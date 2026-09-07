Ông Trump tuyên bố "kiếm được" hàng trăm tỷ USD cho nước Mỹ

Cùng với đó là những tuyên bố chưa được kiểm chứng về nền kinh tế Iran, cũng như khẳng định ông đã mang lại hàng trăm tỷ USD cho nước Mỹ.

Hôm 6/9, Tổng thống Donald Trump đã đăng tải một chuỗi các hình ảnh do AI tạo ra cùng với những tuyên bố táo bạo và chưa được kiểm chứng trên nền tảng Truth Social. Đáng chú ý nhất là tuyên bố ông đã kiếm được hàng trăm tỷ USD từ cổ phiếu và các khoản đầu tư khác cho nước Mỹ.

Vị Tổng thống 80 tuổi đã dành hơn 10 giờ đồng hồ trong ngày Chủ nhật để đăng hàng chục hình ảnh mang đậm dấu ấn của trí tuệ nhân tạo. Nội dung các bức ảnh rất đa dạng, từ cảnh Iran bị đánh bại, hình ảnh ông Trump cưỡi ngựa cùng cựu Tổng thống George Washington, cho đến bức ảnh AI của nam diễn viên Robert De Niro mặc chiếc áo phông có dòng chữ "Trump là tổng thống của tôi".

Một trong những bức ảnh AI gây chú ý mô tả vị tổng thống đang ngồi trước dàn màn hình theo dõi thị trường chứng khoán tại Nhà Trắng. Bức ảnh đi kèm dòng chú thích: "Tôi làm điều này cho Đất nước chúng ta, không phải cho bản thân mình. Tôi đã kiếm được hàng trăm tỷ USD từ cổ phiếu và nhiều loại tài sản khác cho nước Mỹ, chứ không phải cho tôi. Nhưng tất cả những gì tôi nhận lại là sự chỉ trích từ phe Dân chủ cánh tả cực đoan. Rất không công bằng, nhưng biết làm sao được!"

Dù bài đăng không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho tuyên bố trên, nhưng cần nhắc lại rằng vào tháng 8/2025, Chính quyền Trump đã mua 10% cổ phần của gã khổng lồ bán dẫn Intel, khoản đầu tư hiện được định giá hơn 50 tỷ USD.

Trước đó, ông Trump từng vấp phải nhiều chỉ trích khi ra mắt "Truth API" – một tính năng trên nền tảng Truth Social có mức phí 100.000 USD/tháng, cho phép người dùng truy cập sớm vào các thông báo về quyết định chính sách có khả năng làm biến động thị trường tài chính. Vào tháng 7 vừa qua, các Thượng nghị sĩ Mỹ đã thúc giục Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) điều tra xem liệu Trump Media (công ty mẹ của Truth Social) có vi phạm các luật chứng khoán liên bang hiện hành với tính năng Truth API hay không.

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống đăng tải nội dung do AI tạo ra. Ông thường xuyên làm điều này trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Iran đang diễn ra, bao gồm cả một bài đăng cho thấy ông đang cầm súng với những vụ nổ sau lưng, kèm dòng chữ "không còn là quý ông tốt bụng nữa!" (NO MORE MR. NICE GUY!).

Hiện tại, Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận nào để làm rõ thêm về các hình ảnh này.

Xoáy sâu vào tình hình Iran

Hơn sáu tháng đã trôi qua kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các "hoạt động tác chiến lớn" tại Iran. Tính đến thứ Hai, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy hai bên chuẩn bị quay lại bàn đàm phán.

Trên Truth Social, ông Trump đã chia sẻ hàng tá hình ảnh AI phác họa cảnh Iran bị tàn phá, cùng với các đồ họa thông tin về nền kinh tế nước này mà không trích dẫn nguồn xác thực. Một biểu đồ chưa được kiểm chứng cho rằng tiền tệ của Iran đã bị "hủy hoại".

Một bức ảnh AI khác cho thấy ông Trump đứng trên boong tàu chiến, quan sát các vụ nổ nhấn chìm nhiều tàu thuyền. Ở một bức ảnh khác, ông đang vung chiếc búa có họa tiết cờ Mỹ đập vào bản đồ Iran. Bức ảnh thứ ba vẽ cảnh các vụ nổ tại Đảo Kharg, kèm dòng chữ "Tạm biệt, Kharg" trong khi một chiếc tiêm kích bay ngang qua đầu.

Mặc dù Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Iran được cho là đã sụt giảm nghiêm trọng trong thời kỳ chiến tranh và lạm phát tại nước này đã phình to lên mức cao lịch sử, một số chuyên gia vẫn cảnh báo không nên vội vàng cho rằng quốc gia này đang trên bờ vực sụp đổ kinh tế.

Hình tượng người hùng nước Mỹ

Bên cạnh các vấn đề quốc tế, ông Trump cũng đăng tải nhiều bức ảnh AI khắc họa bản thân trong vai trò một anh hùng hành động, tự ví mình như vị cứu tinh của nước Mỹ.

Một số hình ảnh mô tả ông như một nhà lãnh đạo được vây quanh bởi các robot tương lai với bối cảnh Tòa nhà Quốc hội Mỹ (Capitol) ở phía sau. Trong những bức ảnh khác, ông hóa thân thành một đô vật có thân hình cơ bắp giống Hulk Hogan, đội mũ đỏ MAGA và khoác trên mình lá quốc kỳ Mỹ. Một bức ảnh khác lại cho thấy ông đang là chỉ huy tại trung tâm điều hành của Lực lượng Không gian (Space Force).

Ông Trump, người đã xây dựng thương hiệu chính trị của mình dựa trên khẩu hiệu "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" (Make America Great Again), liên tục kêu gọi tái khẳng định sức mạnh của nước Mỹ cả ở trong và ngoài nước.

"Cơn bão" bài đăng bằng AI của ông cũng bao gồm những hình ảnh coi các quốc gia, vùng lãnh thổ, và thậm chí cả các thực thể tự nhiên và thiên thể là tài sản hoặc lãnh thổ của Mỹ.

Một hình ảnh AI thể hiện Eo biển Hormuz là một "Vùng lãnh thổ mới của Mỹ". Một bức ảnh khác đổi tên bang New Mexico thành "Nước Mỹ Mới" (New America). Đáng chú ý, một bài đăng cho thấy Mặt trăng đi kèm dòng chữ "Mặt trăng là của chúng ta" với lá cờ Mỹ cắm bên cạnh. Thậm chí, một bức ảnh còn dán nhãn Hồ Ontario – hồ nước hiện đang nằm trên biên giới giữa Mỹ và Canada – thành "Hồ America".

Động thái này diễn ra sau khi ông Trump ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo chính phủ liên bang đổi tên Hồ Ontario thành "Hồ America". Trả lời về vấn đề này, Thủ tướng Canada Mark Carney vào thời điểm đó đã khẳng định đất nước của ông sẽ tiếp tục gọi đây là Hồ Ontario.

Tham khảo: CNBC﻿