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Mỹ dội tên lửa xuống tàu chở dầu Iran gần đảo Kharg

| | Tài chính quốc tế

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin, một tàu chở dầu Iran đã bị lực lượng Mỹ tấn công ngày 5/9 gần đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu chính của nước này.

Đảo Kharg. (Ảnh: Reuters)

Theo phóng viên Tasnim, con tàu nói trên đã trúng bốn quả tên lửa của Mỹ tại khu vực neo đậu gần đảo Kharg.

Tasnim dẫn lời các nguồn tin địa phương cho biết, không có thương vong nào được ghi nhận và thủy thủ đoàn đang được sơ tán.

Hiện chưa có thông báo chính thức từ phía chính quyền Iran, và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận về vụ việc.

Vào ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng một dòng trạng thái ngắn gọn trên mạng xã hội kèm theo một đoạn video AI, tuyên bố rằng đảo Kharg đang bị "phá hủy tan tành". Chính quyền Iran từng thề sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Kharg bị tấn công.

Đoạn video được Tổng thống Mỹ Trump đăng tải. (Nguồn: Truth Social)

Iran từng xuất khẩu 90% lượng dầu thô qua đảo Kharg trước khi xung đột nổ ra. Tuy nhiên, hoạt động này đã bị gián đoạn kể từ khi Mỹ bắt đầu phong tỏa xuất khẩu dầu của Iran vào giữa tháng 4.

Ông Trump từng tuyên bố vào ngày 11/6, rằng Mỹ muốn giành quyền kiểm soát đảo Kharg, nhưng sau đó cho biết kế hoạch tấn công quân sự vào khu vực này tạm thời bị gác lại, chỉ vài ngày trước khi Tehran và Washington ký kết một thỏa thuận tạm thời ngừng bắn vào ngày 17/6.

Một cuộc tấn công của Mỹ vào Kharg sẽ gia tăng áp lực lên ngành công nghiệp dầu mỏ cũng như nền kinh tế nói chung của Iran, vốn đang chao đảo vì lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran sau khi nước này đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến đường thủy huyết mạch vận chuyển 20% nguồn cung dầu toàn cầu trước xung đột.

Theo Minh Hạnh

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