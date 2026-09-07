Thế giới bắt đầu lo ngại khi đặt tài sản tại Mỹ?: Một NHTW tính rút vàng, chuyên gia cảnh báo một mốc 5%

Trong nhiều thập kỷ, Mỹ được xem là một trong những nơi trú ẩn tài chính an toàn bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, vị thế này đang đối mặt với những lo ngại mới trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump liên tục sử dụng các biện pháp kinh tế và quân sự để thúc đẩy chương trình nghị sự.

Năm ngoái, cuộc chiến thuế quan quy mô lớn của ông Trump đã gây chấn động thị trường toàn cầu. Đến tháng 1, Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro. Tháng 2, Mỹ phát động cuộc chiến với Iran.

Bên cạnh đó, căng thẳng giữa Washington với các đồng minh châu Âu và NATO cũng gia tăng. Những diễn biến này đặt ra một câu hỏi đối với giới đầu tư: liệu niềm tin của thế giới vào Mỹ có đang suy giảm?

Ngân hàng trung ương Hà Lan đã viện dẫn tình trạng “bất ổn địa chính trị” khi xem xét vấn đề liên quan tới dự trữ vàng.

Chuyên gia kinh tế trưởng về Mỹ Steven Blitz tại GlobalData TS Lombard cho rằng các ngân hàng trung ương có lý do chính đáng khi tính đến những rủi ro có thể xảy ra.

Đề cập tới số vàng được lưu trữ tại New York, ông đặt câu hỏi: “Ai có thể khẳng định ông ấy không bất ngờ quyết định rằng số vàng này không được phép rời đi?”.

Các quốc gia từ lâu đã nắm giữ vàng như một tài sản dự trữ. Kim loại quý vừa đóng vai trò tài sản an toàn, vừa có thể được chuyển đổi thành tiền mặt khi cần thiết.

Chủ tịch Max Baecker của công ty kinh doanh kim loại quý American Hartford Gold nhận định vấn đề hiện nay không đơn thuần nằm ở vị trí địa lý.

Ông nói: “Tôi cho rằng vấn đề liên quan nhiều hơn tới quyền kiểm soát. Các ngân hàng trung ương muốn biết rằng họ liệu có thể tiếp cận và huy động vàng khi cần”.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết vai trò lãnh đạo của Mỹ sau Thế chiến II, vốn là một trong những nguyên nhân khiến các quốc gia gửi vàng tại Cục Dự trữ Liên bang New York, vẫn được duy trì dưới thời Tổng thống Trump.

Bản thân Mỹ đang nắm giữ hơn 8.000 tấn vàng, đứng đầu thế giới về dự trữ vàng của ngân hàng trung ương.

Bên cạnh vàng, trái phiếu kho bạc Mỹ từ lâu cũng là tài sản được các ngân hàng trung ương ưa chuộng. Quy mô và tính thanh khoản lớn của thị trường là những lợi thế quan trọng.

Giám đốc đầu tư Jim Baird tại Plante Moran Investment Advisors cho rằng nhà đầu tư có thể nắm giữ một phần vàng để phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, ông không khuyến nghị dồn toàn bộ tiền vào kim loại quý.

Theo Jim Baird, trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn có giá trị, dù nợ quốc gia Mỹ đã đạt 40.000 tỷ USD trong mùa hè năm nay. Ông nhận định: “Bất chấp tất cả những vấn đề chúng ta đang gặp phải, liệu có thị trường nào khác sâu và thanh khoản tương đương không? Câu trả lời là không”.

Rủi ro có thể lớn hơn nếu lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng. Trong đó, nhu cầu mua trái phiếu kho bạc suy yếu nếu niềm tin vào Mỹ và khả năng kiểm soát lạm phát của Fed giảm sút.

Giám đốc chiến lược đầu tư Stephanie Link tại Hightower Advisors cho rằng nhà đầu tư nên đặc biệt theo dõi mốc lợi suất 5%. Bà nói: “Tôi sẽ theo dõi nếu lợi suất vượt 5% và duy trì mức đó lâu hơn một hoặc hai tuần. Đó sẽ là một tín hiệu đáng chú ý”.

Vai trò của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm so với thời kỳ tỷ trọng của nhóm này đạt đỉnh gần 56%.

Giám đốc đầu tư Bob Edwards tại Edwards Asset Management cho biết trước đây, khi thị trường biến động quá mạnh, nhà đầu tư thường nghĩ tới việc mua trái phiếu kho bạc. Tuy nhiên, trong bối cảnh lạm phát vẫn là vấn đề, ông hiện hướng khách hàng tới các cổ phiếu trả cổ tức và khuyến nghị giảm bớt rủi ro sau đợt tăng mạnh của nhóm cổ phiếu liên quan tới AI.

Theo ông, khi lãi suất dài hạn tiếp tục tăng, nhu cầu đối với vàng cũng có thể gia tăng.

Dù vậy, những nghi ngại đối với vị thế của Mỹ chưa chắc kéo dài. Một số chuyên gia cho rằng tình hình địa chính trị có thể thay đổi nhanh chóng và những điều đúng ở thời điểm hiện tại có thể thay đổi chỉ sau vài tháng.

Theo MarketWatch﻿