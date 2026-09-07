Huy động hai cỗ máy khổng lồ nặng 2.700 tấn, khoan liên tục trong 706 ngày: Đường sắt xuyên lòng núi dài 55 km dần lộ diện

Sau 706 ngày thi công, máy đào hầm Wilma đã hoàn thành khoảng 7,5 km đường hầm xuyên lòng dãy Alps, góp phần nối hai mũi thi công của Brenner Base Tunnel - dự án đường sắt xuyên núi dài khoảng 55 km giữa Áo và Italy.

Theo đơn vị phụ trách dự án BBT SE, Wilma bắt đầu đào tại gói H53, đoạn giữa Pfons và Brenner, từ ngày 18/9/2024. Sau gần 2 năm, máy hoàn tất mũi đào tại vị trí nằm sâu khoảng 1.408 m dưới đỉnh Geigenspitze.

Cú đột phá này tạo thành một đoạn hầm liên tục từ khu vực hẻm núi Sill, gần Innsbruck của Áo, tới Fortezza ở Nam Tyrol, Italy. Tuy nhiên, đây mới là một cột mốc trong quá trình xây dựng toàn bộ Brenner Base Tunnel, khi phần đường hầm chính của dự án có tổng chiều dài khoảng 55 km.

Với tổng chiều dài khoảng 180 mét, đường kính khoan 10,37 mét và tổng trọng lượng khoảng 2.700 tấn, Wilma là một cỗ máy đào hầm có độ phức tạp cao.

Tuy nhiên, Wilma không phải máy TBM duy nhất được huy động cho công trình. Một máy đào khác mang tên Olga cũng đang thi công tại các khu vực khác theo hướng Innsbruck.

Việc chia dự án thành nhiều gói thầu và triển khai đồng thời nhiều mũi đào giúp rút ngắn thời gian thi công, nhưng đồng thời đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đội ngũ kỹ thuật.

Với riêng đoạn 7,5 km mà Wilma vừa hoàn thành, thách thức không chỉ nằm ở tốc độ đào. Hai mũi thi công phải được định hướng chính xác để gặp nhau tại một vị trí đã xác định sâu dưới lòng núi. Các hệ thống trắc địa độ chính xác cao được sử dụng để liên tục theo dõi và điều chỉnh hướng đào.

Địa chất phức tạp của dãy Alps cũng khiến quá trình thi công phải liên tục thích ứng. Máy có thể gặp các lớp đá cứng, khu vực đá nứt vỡ hoặc những vùng có nước dưới áp lực cao. Tùy điều kiện thực tế, tốc độ đào, phương án gia cố và biện pháp thi công phải được điều chỉnh.

Brenner Base Tunnel được xây dựng nhằm tăng năng lực vận tải đường sắt trên hành lang Bắc - Nam của châu Âu, đặc biệt tại khu vực đèo Brenner - một trong những tuyến giao thông quan trọng nối miền Bắc châu Âu với Italy.

Trong nhiều năm, hành lang này chịu áp lực lớn từ hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe tải. Lưu lượng phương tiện hạng nặng gây ùn tắc, tiếng ồn và phát thải tại các thung lũng dọc tuyến.

Khác với tuyến đường bộ phải vượt qua địa hình có độ dốc lớn, Brenner Base Tunnel được thiết kế chạy ở độ cao thấp hơn và có độ dốc nhỏ. Điều này giúp các đoàn tàu chở hàng dài và nặng di chuyển hiệu quả hơn, qua đó tạo điều kiện chuyển một phần hàng hóa từ đường bộ sang đường sắt.

Dự án vì vậy không chỉ có ý nghĩa về mặt kết nối giao thông mà còn nằm trong chiến lược của châu Âu nhằm tăng tỷ trọng vận tải hàng hóa bằng đường sắt trên tuyến Bắc - Nam.

Việc Wilma hoàn thành 7,5 km đào hầm mới đánh dấu một cột mốc trong quá trình xây dựng. Đường hầm vẫn cần tiếp tục hoàn thiện kết cấu bên trong, hệ thống thoát nước, đường ray, cấp điện, thông gió và tín hiệu và dự kiến đi vào hoạt động năm 2032.

Sau đó, công trình còn phải trải qua các bước kiểm tra, vận hành thử và nghiệm thu trước khi có thể phục vụ các đoàn tàu thương mại.

Khi hoàn thành, Brenner Base Tunnel được kỳ vọng góp phần giảm lượng xe tải trên hành lang Brenner, đồng thời giảm áp lực giao thông và phát thải tại các khu vực dân cư nằm dọc tuyến vượt dãy Alps.