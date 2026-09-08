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Kia Sonet lại tạo 'đáy' mới, giá thực tế chưa đến 440 triệu

| | Thị trường

Với mốc giá mới, Kia Sonet trở thành một trong những mẫu SUV cỡ B có giá thực tế thuộc nhóm thấp nhất thị trường.

Kia Sonet liên tiếp giảm giá

Bước sang tháng 9, giá bán nhiều dòng xe tiếp tục được điều chỉnh theo hướng có lợi cho khách hàng. Trong số đó, Kia Sonet lại một lần nữa tạo sự chú ý về giá, các đại lý chào bán bản tiêu chuẩn AT ở mức chỉ 439 triệu đồng.

Kia Sonet lại tạo 'đáy' mới, giá thực tế chưa đến 440 triệu- Ảnh 1.

Giá xe Kia Sonet chưa đến 440 triệu đồng tại đại lý. Ảnh: ST

Trước đó vào tháng 8, Kia Sonet đã tạo "đáy" với giá từ 450 triệu đồng. Hiện tại, con số này đã thành giá bán đề xuất của Kia Việt Nam trong tháng 9.

Hãng xe Hàn Quốc đang triển khai chương trình ưu đãi tháng cho nhiều dòng xe khác nhau. Đối với nhóm SUV tầm trung, 3 sản phẩm Sonet, Seltos và Carens nhận ưu đãi 10-20 triệu đồng cùng quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất tùy phiên bản.

Cộng dồn ưu đãi, giá xe Sonet được Kia công bố từ 450 triệu đồng cho bản AT, 477 triệu đồng cho bản Deluxe, 517 triệu đồng cho bản Luxury và 584 triệu đồng cho bản Premium.

Nếu không lựa chọn giảm giá trực tiếp, khách mua Sonet và Seltos có thể chọn gói hỗ trợ lãi suất vay 0% trong 6 tháng đầu. Mức vay tối đa 80% giá trị xe.

Kia Sonet lại tạo 'đáy' mới, giá thực tế chưa đến 440 triệu- Ảnh 2.

Giá đề xuất của Kia Sonet trong tháng 9. Ảnh: Kia

Với mốc giá 439 triệu đồng, Kia Sonet trở thành một trong những mẫu SUV cỡ B có giá thực tế thuộc nhóm thấp nhất thị trường. Nhìn sang các đối thủ, Suzuki Fronx cũng được đại lý báo giá 430 triệu đồng, trong khi Hyundai Venue có giá thị trường khoảng 475 triệu đồng.

Kia Sonet còn gì hấp dẫn ngoài giá bán?

Kia Sonet AT được hãng xe Hàn Quốc bổ sung vào danh mục sản phẩm từ tháng 9/2025. Diện mạo xe tương đồng với bản Deluxe, dễ nhận ra nhờ đèn trước halogen, mâm 16 inch phối 2 tông màu, đèn định vị và đèn hậu LED.

Nội thất Sonet AT dùng chìa khóa cơ để đề nổ, không có tính năng đề nổ từ xa. Xe vẫn có các trang bị tiện nghi như màn hình trung tâm 8 inch tích hợp Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa chỉnh cơ...

Công nghệ an toàn trên phiên bản này gồm 6 túi khí, phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi,...

Theo Vĩnh Phúc

Đời sống & Pháp luật

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