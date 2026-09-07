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Giá Subaru Crosstrek chạm ‘đáy’: Giảm cao nhất 329 triệu đồng, bản tiêu chuẩn rẻ ngang Corolla Cross

| | Thị trường

Subaru Crosstrek tiếp tục được áp dụng chương trình ưu đãi trong tháng 9/2026, với mức giảm cao nhất 329 triệu đồng, tăng tới 91 triệu đồng so với tháng trước.

Subaru Việt Nam đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho Crosstrek từ ngày 1/9 đến 30/9/2026. Đáng chú ý, mức hỗ trợ được điều chỉnh tăng trên cả 4 phiên bản, bao gồm xe sản xuất năm 2024 và 2025.

Giá Subaru Crosstrek chạm ‘đáy’: Giảm cao nhất 329 triệu đồng, bản tiêu chuẩn rẻ ngang Corolla Cross - Ảnh 1.

Subaru Crosstrek được ưu đãi tới 329 triệu đồng trong tháng 9/2026. Ảnh: Đại lý

Đối với xe sản xuất năm 2024, phiên bản Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-BOXER Hybrid được ưu đãi tối đa 329 triệu đồng. Mức này cao hơn 71 triệu đồng so với chương trình tháng trước, khi xe được hỗ trợ tối đa 258 triệu đồng. Với giá niêm yết 1,268 tỷ đồng, giá đặc biệt sau ưu đãi còn 939 triệu đồng.

Trong khi đó, phiên bản Crosstrek 2.0 i-S EyeSight sử dụng động cơ xăng được giảm tối đa 289 triệu đồng, tăng 71 triệu đồng so với mức 218 triệu đồng của tháng trước. Giá niêm yết 1,098 tỷ đồng, sau khi trừ ưu đãi còn 809 triệu đồng. Đây là mức giá thực tế thấp nhất kể từ khi mẫu SUV hạng B nhà Subaru ra mắt tại Việt Nam.

Giá Subaru Crosstrek chạm ‘đáy’: Giảm cao nhất 329 triệu đồng, bản tiêu chuẩn rẻ ngang Corolla Cross - Ảnh 2.

Subaru Crosstrek bản động cơ xăng sản xuất năm 2024 có giá sau ưu đãi 809 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Với xe sản xuất năm 2025, mức hỗ trợ cũng được tăng đáng kể. Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-BOXER Hybrid được ưu đãi tối đa 269 triệu đồng, cao hơn 91 triệu đồng so với tháng trước. Nhờ đó, giá xe giảm từ 1,268 tỷ đồng xuống còn 999 triệu đồng.

Còn phiên bản Crosstrek 2.0 i-S EyeSight sản xuất năm 2025 được giảm tối đa 209 triệu đồng, tăng 71 triệu đồng so với mức 138 triệu đồng trước đó. Giá sau ưu đãi được đưa xuống 889 triệu đồng, thấp hơn 90 triệu đồng so với mức giá sau ưu đãi của tháng trước.

Subaru Crosstrek có gì?

Về trang bị, Subaru Crosstrek tại Việt Nam sử dụng động cơ Boxer 2.0L trên phiên bản tiêu chuẩn, cho công suất 154 mã lực, kết hợp hộp số CVT giả lập 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Đây là một trong những đặc điểm giúp mẫu xe khác biệt so với phần lớn đối thủ trong cùng phân khúc.

Trong khi đó, phiên bản e-BOXER Hybrid kết hợp động cơ xăng 2.0L với mô-tơ điện, cho tổng công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 196 Nm. Hệ truyền động đi cùng hộp số CVT giả lập 7 cấp.

Giá Subaru Crosstrek chạm ‘đáy’: Giảm cao nhất 329 triệu đồng, bản tiêu chuẩn rẻ ngang Corolla Cross - Ảnh 3.

Subaru Crosstrek sử dụng động cơ Boxer 2.0L và hệ dẫn động AWD. Ảnh: Đại lý

Bên cạnh khả năng vận hành, gói an toàn EyeSight 4.0 tiếp tục là trang bị đáng chú ý trên xe. Hệ thống này bao gồm phanh tự động phòng tránh va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng và đánh lái khẩn cấp.

Ở bên trong, xe được trang bị màn hình trung tâm 11,6 inch, cửa sổ trời, ghế lái chỉnh điện 10 hướng và ghế phụ chỉnh điện 8 hướng. Thiết kế cabin thiên về tính thực dụng, với cách bố trí tương đối quen thuộc trên các mẫu xe Subaru.

Giá Subaru Crosstrek chạm ‘đáy’: Giảm cao nhất 329 triệu đồng, bản tiêu chuẩn rẻ ngang Corolla Cross - Ảnh 4.
Giá Subaru Crosstrek chạm ‘đáy’: Giảm cao nhất 329 triệu đồng, bản tiêu chuẩn rẻ ngang Corolla Cross - Ảnh 5.

Khoang nội thất Subaru Crosstrek với màn hình trung tâm 11,6 inch. Ảnh: Đại lý

Ngoại thất Crosstrek mang phong cách khá hầm hố. Cụm đèn chiếu sáng sử dụng LED thấu kính, kết hợp mâm 18 inch. Ngoài ra, nhiều chi tiết ốp nhựa đen xuất hiện ở cản trước, khu vực đèn sương mù, hốc bánh và cản sau, phù hợp với định hướng sử dụng trên nhiều loại địa hình.

So với Toyota Corolla Cross hay Honda HR-V, lợi thế đáng chú ý của Crosstrek nằm ở hệ dẫn động AWD và cấu hình vận hành thiên về khả năng đi địa hình. Tuy nhiên, giá bán vẫn là yếu tố cần cân nhắc khi mẫu xe này cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Giá Subaru Crosstrek chạm ‘đáy’: Giảm cao nhất 329 triệu đồng, bản tiêu chuẩn rẻ ngang Corolla Cross - Ảnh 6.
Giá Subaru Crosstrek chạm ‘đáy’: Giảm cao nhất 329 triệu đồng, bản tiêu chuẩn rẻ ngang Corolla Cross - Ảnh 7.
Giá Subaru Crosstrek chạm ‘đáy’: Giảm cao nhất 329 triệu đồng, bản tiêu chuẩn rẻ ngang Corolla Cross - Ảnh 8.

Subaru Crosstrek trang bị hệ thống an toàn EyeSight 4.0. Ảnh: Đại lý

Sau khi áp dụng chương trình tháng 9, giá của các phiên bản Crosstrek giảm đáng kể so với mức niêm yết. Tuy nhiên, mức ưu đãi được công bố là mức tối đa và có thể đi kèm điều kiện áp dụng tùy từng xe hoặc đại lý.

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Theo Bảo Lâm

Đời sống & Pháp luật

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