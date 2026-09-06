Từ đồ chơi trẻ em thành tài sản đầu tư “nóng bỏng tay”: 1 tấm tăng giá gấp 3 lên 430 tỷ đồng, dân chuyên cũng nhập cuộc

Cách đây không lâu, thẻ Pokémon chủ yếu được xem là món đồ sưu tầm của học sinh tại Hồng Kông, Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng đang dần trở thành một loại tài sản đầy tinh vi. Thị trường này đến nay đang phát triển thành một hệ sinh thái đầu tư ngày càng chuyên nghiệp.

Các thẻ hiếm được thẩm định chuyên nghiệp và bảo quản trong những cơ sở đạt chuẩn dành cho tổ chức tài chính. Thậm chí, các quỹ đầu tư được mã hóa cũng xuất hiện, cho phép nhiều nhà đầu tư cùng sở hữu một phần giá trị của những thẻ đắt tiền.

Giá thẻ Pokémon đã tăng mạnh trên toàn cầu trong những năm gần đây. Năm 2021, người có ảnh hưởng Logan Paul gây chú ý khi chi hơn 5 triệu USD để sở hữu một thẻ Pikachu Illustrator. Thẻ này sau đó được bán lại với giá hơn gấp 3 lần, gần 16,5 triệu USD (tương đương 430 tỷ VNĐ).

Tại châu Á, Hồng Kông đang trở thành một trung tâm quan trọng của hoạt động giao dịch. Theo các nhà phân tích, thành phố là trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới lớn nhất thế giới. Nhà đầu tư tại đây cũng được hưởng mức thuế rất thấp đối với lợi nhuận từ chuyển nhượng tài sản và hoạt động mua bán.

Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư thay thế gia tăng, giới sưu tầm, nhà đầu cơ và thậm chí các tổ chức tại Hồng Kông ngày càng quan tâm tới loại tài sản có mức độ rủi ro cao này.

Giám đốc kinh doanh Albert Cheng tại Azimut Group cho biết: “Nhu cầu đến từ một cộng đồng sưu tầm thực sự và đang phát triển, chứ không chỉ từ hoạt động đầu cơ ngắn hạn”.

Theo ông, một thế hệ nhà đầu tư trẻ đang chuyển tiền vào những tài sản mà họ có sự gắn kết và yêu thích, trong đó có thẻ Pokémon. Các dịch vụ thẩm định, nền tảng giao dịch trực tuyến và công nghệ mã hóa cũng giúp thị trường dễ tiếp cận và có tính thanh khoản cao hơn.

Theo báo cáo của Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông, quy mô thị trường trò chơi thẻ bài toàn cầu, bao gồm Pokémon, có thể đạt 23,5 tỷ USD vào năm 2030. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm dự kiến đạt 6,5%.

Thẻ Pokémon được đưa lên blockchain

Quá trình tài chính hóa thị trường đang diễn ra nhanh hơn khi các nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia.

Tháng 3/2026, MemeStrategy, một công ty đầu tư tài sản số niêm yết tại Hồng Kông, hợp tác với nhà vận hành thị trường tư nhân Evident để ra mắt quỹ mà công ty gọi là quỹ đầu tư thẻ Pokémon được mã hóa đầu tiên trên thế giới.

Những thẻ hiếm như phiên bản “Van Gogh Pikachu” được đưa vào quỹ và chia nhỏ quyền sở hữu thông qua các token trên blockchain. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể tham gia mà không cần mua toàn bộ một thẻ có giá trị lớn.

Tuy nhiên, việc tài chính hóa này cũng đi kèm rủi ro đáng kể.

Nhà sáng lập Paxson Fung công ty dịch vụ tài chính CityLinkers Group cho biết thẻ sưu tầm không tạo ra dòng tiền như nhiều loại tài sản khác. Giá trị của chúng phụ thuộc hoàn toàn vào tâm lý thị trường, ý nghĩa văn hóa và sự công nhận chung về độ quý hiếm. Vì vậy, giá có thể chịu tác động lớn khi thanh khoản suy giảm hoặc thị hiếu thay đổi.

Sự phân hóa trên thị trường đã xuất hiện rõ rệt. Theo dữ liệu từ Card Ladder Pokemon Index cùng các báo cáo về tài sản thay thế của Geiger Research và Altar, giá trị thẻ sưu tầm cao cấp tăng 29% trong năm ngoái. Ngược lại, các thẻ hiện đại phổ thông có chất lượng thấp hơn giảm hơn 40%.

Nguồn cung cũng là một rủi ro. Riêng năm 2025, 26,6 triệu thẻ đã được Professional Sports Authenticator và các dịch vụ xác thực khác phân hạng. Số lượng thẻ lưu hành ngày càng lớn có thể làm giảm tính khan hiếm và gây thêm áp lực lên những sản phẩm không thuộc phân khúc cao cấp.

Bong bóng hay một loại tài sản mới?

Dù tồn tại nhiều rủi ro, một số chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của thị trường thẻ Pokémon.

Trợ lý giáo sư Lu Fangzhou tại trường kinh doanh thuộc Đại học Hồng Kông cho rằng thẻ Pokémon đã chứng minh khả năng duy trì giá trị trong thời gian dài hơn một số loại tài sản thay thế khác.

Theo ông, thẻ Pokémon khó có khả năng là một bong bóng. Thị trường thẻ bài có thể tiếp tục tồn tại trong khoảng 20 năm nữa, dù mức giá mà những thẻ quý hiếm có thể đạt tới vẫn chưa thể xác định.

Lu Fangzhou cho rằng với sự hỗ trợ của chính quyền và nền tảng văn hóa mạnh, Hồng Kông có tiềm năng trở thành trung tâm đầu tư thẻ bài. Tuy nhiên, điều này cuối cùng vẫn phụ thuộc vào khối lượng giao dịch, lượng tài sản dự trữ và nhu cầu trên thị trường.

Theo SCMP