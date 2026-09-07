Hàng tạ ma túy giấu trong khu chung cư cao cấp ở Hà Nội để giao cho khách

Sau hơn 3 năm điều tra, truy tố, ngày 17/9 tới, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Quang Minh (SN 1984, chủ quán bar F1 ở 38 Lê Quang Đạo, Hà Nội); Nguyễn Thị Ninh (SN 1998) và Nguyễn Hoàng Linh (SN 1986) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Sáng 11/1/2023, công an phát hiện Nguyễn Thị Ninh thuê tài xế chuyển 9 thùng chứa 24,5kg ma túy xuống tầng hầm tòa nhà ở khu đô thị thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

Vào cuộc điều tra, công an xác định số ma túy này được gửi từ nước ngoài về Việt Nam. Khám xét chỗ ở của Ninh, công an thu giữ thêm nhiều túi nilon chứa các loại ma túy, với tổng khối lượng hơn 82,2kg.

Theo điều tra, Ninh làm ở nhiều quán karaoke, quán bar trên địa bàn Hà Nội. Từ tháng 9/2022, Ninh nhận giao ma túy cho Nguyễn Hoàng Linh.

Ảnh minh họa.

Nhận chỉ đạo, Ninh thuê phòng tại chung cư Goldmark City (Hà Nội) để làm kho cất giấu ma túy. Khi có khách mua, Linh nhắn tin, gọi điện qua ứng dụng Telegram báo số lượng, loại ma túy, số điện thoại, địa chỉ người nhận. Nếu khách mua ở gần, Ninh trực tiếp đi giao; khách ở xa, Ninh đóng gói, gọi xe ôm, shipper giao cho khách.

Ngày 11/1/2023, Linh gọi Ninh nhận ma túy tại sảnh chung cư Goldmark City. Đến khoảng 9h cùng ngày, Ninh nhận hàng và thuê người chuyển các thùng chứa ma túy xuống tầng hầm thì bị cơ quan công an kiểm tra, thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, Ninh khai ra Vũ Quang Minh là người chỉ đạo mình mua bán ma túy.

Theo lời khai, Ninh làm thu nợ cho Minh từ năm 2019. Đến cuối 2022, do Minh kinh doanh quán bar thua lỗ nên chuyển sang mua bán ma túy.

Nguồn "hàng" được mua từ nước ngoài chuyển về. Minh chỉ đạo Ninh liên hệ với tài khoản Telegram “Linh Hoang” của bị cáo Linh để nhận đơn của khách mua ma túy rồi đi giao, thu tiền.

Khi Ninh bị bắt, Minh nhanh chân trốn ra nước ngoài. Tháng 5/2022, anh ta bị công an Campuchia bắt tại thủ đô Phnom Penh khi đang vận chuyển 5,3kg ma túy tổng hợp.

Làm việc với công an, ban đầu Minh từ chối, cho rằng mình không biết, không liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy của Ninh và Nguyễn Hoàng Linh.

Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu chứng cứ, cơ quan tố tụng xác định từ chỉ đạo của Vũ Quang Minh và Nguyễn Hoàng Linh, bị cáo Ninh đã giao nhận ma túy cho khách.

Cả ba phải chịu trách nhiệm hình sự với khối lượng ma túy mua bán trái phép gồm hơn 24,5kg ketamine và hơn 82,2kg MDMA. Trong đó, Vũ Quang Minh bị xác định giữ vai trò chủ mưu, Linh và Ninh là đồng phạm.