Mazda tri ân khách hàng với ưu đãi đặc biệt trong tháng 9

Tại Việt Nam, Mazda là một trong số ít thương hiệu xây dựng được tệp khách hàng rộng lớn và bền vững nhờ chất lượng Nhật Bản đã được kiểm chứng qua thời gian. Không chỉ phổ biến và gần gũi với người dùng Việt, các mẫu xe Mazda còn được đánh giá cao về chất lượng chế tác cao cấp, độ bền, tính tin cậy, chi phí sử dụng hợp lý và khả năng giữ giá sau nhiều năm sử dụng. Cùng với hệ thống hơn 110 showroom và xưởng dịch vụ Mazda trên toàn quốc, tạo sự thuận tiện trong bảo dưỡng, sửa chữa và chăm sóc xe, giúp khách hàng an tâm trong suốt quá trình sử dụng. Chính những giá trị đó đã tạo nên sức hút bền vững, đưa Mazda trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình Việt cũng như những khách hàng tìm kiếm một chiếc xe có giá trị sở CX hữu lâu dài.

Minh chứng cho thành công của Mazda tại Việt Nam chính là Mazda CX-5 – mẫu C-SUV bán chạy hàng đầu và liên tục dẫn đầu doanh số phân khúc. Đây cũng là mẫu xe thể hiện rõ triết lý phát triển sản phẩm của Mazda, hướng đến việc tạo ra những chiếc xe bền bỉ, đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng, đồng thời đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tháng 9, Mazda CX-5 mẫu SUV quốc dân áp dụng ưu đãi lãi suất 0% trong năm đầu, hỗ trợ vay tối đa 80% giá trị xe với thời hạn lên đến 96 tháng. Khách hàng cũng có thể lựa chọn ưu đãi trực tiếp giá bán lên đến 69 triệu đồng cùng nhiều quà tặng hấp dẫn tại hệ thống showroom Mazda trên toàn quốc. Với giá bán sau ưu đãi từ 671 triệu đồng, khách hàng chỉ cần trả trước từ 149 triệu đồng để sở hữu CX-5, giúp giảm áp lực tài chính ban đầu và chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu xe phục vụ nhu cầu di chuyển tăng cao trong dịp lễ.

SUV 7 chỗ CX-8 có giá ưu đãi từ 889 triệu đồng trong tháng 9.

Bên cạnh CX-5, Mazda mang đến danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng. Trong đó, CX-8 được ưu đãi đến 60 triệu đồng, giá sau ưu đãi từ 889 triệu đồng, duy trì sức hút trong phân khúc SUV 7 chỗ nhờ không gian rộng rãi hàng đầu, chất lượng hoàn thiện chuẩn Nhật Bản và giá trị bền bỉ. Ở nhóm SUV đô thị, CX-30 thế hệ 7G chạm cảm xúc với ưu đãi đến 47 triệu đồng, giá bán sau ưu đãi từ 652 triệu đồng; CX-3 giá bán ưu đãi đặc biệt từ 499 triệu đồng – mức tốt bậc nhất từ trước tới nay . Ngoài ra, Mazda2 có giá sau ưu đãi từ 394 triệu đồng, mang đến cơ hội sở hữu mẫu sedan chất lượng Nhật Bản với chi phí dễ tiếp cận. Mazda3 thế hệ 7G cũng được ưu đãi đến 50 triệu đồng, giá sau ưu đãi từ 559 triệu đồng, tiếp tục chinh phục khách hàng nhờ thiết kế tinh tế, trải nghiệm lái đặc trưng và vẻ đẹp vượt thời gian.

Tháng 9, CX-3 giá bán ưu đãi đặc biệt từ 499 triệu đồng.

Trên nền tảng thành công của các mẫu xe hiện hữu, Mazda tiếp tục hiện thực hóa định vị Japanese Premium tại Việt Nam với các sản phẩm cao cấp thế hệ mới CX-60, CX-90 và MX-5. Đây là những mẫu xe hội tụ tinh hoa thiết kế, công nghệ xu hướng mới và nghệ thuật chế tác đỉnh cao của Nhật Bản, hướng đến nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm sở hữu và giá trị khác biệt. Sau khi bàn giao những lô xe đầu tiên, Mazda đang chuẩn bị giao xe đợt thứ hai đến khách hàng, cho thấy sự đón nhận tích cực của thị trường đối với các sản phẩm cao cấp thế hệ mới.

SUV Hybrid CX-60 xu hướng lựa chọn mới của giới trẻ thành đạt .

Ngoài ưu đãi, Mazda còn áp dụng chế độ bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 150.000 km tại hơn 110 showroom và đại lý Mazda trên toàn quốc, mang đến sự an tâm trong suốt quá trình sử dụng, đồng thời góp phần duy trì giá trị xe theo thời gian.