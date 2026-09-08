Giá bạc sáng ngày 8/9 tại Ancarat, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Sacombank

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao dịch trong biên độ hẹp quanh mức 66 USD/ounce, với khối lượng giao dịch giảm do kỳ nghỉ lễ ở Mỹ. Giá bạc thế giới đang ở mức 2,09 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 220.000 đồng so với giá bạc trong nước.

Giá giao dịch thực tế tại mỗi thị trường, bên cạnh các yếu tố vĩ mô và tỷ giá, còn chịu tác động trực tiếp từ quan hệ cung – cầu tại chính thị trường đó.

Việc chênh lệch giữa giá vàng, bạc trong nước và thế giới đang thu hẹp là một biểu hiện rõ nét của yếu tố này. Khi thị trường trong nước hạ nhiệt, nhu cầu mua giảm trong khi lượng khách hàng có nhu cầu bán lại gia tăng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc sẽ phải điều chỉnh giá mua – bán phù hợp để cân đối cung cầu, duy trì thanh khoản cho thị trường và đảm bảo hoạt động kinh doanh.﻿

Dữ liệu việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến đã đẩy lợi suất trái phiếu tăng cao và củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng này. Số lượng việc làm phi nông nghiệp của Mỹ tăng 162.000 trong tháng 8, cao hơn nhiều so với kỳ vọng tăng 56.000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 4,1%.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện nhận thấy gần 60% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới, tăng từ khoảng 50% trước báo cáo việc làm hôm thứ Sáu. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu PPI và CPI vào cuối tuần này để có thêm manh mối về triển vọng chính sách của Fed.

Mối lo ngại về lạm phát vẫn ở mức cao sau khi giá dầu thô chạm mức cao nhất trong gần ba tháng sau cuộc khẩu chiến về vận tải biển giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần. Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran và Oman sẽ sớm công bố chi tiết về một tuyến đường an toàn tạm thời qua eo biển Hormuz.