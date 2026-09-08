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Xuất khẩu sầu riêng vào Hàn Quốc tăng mạnh

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7 tháng qua, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu sầu riêng vào Hàn Quốc tăng mạnh - Ảnh 1.

Xuất khẩu sầu riêng vào Hàn Quốc tăng mạnh - Ảnh: Hoài Thu/TTXVN

7 tháng qua, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc vẫn là thị trường chủ lực. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã trở thành thị trường tăng mạnh nhất, với mức tăng gần 200%. Tổng xuất khẩu rau quả Việt Nam sang Hàn Quốc trong 7 tháng đạt 201 triệu USD, tăng 10%.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, thị phần rau quả Việt Nam tại Hàn Quốc đã tăng mạnh nhờ lợi thế đến từ các hiệp định thương mại tự do VKFTA và RCEP cùng nguồn hàng đa dạng. Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kiểm dịch và xử lý trái cây tươi, đồng thời cạnh tranh với nhiều nguồn cung khác.

Những năm gần đây, sầu riêng đã trở thành một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của rau quả Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 177,7 triệu USD năm 2021 lên khoảng 3,85 tỷ USD năm 2025, chiếm khoảng 45% giá trị xuất khẩu rau quả. Trong 7 tháng năm 2026, xuất khẩu đạt khoảng 1,47 tỷ USD, tăng 44,1% so với cùng kỳ; riêng thị trường Trung Quốc chiếm trên 95% thị phần, đạt khoảng 1,38 tỷ USD, tăng 49,6%. Hiện nay, bên cạnh thị trường Trung Quốc, Việt Nam đã nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ; đặc biệt, từ tháng 7/2026, Ấn Độ chính thức cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam, mở ra dư địa tăng trưởng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Năng lực kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu cũng được củng cố, với hệ thống các phòng kiểm nghiệm được phía Trung Quốc chấp thuận ngày càng mở rộng (đến nay đã được chỉ định 50 phòng kiểm nghiệm, bao gồm 13 phòng thuộc quản lý của các cơ quan bộ ngành, 10 phòng thuộc quản lý của cơ quan địa phương và 29 phòng của tư nhân), cơ bản đáp ứng nhu cầu kiểm tra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm trong cao điểm mùa vụ.

Đây là một trong những điều kiện quan trọng để duy trì xuất khẩu ổn định, hạn chế rủi ro phát sinh từ các cảnh báo về chất lượng và an toàn thực phẩm; đặc biệt từ 30/6/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chính thức thực hiện việc truy xuất nguồn gốc nông sản nói chung và sản phẩm sầu riêng xuất khẩu nói riêng trên Hệ thống điện tử. Đồng thời, là dấu mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản quốc gia nhằm góp phần phát triển nền “nông nghiệp minh bạch, hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ uy tín nông sản Việt Nam và củng cố niềm tin người tiêu dùng trong nước và thị trường quốc tế”, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp nhấn mạnh.

Không phải dầu thô, một mặt hàng của Iran đang đối mặt cú sốc nguồn cung: Giá hơn 300.000 đồng/kg, Việt Nam xuất khẩu đứng top thế giới

Theo Kiên Dương

VTV

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