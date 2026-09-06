Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga đón tin dữ từ 2 nước láng giềng châu Âu

| | Tài chính quốc tế

Động thái của 2 quốc gia EU này có thể cắt đứt một tuyến đường vận chuyển thay thế quan trọng đối với các nhà xuất khẩu ngũ cốc Nga.

Nga đón tin dữ từ 2 nước láng giềng châu Âu- Ảnh 1.

Latvia và Lithuania đang xem xét cấm các lô hàng ngũ cốc của Nga qua các cảng của 2 nước này, Reuters đưa tin.

Theo hãng tin, chính phủ Latvia sẽ họp vào 8/9 để thảo luận về lệnh cấm này.

Litva cho rằng việc sử dụng các cảng của nước này để xuất khẩu ngũ cốc của Nga không còn chấp nhận được nữa nhưng không công bố bất kỳ biện pháp cụ thể nào.

Thủ tướng Litva Mindaugas Sinkevicius nói với Reuters: "Việc xuất khẩu ngũ cốc của Nga mà sử dụng cơ sở hạ tầng của Litva đi ngược lại các giá trị của chúng tôi".

Các nhà xuất khẩu Nga chủ yếu vận chuyển ngũ cốc qua Latvia - quốc gia thành viên EU và NATO - và dự kiến lượng hàng xuất khẩu sẽ tăng mạnh vào tháng tới.

Ông nói thêm rằng việc vận chuyển ngũ cốc giữa lục địa Nga và vùng lãnh thổ Kaliningrad, thông qua Litva, sẽ không bị ảnh hưởng.

Lệnh cấm của Latvia và Lithuania có thể cắt đứt một tuyến đường vận chuyển thay thế quan trọng đối với các nhà xuất khẩu ngũ cốc Nga trong bối cảnh các tuyến vận chuyển thông thường qua Biển Đen và Biển Azov đã bị tê liệt do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Theo số liệu ngành, trong mùa xuất khẩu vừa qua (từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026), Nga đã xuất khẩu 46,3 triệu tấn ngũ cốc qua các cảng ở Biển Azov và Biển Đen, chiếm 90% tổng lượng xuất khẩu ngũ cốc bằng đường biển của Nga.

Các cảng Baltic của Nga chỉ vận chuyển khoảng 1 triệu tấn và thêm 1 triệu tấn xuất khẩu thông qua cảng của các quốc gia Baltic.

Arkady Zlochevsky, người đứng đầu Liên minh Ngũ cốc Nga, xuất khẩu ngũ cốc của Nga thông qua các nước Baltic có thể đạt từ 5 - 6 triệu tấn trong mùa vụ này hoặc thậm chí là 10 tấn nếu các cảng của Estonia cũng được đưa vào sử dụng.

Theo Reuters, Azernews﻿

Y Vân

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
nga

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ đồ chơi trẻ em thành tài sản đầu tư “nóng bỏng tay”: 1 tấm tăng giá gấp 3 lên 430 tỷ đồng, dân chuyên cũng nhập cuộc

Từ đồ chơi trẻ em thành tài sản đầu tư “nóng bỏng tay”: 1 tấm tăng giá gấp 3 lên 430 tỷ đồng, dân chuyên cũng nhập cuộc Nổi bật

Nắm quyền khai thác 'kho báu' 65 tỷ thùng dầu trong 100 năm: Giới dầu khí Mỹ bất ngờ bị đẩy vào thế khó

Nắm quyền khai thác 'kho báu' 65 tỷ thùng dầu trong 100 năm: Giới dầu khí Mỹ bất ngờ bị đẩy vào thế khó Nổi bật

Liên minh châu Âu dựng 'lá chắn' Greenland trước tham vọng chưa từng có của Mỹ

Liên minh châu Âu dựng 'lá chắn' Greenland trước tham vọng chưa từng có của Mỹ

19:42 , 06/09/2026
7 người mắc kẹt giữa không trung suốt 4 tiếng, cứu hộ phải tiếp cận từ nhiều phía: Kết cục gây bất ngờ

7 người mắc kẹt giữa không trung suốt 4 tiếng, cứu hộ phải tiếp cận từ nhiều phía: Kết cục gây bất ngờ

19:15 , 06/09/2026
Dùng F-16 bắn hạ UAV Nga: ‘Bắn chim sẻ bằng đại bác’

Dùng F-16 bắn hạ UAV Nga: ‘Bắn chim sẻ bằng đại bác’

18:44 , 06/09/2026
Máy bay Airbus A340 Thổ Nhĩ Kỳ bốc cháy dữ dội

Máy bay Airbus A340 Thổ Nhĩ Kỳ bốc cháy dữ dội

18:29 , 06/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên