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Những vết màu nâu đỏ trên chiến đấu cơ F-35 mới của Mỹ

| | Tài chính quốc tế

Các máy bay chiến đấu tàng hình F-35C mới nhất, đậu trên boong tàu sân bay Mỹ, được phát hiện phủ đầy vết bẩn màu nâu đỏ.

Những vết màu nâu đỏ được nhìn thấy trên chiến đấu cơ F-35 của Mỹ.

Sau khi đoạn video quay từ boong tàu sân bay Mỹ được công bố, người ta nhận thấy các máy bay chiến đấu tàng hình F-35C mới nhất trông cũ kỹ và phủ đầy các vết bẩn màu nâu.

Văn phòng Chương trình Chung F-35 (JPO) và nhà sản xuất nhanh chóng khẳng định, các vết màu nâu đỏ xuất hiện trên thân và bề mặt tiêm kích F-35 thực chất là hiện tượng oxy hóa bề mặt lớp phủ tàng hình, không phải rỉ sét cấu trúc.

Nguyên nhân hiện tượng "rỉ sét" trên F-35 là do môi trường biển khắc nghiệt. Boong tàu sân bay thường xuyên chịu tác động của hơi muối, nước biển, bụi bẩn, dầu mỡ, nhiên liệu máy bay và khí xả động cơ.

Lớp vật liệu hấp thụ radar (RAM) ở lớp ngoài cùng của F-35 có chứa các hạt sắt ferrite nhỏ. Khi tiếp xúc lâu ngày với độ ẩm và muối biển trong các chuyến triển khai kéo dài, các hạt này tạo ra các vệt ố màu nâu đỏ giống như rỉ sét.

Theo nhà sản xuất, khung máy bay F-35 được làm bằng titan, nhôm và vật liệu composite sợi carbon đều là những vật liệu không bị rỉ sét.

JPO và nhà sản xuất xác nhận, tình trạng đổi màu này chỉ nằm ở bề mặt lớp phủ bên ngoài, không làm giảm khả năng tàng hình.

Các thử nghiệm cho thấy vết ố không làm suy giảm cấu trúc hay độ bộc lộ radar (tính năng tàng hình) của chiến đấu cơ.

Đây là hiện tượng hao mòn mỹ quan phổ biến trong các đợt tác chiến dài ngày trên biển, và được khắc phục trong các kỳ bảo dưỡng định kỳ.

Theo Avia-pro

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đại

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