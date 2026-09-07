Mẫu xe tay ga hybrid 150cc sở hữu động cơ cực khủng, liệu có đè bẹp các đối thủ Nhật Bản?

Ở phân khúc xe tay ga 150 cc hiện nay, việc các nhà sản xuất đua nhau dồn nén trang bị đã không còn đủ sức tạo ra sự đột phá. Khi đặt bảng thông số kỹ thuật của các mẫu xe cùng tầm giá lên bàn cân, người tiêu dùng dễ dàng nhận thấy sự tương đồng đến kinh ngạc.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của mẫu xe tay ga Dayang VRJ150 vừa qua tại thị trường Trung Quốc đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới mộ xe. Điểm ăn tiền nhất của tân binh này không nằm ở ngôn ngữ thiết kế bên ngoài - vốn phụ thuộc vào gu thẩm mỹ của từng cá nhân - mà nằm ở trái tim là khối động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch tích hợp công nghệ trợ lực hybrid hiện đại.

Động cơ hybrid - Trợ thủ đắc lực trong đô thị đông đúc

Khối động cơ của Dayang VRJ150 sở hữu những thông số vận hành thuộc hàng top đầu phân khúc. Xe đạt công suất tối đa lên tới 12,4 kW (tương đương khoảng 16,6 mã lực), mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm, tỉ số nén 11,2:1 và vận tốc tối đa đạt 118 km/h. So với mặt bằng chung của các dòng xe ga 150 cc thông thường, đây là mức hiệu năng rất ấn tượng, đem lại cảm giác ga bốc và thoát xe chứ không chỉ dừng lại ở mức đủ dùng.

Nhiều người thường hoài nghi công nghệ hybrid trên xe máy chỉ là chiêu trò truyền thông nhằm nâng giá thành. Thế nhưng, thương hiệu Dayang đã chứng minh điều ngược lại khi đưa mô-tơ điện can thiệp trực tiếp vào các tình huống vận hành quen thuộc hàng ngày. Khi xe dừng chờ đèn đỏ, nhích từng chút một trong làn đường tắc nghẽn hay cần tăng tốc vọt lên từ vị trí đứng yên, mô-tơ điện sẽ lập tức can thiệp để bù đắp lực kéo.

Sự trợ lực tức thì này đem lại trải nghiệm vận hành vô cùng êm ái, giảm độ trễ tay ga và tối ưu hóa lượng tiêu thụ nhiên liệu. Đi kèm với đó là bình xăng dung tích lớn 9,3 lít sử dụng xăng A92, giúp người lái hoàn toàn yên tâm trong các chuyến đi dài mà không phải dừng lại đổ xăng liên tục.

Ngoại hình hầm hố kết hợp nhân trắc học thân thiện

Về mặt thị giác, Dayang VRJ150 mang mã hiệu đăng ký DY150T-51A sở hữu ngoại hình cắt xẻ rất táo bạo. Phần đầu xe được tạo hình với các đường khí động học vuốt nhọn sang hai bên, đuôi xe vuốt cao tạo tư thế chồm về phía trước đầy đặn và thể thao.

Cụm đèn pha LED nổi bật nhờ dải đèn LED định vị ban ngày DRL bao quanh, giúp tăng tối đa độ nhận diện khi di chuyển vào ban đêm. Kính chắn gió phía trước có diện tích lớn, hỗ trợ cản bớt áp lực gió hất vào ngực người lái khi vận hành ở dải tốc độ cao.

Dù mang diện mạo có phần hung dữ, Dayang VRJ150 lại sở hữu chiều cao yên xe vô cùng dễ chịu ở mức 765 mm. Đội ngũ thiết kế đã khéo léo gọt thon phần đầu yên xe, giúp những người lái có chiều cao trung bình hoặc phái đẹp dễ dàng chống cả hai chân xuống mặt đường một cách vững chãi. Sự kết hợp giữa kiểu dáng thể thao và tư thế ngồi thoải mái là điểm cộng rất lớn dành cho người tiêu dùng đô thị.

Dàn chân 14 inch vượt trội và hệ thống an toàn ấn tượng

Một điểm sáng khác trên Dayang VRJ150 chính là hệ thống khung gầm và dàn chân. Xe được trang bị bộ vành kích thước 14 inch cho cả bánh trước và bánh sau, đi kèm bộ lốp lớn với thông số lốp trước 110/80 và lốp sau 130/70.

Trong điều kiện đường xá đô thị thường xuyên có nắp cống, mặt đường gồ ghề hay nhiều gờ giảm tốc, bộ vành 14 inch thể hiện sự vượt trội rõ rệt so với các dòng xe dùng vành 12 inch hay 13 inch. Lực va đập từ mặt đường được triệt tiêu tốt hơn, đồng thời diện tích tiếp xúc mặt đường lớn giúp xe ôm cua ổn định và bám đường hơn hẳn.

Trang bị an toàn trên xe cũng được chú trọng với hệ thống phanh đĩa cho cả hai bánh, tích hợp sẵn hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh do hãng Ningbo Saif cung cấp. Việc đưa phanh ABS thành trang bị tiêu chuẩn giúp người lái an tâm hơn khi gặp tình huống phanh gấp trên đường trơn trượt.

Phía sau đuôi xe, nhà sản xuất đã tích hợp sẵn ngàm chờ bằng hợp kim nhôm để gắn baga và thùng chở đồ, gia tăng tính tiện dụng cho những chuyến đi xa.

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Giả thuyết về Việt Nam: Cơ hội rộng mở và thách thức thương hiệu

Nếu mẫu xe tay ga hybrid Dayang VRJ150 được nhập khẩu về thị trường Việt Nam, phân khúc xe ga thể thao 150 - 160 cc chắc chắn sẽ diễn ra một cuộc đại chiến nảy lửa. Tân binh này sẽ phải đối đầu trực tiếp với những cái tên đang tung hoành trên thị trường như Honda Vario 160, Honda SH 160i hay Yamaha NVX 155.

Sức hút lớn nhất của Dayang VRJ150 đối với khách hàng Việt chính là sự kết hợp giữa động cơ hybrid mạnh mẽ, thiết kế hầm hố và dàn chân 14 inch êm ái. Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng chuộng công nghệ hiện đại và kiểu dáng độc lạ. Một mẫu xe sở hữu phanh ABS chuẩn chỉnh, động cơ trợ lực điện cùng khả năng vận hành linh hoạt sẽ là lựa chọn đổi gió rất đáng cân nhắc cho nhóm khách hàng nam giới trẻ tuổi.

Dù vậy, nếu muốn chinh phục thị trường Việt Nam, Dayang VRJ150 sẽ phải đối mặt với rào cản rất lớn về mặt thương hiệu. Người tiêu dùng trong nước vốn có tâm lý ăn sâu bám rễ, ưu ái các thương hiệu xe máy Nhật Bản nhờ độ bền đã được kiểm chứng và khả năng giữ giá khi bán lại. Các thương hiệu xe máy Trung Quốc dù có cấu hình cao đến đâu vẫn thường gặp tâm lý e ngại về chất lượng linh kiện dài hạn. Bên cạnh đó, hệ thống đại lý phân phối mỏng và sự khan hiếm phụ tùng thay thế cũng là yếu tố khiến người mua phải đắn đo.

Sau cùng, yếu tố then chốt quyết định sự thành bại của Dayang VRJ150 chính là mức giá bán chính thức. Nếu xe được định giá hợp lý, thấp hơn đáng kể so với Honda Vario 160 hay Yamaha NVX 155, đây hoàn toàn có thể là một quân bài chiến lược làm nên chuyện và khiến các đối thủ lớn phải dè chừng.

Tham khảo: Moto Fine