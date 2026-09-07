Dự trữ ngoại hối Nhật Bản giảm kỷ lục trong tháng 8

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, dự trữ ngoại hối cuối tháng 8 giảm 79,6 tỷ USD, còn hơn 1.200 tỷ USD, tương đương mức giảm 6,2% so với tháng trước. Lượng chứng khoán nước ngoài, chủ yếu là trái phiếu Chính phủ Mỹ, giảm xuống 839,56 tỷ USD và chiếm khoảng 70% dự trữ ngoại hối của nước này.

Mức giảm mạnh diễn ra sau khi Nhật Bản chi 15.400 tỷ yên, tương đương gần 100 tỷ USD, trong thời gian từ ngày 30-7 đến 26-8 để bán USD, mua yên nhằm ngăn đồng nội tệ tiếp tục mất giá. Đây là đợt can thiệp lớn nhất trong một tháng từ trước đến nay.

Sau các đợt can thiệp, đồng yên phục hồi từ gần 164 yên/USD, mức thấp nhất trong 40 năm, lên khoảng 155-156 yên/USD vào đầu tháng 9, dù có thời điểm suy yếu trở lại gần ngưỡng 160 yên/USD.

Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết giá trị chứng khoán trong dự trữ giảm một phần do lãi suất tăng, song hoạt động can thiệp cũng góp phần đáng kể. Lượng chứng khoán nước ngoài giảm 87,8 tỷ USD, gần tương đương số tiền Tokyo đã chi để hỗ trợ đồng yên.

Theo các chuyên gia, Nhật Bản có thể đã sử dụng cả chứng khoán nước ngoài và tiền gửi để có nguồn lực can thiệp, trong đó nhiều khả năng có việc bán trái phiếu Chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, số liệu của Bộ Tài chính không cho biết cụ thể loại trái phiếu hoặc kỳ hạn được bán.

Khả năng Tokyo tiếp tục bán trái phiếu Mỹ cũng được chú ý trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày càng quan tâm đến sự ổn định của thị trường trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Dù dự trữ giảm mạnh, Nhật Bản vẫn còn nguồn lực đáng kể để can thiệp. Dự trữ ngoại tệ cuối tháng 8 ở mức 995 tỷ USD, trong khi lượng vàng tăng 13,3%, lên 124,1 tỷ USD.

Trong khi đó, thị trường đang kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất trong tháng 9 sau một loạt tín hiệu cứng rắn gần đây. Một số nhà đầu tư còn tính đến khả năng BOJ đẩy nhanh tốc độ thắt chặt chính sách.

(Tổng hợp)