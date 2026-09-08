Tổng công tố Ukraine đệ đơn từ chức

Ngày 7/9, Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko thông báo trên ứng dụng Telegram: “Tôi đã nộp đơn từ chức Tổng công tố. Tôi không muốn Văn phòng Tổng công tố bị sử dụng như công cụ trong cuộc đối đầu chính trị”.

Tuy nhiên, ông Kravchenko khẳng định ông không liên quan gì đến cuộc điều tra mới của Cục Phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU), vốn nhắm vào nhân viên của Văn phòng Viện Kiểm sát. “Quan điểm của tôi về những cáo buộc vẫn không thay đổi” , ông Kravchenko nhấn mạnh.

Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko. (Ảnh: Reuters)

Tuần trước, Cục Phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine và Văn phòng Công tố viên chuyên trách chống tham nhũng (SAPO) phát hiện đường dây rửa tiền “do một quan chức thuộc Văn phòng Tổng công tố đứng đầu” và tiến hành hoạt động khám xét.

Theo các điều tra viên, đường dây nhận tiền để bảo kê cho trung tâm cuộc gọi thực hiện hành vi lừa đảo qua điện thoại, đồng thời rửa số tiền lớn thông qua hoạt động này.

Văn phòng của ông Kravchenko cũng nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra về trung tâm cuộc gọi hoạt động trái phép và bị các điều tra viên khám xét vào cuối tuần qua.

Hồi cuối tháng 8, Giám đốc Cơ quan Mua sắm Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Arsen Zhumadilov cũng thông báo đệ đơn từ chức và sẽ thôi nhiệm sớm. Thông báo này được đưa ra sau khi Quốc hội Ukraine thông qua việc bổ nhiệm Cựu sĩ quan cấp cao của Cơ quan An ninh Ukraine Yevhen Khmara làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Tháng 5/2026, ông Zhumadilov bị Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) thẩm vấn với tư cách là nhân chứng trong vụ bê bối tham nhũng lớn nhất nước này, xoay quanh doanh nhân kiêm cộng sự kinh doanh cũ của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Timur Mindich.

Những đoạn băng ghi âm do NABU thu được bao gồm cuộc thảo luận giữa ông Mindich và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov về hợp đồng mua sắm quốc phòng. Ông Zhumadilov xác nhận ông đã gặp 2 người này để thảo luận về hợp đồng áo chống đạn, nhưng phủ nhận mọi hành vi sai trái hoặc động cơ thầm kín.

Ông Zhumadilov cũng đối mặt với sự chỉ trích từ Trung tâm Hành động Chống Tham nhũng (AntAC), đơn vị được Mỹ và EU tài trợ, vì sa thải ông Artem Sytnyk, người từng đứng đầu cơ quan chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU). AntAC mô tả động thái đó là nỗ lực của ông Umerov và ông Zhumadilov nhằm “đảm bảo sự kiểm soát thuận tiện và trung thành đối với cơ quan”.