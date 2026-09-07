Đây là 8 mẫu xe đạp, xe máy điện giá mềm cho học sinh, phụ huynh nên tham khảo

Thị trường hiện có nhiều mẫu xe điện hướng tới học sinh với mức giá tương đối dễ tiếp cận. Trong đó, một số mẫu xe máy điện có giá dưới 18 triệu đồng, trong khi nhóm xe đạp điện có giá từ khoảng 10 triệu đồng.

Aima M1 Sport - 10,5 triệu đồng

Aima M1 Sport có giá khoảng 10,5 triệu đồng. Mẫu xe điện này sử dụng động cơ 250W, tốc độ tối đa 25km/h và ắc-quy 48V-12Ah. Quãng đường di chuyển tối đa khoảng 50km sau một lần sạc, thời gian sạc khoảng 8 giờ. M1 Sport sử dụng khung thép sơn tĩnh điện, lốp không săm và vành đúc hợp kim.

Xe được trang bị hệ thống đèn LED, màn hình LCD và phanh tang trống ở cả hai bánh. Khóa Smartkey cũng được trang bị trên xe. Mẫu xe này có thiết kế phát triển từ kiểu dáng M133, hướng tới nhóm người dùng trẻ.

Yadea I6 - từ 11,8 triệu đồng

Yadea I6 có giá khoảng từ 11,8 triệu đến 13,5 triệu đồng. Xe có kích thước dài x rộng x cao 1.430 x 665 x 1.030mm, chiều cao yên 700mm và trọng lượng 38,5kg. Khối lượng cho phép chở tối đa 75kg.

I6 sử dụng động cơ điện một chiều không chổi than. Công suất định danh 210W và công suất tối đa 250W. Tốc độ tối đa của xe là 25km/h.

Xe sử dụng ắc-quy 48V-12Ah hoặc pin Lithium 48V-14Ah tùy phiên bản. Phạm vi di chuyển khoảng 50km sau mỗi lần sạc đầy. Mẫu xe này cũng được trang bị phanh tang trống ở cả hai bánh, giảm xóc thủy lực, đèn LED, màn hình LCD và hệ thống chống trộm.

Yadea I-Fun - 11,9 triệu đồng

Yadea I-Fun có mức giá tham khảo 11,9 triệu đồng. Xe có kích thước dài x rộng x cao 1.470 x 700 x 1.010mm, chiều cao yên 700mm và trọng lượng 40kg.

I-Fun sử dụng động cơ HUB, công suất định danh 210W và công suất tối đa 250W. Tốc độ tối đa 24km/h. Xe sử dụng pin Lithium 48V-12Ah, cho quãng đường khoảng 45km sau mỗi lần sạc. Pin cũng có thể tháo rời để sạc.

Một số trang bị gồm đèn LED, phanh tang trống trước và sau, giỏ trước dung tích 13 lít, sàn để chân rộng 400mm và hệ thống khóa bánh chống trộm.

VinFast Amio S2 - 12 triệu đồng

Amio S2 có giá 12 triệu đồng, đã bao gồm bộ sạc. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.715 x 690 x 1.050mm, khoảng sáng gầm 123mm và chiều cao yên 750mm.

Amio S2 sử dụng bộ pin LFP dung lượng 1,024kWh. Phạm vi hoạt động 65km sau mỗi lần sạc đầy. Tốc độ tối đa của xe là 25km/h và thời gian sạc đầy pin khoảng 6 giờ.

Một số trang bị trên xe gồm đèn chiếu sáng LED, màn hình thông số dạng LED, cốp 12L, giảm xóc trước dạng giảm chấn thủy lực và bàn đạp.

VinFast Flazz Max - từ 12,5 triệu đồng

VinFast Flazz Max có giá 12,5 triệu đồng nếu không kèm pin và 17,2 triệu đồng nếu bao gồm pin. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.745 x 700 x 1.050mm, khoảng sáng gầm 137mm và chiều dài cơ sở 1.230mm. Tải trọng được nhà sản xuất công bố ở mức 130kg.

Flazz Max sử dụng động cơ Inhub, công suất tối đa 1.500W, tốc độ tối đa 49km/h khi chở một người. Động cơ cũng đạt tiêu chuẩn chống nước IP67. Xe sử dụng bộ pin LFP dung lượng 1,5kWh.

Theo VinFast, thời gian sạc từ 0% lên 100% là hơn 8 giờ, trong khi quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy khoảng 87km. Một số trang bị đáng chú ý gồm giảm xóc dạng giảm chấn thủy lực và màn hình thông số HMI LED.

TAILG GR55 - 12,9 triệu đồng

Ở nhóm xe đạp điện, TAILG GR55 có giá tham khảo 12,9 triệu đồng. Mẫu xe này sử dụng động cơ 500W, tốc độ tối đa 40km/h và quãng đường di chuyển tối đa 80km sau một lần sạc.

GR55 sử dụng ắc-quy 48V-22,3Ah, thời gian sạc khoảng 6-8 giờ. Xe có trọng lượng 42kg, kích thước dài x rộng x cao 1.625 x 705 x 1.025mm và chiều cao yên 720mm.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Xe sử dụng lốp trước 3.0-10 và lốp sau 2.75-10.

GR55 là một trong những mẫu xe đạp điện được thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng 42kg và hướng tới học sinh, sinh viên hoặc người di chuyển trong đô thị.

Yadea Odora S2 - 16,5 triệu đồng

Yadea Odora S2 có giá 16,5 triệu đồng. Đây là một trong những mẫu xe máy điện hướng tới học sinh, sinh viên của Yadea. Xe có tốc độ tối đa 46km/h và phạm vi di chuyển 80km sau mỗi lần sạc đầy.

Mẫu xe này sử dụng ắc-quy thay vì pin lithium-ion. Kích thước dài x rộng x cao của Odora S2 lần lượt là 1.775 x 669 x 1.120mm. Khoảng sáng gầm xe 160mm và chiều cao yên 750mm.

V﻿inFast EvoGrand Lite - 16,5 triệu đồng

EvoGrand Lite có giá 16,5 triệu đồng, đã bao gồm một pin và bộ sạc. Theo công bố, xe sử dụng động cơ Inhub công suất 1.900W. Bộ pin LFP có dung lượng 1,2kWh, cho phạm vi hoạt động 70km sau một lần sạc đầy. Nếu lắp thêm pin phụ, quãng đường có thể tăng lên 128km.

Thời gian sạc pin từ 0% lên 100% là 6 giờ 30 phút. Tốc độ tối đa khi đi một người là 48km/h. Pin chính được đặt dưới sàn để chân, trong khi pin phụ được lắp tại cốp để đồ dưới yên.

EvoGrand Lite có kích thước dài x rộng x cao 1.856 x 683 x 1.133mm, chiều cao yên 770mm và khoảng sáng gầm 133mm.