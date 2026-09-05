Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyên gia: Tỷ lệ bắn trúng mục tiêu ở Ukraine của tên lửa Nga đạt gần 100%

| | Tài chính quốc tế

Một chuyên gia phân tích quân sự Nga mới đây cho biết, tỷ lệ bắn trúng mục tiêu ở Ukraine của tên lửa Nga là xuất sắc, đạt gần 100%.

Một cuộc tấn công tên lửa của Nga đã nhắm trúng mục tiêu ở Ukraine.

Theo chuyên gia quân sự nổi tiếng - Đại tá về hưu Anatoly Matviychuk, tên lửa và UAV Nga đã chứng minh tỷ lệ bắn trúng mục tiêu ở Ukraine là xuất sắc trong các nhiệm vụ chiến đấu.

“Hiệu quả cao của vũ khí Nga là do cả tình trạng kỹ thuật của chúng và sự bất lực của hệ thống phòng không đối phương, trong việc đánh chặn chúng một cách hiệu quả”, ông giải thích.

Theo nhà phân tích quân sự, các hệ thống tên lửa Nga thuộc nhiều loại khác nhau cho thấy tỷ lệ chính xác gần 100% khi bắn trúng mục tiêu.

Trong khi đó, hiệu quả của UAV tấn công trong các chiến dịch quân sự đặc biệt là khoảng 95%.

“Những con số này đã tính đến tất cả các yếu tố đối phó, bao gồm cả sự cố kỹ thuật và nỗ lực bắn hạ của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine”, ông Matviychuk nhấn mạnh.

Trong số các hệ thống không người lái nội địa hiệu quả nhất, đại tá về hưu đã nhấn mạnh đến dòng UAV Geran-7, cũng như nhóm UAV mới nhất được trang bị các yếu tố trí tuệ nhân tạo (AI).

Các hệ thống này có khả năng tự động tìm kiếm và nhắm mục tiêu, ngay cả khi hoàn toàn không có tín hiệu vệ tinh, và dưới các biện pháp đối phó điện tử khắc nghiệt.

Mức độ tự chủ cao cho phép UAV di chuyển thành công qua những khu vực bị bao phủ bởi các hệ thống tác chiến điện tử của đối phương.

Trước đây, chính Ukraine đã thừa nhận việc đưa các công nghệ tiên tiến vào vũ khí của Nga.

Các chuyên gia và cố vấn Ukraine đã khẳng định, UAV cảm tử Molniya của Nga chủ động sử dụng AI để tự động phát hiện và tiêu diệt mục tiêu trên tiền tuyến.

Việc sử dụng có hệ thống tên lửa độ chính xác cao và UAV thông minh cho phép lực lượng Nga phá hủy có hệ thống các cơ sở hạ tầng quân sự và trọng yếu của đối phương, duy trì thế chủ động chiến lược.

Theo Avia-pro

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tim Cook gióng hồi chuông cảnh báo “cơn lũ 100 năm có một”, Elon Musk cũng phải lo lắng

Tim Cook gióng hồi chuông cảnh báo “cơn lũ 100 năm có một”, Elon Musk cũng phải lo lắng Nổi bật

Đập vách tường, phát hiện 239 miếng vàng trị giá hơn 9 tỷ đồng

Đập vách tường, phát hiện 239 miếng vàng trị giá hơn 9 tỷ đồng Nổi bật

Tổng thống Nga Putin ra lệnh tạm dừng không kích thủ đô Ukraine để đàm phán

Tổng thống Nga Putin ra lệnh tạm dừng không kích thủ đô Ukraine để đàm phán

22:39 , 05/09/2026
Lời cuối cùng của một phi công nói với mẹ trước khi máy bay rơi khiến 144 người thiệt mạng

Lời cuối cùng của một phi công nói với mẹ trước khi máy bay rơi khiến 144 người thiệt mạng

22:01 , 05/09/2026
Mỹ dội tên lửa xuống tàu chở dầu Iran gần đảo Kharg

Mỹ dội tên lửa xuống tàu chở dầu Iran gần đảo Kharg

21:41 , 05/09/2026
Những vết màu nâu đỏ trên chiến đấu cơ F-35 mới của Mỹ

Những vết màu nâu đỏ trên chiến đấu cơ F-35 mới của Mỹ

21:05 , 05/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên