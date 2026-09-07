Máy bay Boeing 767 lao khỏi đường băng với vận tốc hơn 200km/h, đâm loạt ô tô khiến 5 người thiệt mạng

Sự việc xảy ra vào khoảng trước 14:00 giờ địa phương (19:00 GMT) ngày Chủ nhật. Chiếc Boeing 767-300, do công ty 21 Air vận hành cho Amazon, cất cánh từ San Juan (Puerto Rico). Theo ban quản lý Sân bay Quốc tế Miami, máy bay đã "vượt quá đường băng chéo và bị hư hỏng ở khu vực phía tây bắc của sân bay".

Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay FlightRadar24 cho thấy chiếc máy bay đang di chuyển với tốc độ 207 km/h (112 hải lý/giờ) khi văng khỏi đường băng và lao về phía bãi đậu xe phục vụ cho kho hàng của Amazon và các doanh nghiệp lân cận. Được biết, vào thời điểm hạ cánh, thời tiết tại Miami có mưa dông nhẹ kèm gió giật mạnh.

Mắc kẹt dưới gầm xe và nỗ lực cứu hộ

Tại một cuộc họp báo diễn ra vào tối Chủ nhật, Thị trưởng hạt Miami-Dade, bà Daniella Levine Cava, gọi đây là "một ngày vô cùng khó khăn". Bà xác nhận vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 5 người. Các đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường chỉ vài giây sau khi sự cố xảy ra.

Giám đốc Sở Cứu hỏa Miami, ông Raied Jadallah, cung cấp thêm chi tiết: 5 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, trong đó 3 người đang trong tình trạng nguy kịch. Đáng chú ý, chiếc máy bay đã va chạm với một số phương tiện giao thông trên mặt đất. Lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng thiết bị chuyên dụng để giải cứu những người bị thương mắc kẹt bên trong và dưới gầm các phương tiện này.

Hơn 200 lính cứu hỏa đã được huy động để đối phó với hiện trường được mô tả là "có ngọn lửa và khói dày đặc". Dù đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng, tình trạng rò rỉ nhiên liệu tại khu vực vẫn buộc các nhà chức trách phải tiếp tục phong tỏa và xử lý.

Các cuộc điều tra và phản hồi từ Amazon

Đại diện Amazon, Kelly Nantel - Giám đốc Quan hệ Truyền thông Toàn cầu, đã đưa ra tuyên bố chính thức: "Chúng tôi vô cùng đau lòng khi biết tin năm người đã thiệt mạng trong vụ việc xảy ra hôm nay tại Sân bay Quốc tế Miami. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, người thân và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi mất mát đau lòng này."

Bà Nantel cũng nhấn mạnh rằng Amazon đang phối hợp chặt chẽ với các quan chức địa phương và sẽ hợp tác toàn diện với cuộc điều tra.

Nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn hiện vẫn chưa được xác định. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã tiếp nhận vụ việc và dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo công bố các thông tin điều tra ban đầu vào thứ Hai.

Ngay sau vụ tai nạn, Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã ra lệnh đình chỉ mọi hoạt động cất và hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Miami để phục vụ công tác cứu hộ.

Vụ việc xảy ra vào đúng một trong những ngày cuối tuần bận rộn nhất năm. Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) dự kiến có tới 2,3 triệu người di chuyển bằng đường hàng không chỉ riêng trong ngày Chủ nhật, và 17 triệu hành khách trong suốt tuần lễ nghỉ Lễ Lao động.

Tại các nhà ga của sân bay Miami, hàng ngàn hành khách rơi vào tình trạng mắc kẹt. Các quầy làm thủ tục chật cứng người xếp hàng chờ đổi vé do hàng loạt chuyến bay bị hoãn hoặc hủy. Sân bay Quốc tế Miami vốn là điểm trung chuyển hàng hóa và hành khách khổng lồ, đón khoảng 60% tổng lượng du khách quốc tế đến bang Florida. Nhiều hành khách cho biết họ buộc phải tìm nơi lưu trú qua đêm do không có chuyến bay thay thế.

Nguồn: Tổng hợp﻿