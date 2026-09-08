Thu hồi loạt dầu gội, sữa tắm vi phạm

Cục Quản lý Dược vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 5 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi (Đường An, TP Hải Phòng) sản xuất.

Kết quả kiểm tra cho thấy công thức thực tế của các sản phẩm không đúng với hồ sơ công bố. Một trong số này là dầu gội CURIA, do Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Bốn sản phẩm còn lại mang nhãn hàng VLIACARE, gồm sữa tắm, dầu gội, dầu xả và nước rửa tay. Các sản phẩm này do Công ty TNHH Nhật Linh Glow Beauty (Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở đang kinh doanh, sử dụng 5 sản phẩm trên dừng ngay việc bán và sử dụng, đồng thời trả lại sản phẩm cho đơn vị cung ứng.

Hai doanh nghiệp phải thông báo việc thu hồi đến toàn bộ đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và tổ chức thu hồi, tiêu hủy theo quy định. Kết quả phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 26/9.

Cơ quan quản lý cũng đề nghị Sở Y tế Hải Phòng và Hà Nội giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy. Riêng Sở Y tế Hà Nội được yêu cầu kiểm tra Công ty TNHH Nhật Linh Glow Beauty về việc chấp hành các quy định trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm và xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Kết quả kiểm tra, xử lý phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/10.

Mỹ phẩm bị thu hồi do sai công thức. (Ảnh minh hoạ)

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi một lô dung dịch vệ sinh phụ nữ THẢO DƯỢC VICTORY, loại hộp một chai 300 ml.

Sản phẩm có số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 06/26/CBMP-NA, số lô 010426, sản xuất ngày 15/4/2026, hạn dùng 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Công ty TNHH dược Chiến Thắng (Nghệ An) là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất.

Lý do thu hồi là mẫu kiểm nghiệm không đạt yêu cầu về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật .

Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm được yêu cầu ngừng ngay việc bán, sử dụng lô sản phẩm này và trả lại nơi cung ứng.

Công ty TNHH dược Chiến Thắng phải thông báo đến các đơn vị phân phối, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đạt yêu cầu. Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 26/9.

Sở Y tế Nghệ An được giao giám sát việc thu hồi, tiêu hủy, đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định quản lý mỹ phẩm của doanh nghiệp và xử lý vi phạm nếu có. Kết quả kiểm tra, xử lý phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/10.