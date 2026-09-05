Tiêm kích F-16 Ukraine thiếu tên lửa, phải “đấu pháo” với UAV Nga: Nhưng đây mới là bài toán khó của Kyiv

Trang The War Zone ngày 2/9 đưa tin, các phi công lái máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine đang thiếu hụt trầm trọng tên lửa không đối không đến mức trong một số phi vụ ban ngày, họ chỉ mang theo súng máy trên máy bay. Thay vì sử dụng tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120 (AMRAAM) hiệu quả và tên lửa tầm ngắn AIM-9 Sidewinder, lực lượng Ukraine chỉ còn lại pháo xoay M61A1 Vulcan 20mm - loại vũ khí có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho dân thường.

Việc phá hủy các mục tiêu của Nga bằng pháo xoay M61A1 Vulcan 20mm tiềm ẩn nhiều rủi ro: đạn pháo (tương tự như lựu đạn) có thể bắn trúng một khu vực khá rộng khi chạm đất, tiềm ẩn nguy cơ gây thương vong cho người vô tội.

Một binh sĩ Ukraine đang nạp đạn 20mm cho khẩu pháo M61A1 trên máy bay chiến đấu F-16. Ảnh chụp màn hình video của Không quân Ukraine

Tệ hơn nữa, những loại tên lửa AIM mà F-16 đang phải dè sẻn sử dụng cũng chính là loại được trang bị cho các tổ hợp NASAMS bảo vệ Kyiv. Do đó, mỗi quả tên lửa được bắn ra từ máy bay đồng nghĩa với việc lực lượng phòng không mặt đất ngày càng khan hiếm loại vũ khí này.

Một chỉ huy thuộc Không đoàn 107, sử dụng mật danh "Phantom", đã xác nhận tình trạng thiếu hụt khi phóng viên The War Zone hỏi thẳng ông liệu Ukraine có đang thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa cho máy bay F-16 của mình hay không.

“Đúng vậy. Bất kỳ máy bay nào không có vũ khí đều… vô dụng”, Phantom nói.

Để ngăn chặn càng nhiều máy bay không người lái Geran và tên lửa hành trình của Nga một cách hiệu quả trước khi chúng tiếp cận các thành phố của Ukraine, cần phải có tên lửa, và Phantom đã thẳng thắn về những gì lực lượng không quân Ukraine đang cần. Ông kêu gọi bổ sung thêm tên lửa không đối không và tên lửa đánh chặn để nạp lại đạn cho các hệ thống Patriot đặt trên mặt đất do Mỹ sản xuất.

"Chúng tôi cần thêm các khí tài bảo vệ, chẳng hạn như tên lửa Patriot và tên lửa không đối không, AIM-9 hoặc AIM-120 cho phi đội của mình", Phantom nói.

Giải pháp mà ông mong muốn phải mang lại hiệu quả lâu dài, vượt xa phạm vi của bất kỳ đợt chuyển giao đơn lẻ nào: "Ít nhất chúng ta [Ukraine] cần nỗ lực gia tăng sản lượng, hoặc tạo điều kiện để Ukraine tự nội địa hóa việc sản xuất ngay tại nước này hoặc tại các quốc gia châu Âu khác."

Chừng nào giải pháp đó chưa thành hiện thực, bài toán về số lượng vẫn vô cùng khắc nghiệt, bởi mỗi quả tên lửa được phóng ra để đánh chặn máy bay không người lái (UAV) hay tên lửa hành trình của Nga đồng nghĩa với việc kho dự trữ của Ukraine để phòng chống đợt tấn công tiếp theo sẽ bị hao hụt đi một quả.

Máy bay chiến đấu F-16 mang tên lửa AMRAAM ở đầu cánh. Ảnh chụp màn hình video của Không quân Ukraine

Sự xuất hiện của loại tên lửa giá rẻ hơn

Theo trang Euromaidan Press, một loại vũ khí mà Phantom không nhắc đến có thể giúp giảm bớt áp lực cho bài toán này. Các máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine hiện nay dường như đã được trang bị loại tên lửa APKWS II cỡ 70mm dẫn đường bằng laser.

Được chế tạo từ loại tên lửa không điều khiển tiêu chuẩn gắn thêm bộ dẫn đường laser, APKWS II có chi phí thấp hơn nhiều so với tên lửa AMRAAM và đã trở thành vũ khí chủ lực để chống UAV của các máy bay chiến đấu Mỹ tại Trung Đông. Đây là giải pháp tiết kiệm chi phí để bắn hạ UAV và tên lửa hành trình bay ở tốc độ cận âm mà không cần lãng phí những quả tên lửa không đối không quý giá cho từng mục tiêu.