân cận.

"Thế giới sẽ không thể xoay xở nếu dầu mỏ của Nga bị loại trừ. Thị trường năng lượng không thể chịu đựng được điều đó. Dầu mỏ của Nga sẽ vẫn có mặt trên thị trường dành cho Ấn Độ và các nước khác. Chúng tôi quan tâm đến việc cung cấp dầu cho Ấn Độ. Ấn Độ quan tâm đến việc mua dầu đó", Đại sứ cho biết.

Dù Nga vẫn giữ vai trò quan trọng trong nguồn cung dầu cho Ấn Độ, lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga của nước này được ước tính đã giảm trong tháng 8 so với mức cao kỷ lục ghi nhận vào tháng 7.

Một trong những nguyên nhân được đề cập là các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu của Nga, làm ảnh hưởng tới khả năng cung ứng. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh từ Trung Quốc đối với nguồn dầu Nga cũng góp phần làm giảm lượng dầu Moscow cung cấp cho thị trường Ấn Độ.

Diễn biến này cho thấy hoạt động thương mại dầu Nga - Ấn Độ đang chịu tác động đồng thời từ các yếu tố địa chính trị, năng lực xuất khẩu và nhu cầu cạnh tranh giữa các khách hàng lớn.

Dù vậy, với vị thế hiện tại của Nga trong cơ cấu nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ, Moscow vẫn kỳ vọng duy trì dòng chảy dầu sang thị trường này trong thời gian tới.

Theo Oilprice