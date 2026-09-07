Chủ tịch Geleximco Vũ Văn Tiền đích thân trao xe cho Xuân Son

Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Xuân Son được Tập đoàn Geleximco và Omoda & Jaecoo Việt Nam trao tặng 100 triệu đồng tiền mặt cùng một chiếc JAECOO J5 EV Flagship. Đáng chú ý, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Tập đoàn Geleximco, vừa đích thân trao chiếc xe cho tiền đạo này.

Hình ảnh ông Vũ Văn Tiền trực tiếp trao phần thưởng cho Xuân Son được tiền đạo sinh năm 1997 chia sẻ trên trang cá nhân. Xuân Son gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Tập đoàn Geleximco cùng Omoda & Jaecoo Việt Nam về món quà đặc biệt.

Tại chung kết ASEAN Cup 2026, Xuân Son tiếp tục để lại dấu ấn với lối chơi kỹ thuật, mạnh mẽ và quyết tâm. Dù không trực tiếp ghi bàn, tiền đạo này có những tình huống xử lý đáng chú ý và góp công vào bàn thắng của đội tuyển Việt Nam.

Cùng các đồng đội, Xuân Son chiến đấu hết mình để đưa đội tuyển đến chiến thắng cuối cùng và nâng cao chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026.

Để ghi nhận màn trình diễn cũng như những đóng góp của Xuân Son trong hành trình chinh phục chức vô địch, Geleximco và Omoda & Jaecoo Việt Nam đã trao cho anh 100 triệu đồng tiền mặt cùng một chiếc JAECOO J5 EV Flagship.

Theo đại diện Geleximco và Omoda & Jaecoo Việt Nam, phần thưởng dành cho Xuân Son vừa là sự ghi nhận đối với Đại sứ thương hiệu, vừa thể hiện sự trân trọng với tinh thần thi đấu mạnh mẽ, quyết tâm và khát khao chinh phục của tiền đạo này.

JAECOO J5 EV Flagship là mẫu SUV thuần điện mới được giới thiệu tại Việt Nam. Xe sử dụng mô-tơ điện công suất 208 mã lực, có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 7,7 giây.

Bộ pin dung lượng 58,9 kWh cung cấp phạm vi di chuyển tối đa khoảng 461 km sau mỗi lần sạc đầy.

Mẫu xe còn được trang bị hệ thống treo sau độc lập đa liên kết, 18 tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS, 6 túi khí và camera toàn cảnh 540 HD, cùng nhiều tiện nghi phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Đây không phải lần đầu Xuân Son nhận xe từ Omoda & Jaecoo Việt Nam. Tháng 1/2025, sau chức vô địch ASEAN Cup 2024 và trong thời gian điều trị chấn thương, anh được hãng tặng một chiếc Jaecoo J7 PHEV Flagship, có giá niêm yết khi đó khoảng 999 triệu đồng.

Đích thân ông Vũ Văn Tiền cùng lãnh đạo Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng đã đến bệnh viện thăm tiền đạo này và tặng quà. Đáng chú ý, thời điểm đó mẫu xe này còn chưa chính thức được bán tại Việt Nam.

Đến tháng 3/2025, Xuân Son mua thêm một chiếc Omoda C5 Luxury để tặng vợ là Marcele Seippel. Mẫu xe có giá niêm yết khoảng 539 triệu đồng tại thời điểm ra mắt.

Như vậy, vợ chồng Xuân Son hiện sở hữu ba mẫu xe sử dụng ba hệ truyền động phổ biến trên thị trường gồm Omoda C5 chạy xăng, Jaecoo J7 PHEV hybrid cắm sạc và JAECOO J5 EV thuần điện.

Tính theo giá niêm yết được công bố tại từng thời điểm, riêng hai chiếc J7 PHEV và J5 EV mà Xuân Son được tặng có tổng giá trị hơn 1,7 tỷ đồng. Chiếc J5 EV mới nhất tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập xe của tiền đạo đội tuyển Việt Nam, đồng thời trở thành phần thưởng ghi dấu hành trình chinh phục chức vô địch ASEAN Cup 2026.