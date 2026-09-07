Những hé lộ đầu tiên về Honda HR-V đời mới

Theo tờ Carview của Nhật Bản, Honda có kế hoạch triển khai các mẫu xe thế hệ mới từ năm 2028, với HR-V là một trong những sản phẩm tiên phong. Đây được đánh giá là thời điểm phù hợp để đưa mẫu SUV này sang thế hệ mới khi sau khi trải qua đợt nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2024.

Những thông tin ban đầu cho thấy HR-V thế hệ tiếp theo vẫn duy trì triết lý thiết kế quen thuộc, với phần thân dưới tạo cảm giác chắc chắn kết hợp phần thân trên mang phong cách coupe.

Phần đầu xe có thể sử dụng lưới tản nhiệt bán kín kết hợp thanh trang trí chạy ngang qua logo Honda. Cụm đèn pha được tạo hình thanh mảnh và sắc nét hơn, trong khi các hốc hút gió hai bên dạng tam giác tạo điểm nhấn thể thao.

Honda HR-V thế hệ tiếp theo dự kiến được phát triển trên nền tảng mô-đun hoàn toàn mới, có tính linh hoạt cao hơn nhằm tối ưu chi phí. Kích thước dự kiến đạt 4.350 x 1.770 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.640 mm. So với thế hệ hiện tại, xe sẽ dài và cao hơn, qua đó mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn.

Bên cạnh ngoại hình, hệ truyền động và khả năng vận hành cũng được kỳ vọng có những thay đổi đáng kể. Trong đó, mẫu HR-V thế hệ tiếp theo được kỳ vọng sẽ sở hữu hệ thống hybrid e:HEV thế hệ mới với nền tảng động cơ 1.5L.

Ngoài ra, Honda cũng đang phát triển hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian điện hóa mới dành cho thế hệ e:HEV tiếp theo. Nếu được trang bị trên HR-V mới, hệ thống này có thể giúp mẫu SUV đô thị cải thiện đáng kể khả năng vận hành trên những cung đường khó.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng Honda HR-V thế hệ mới được trang bị công nghệ S+ Shift. Hệ thống này lần đầu xuất hiện trên Honda Prelude, tạo cảm giác sang số dù e:HEV không sử dụng hộp số nhiều cấp truyền thống.

Tại Việt Nam, dòng Honda HR-V mới được nâng cấp và bổ sung bản hybrid từ đầu năm 2025. Đây cũng là một trong những dòng ô tô bán chạy nhất của Honda tại nước ta bên cạnh CR-V và City.