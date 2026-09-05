Vì sao ông Zelensky buộc phải tuyên bố lệnh ngừng bắn toàn diện 3 ngày?

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Quyết định này được đưa ra trong bí mật tuyệt đối, sau những yêu cầu trực tiếp từ Mỹ, nhằm đảm bảo an toàn cho các phái viên Mỹ trong chuyến thăm Nga.

Theo nội dung văn bản và các báo cáo, lệnh ngừng bắn được tuyên bố là toàn diện trong 3 ngày. Các hạn chế đối với hoạt động quân sự sẽ có hiệu lực từ ngày 5/9, và sẽ duy trì cho đến 23h59 ngày 7/9.

Ukraine cam kết ngừng các hành động tấn công và phòng thủ trực tiếp dọc theo đường ranh giới tiếp xúc, và hoàn toàn đóng băng mọi cuộc tấn công xuyên biên giới.

Các hạn chế áp dụng cho tất cả các loại vũ khí, bao gồm cả việc sử dụng pháo binh, tên lửa chiến thuật và UAV tầm xa, những loại vũ khí trước đây đã thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào hậu phương của Nga.

Theo giới phân tích quân sự, lệnh ngừng bắn 3 ngày này là nhờ sự khởi đầu của nhiệm vụ ngoại giao chính thức của các cộng sự thân tín của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner.

Hôm 4/9, tờ New York Times đưa tin, Nhà Trắng đã kiên quyết yêu cầu Ukraine ngừng các cuộc tấn công bằng UAV vào thủ đô Moscow và các cơ sở nhiên liệu và năng lượng trong chuyến thăm Nga của phái đoàn Mỹ.

Các nhà đàm phán Mỹ sẽ đến Nga và tiến hành một vòng tham vấn kín quan trọng với Tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin ngày hôm nay (5/9), sau đó họ sẽ nhanh chóng khởi hành đến Ukraine vào ngày 6/9.

Việc Ukraine áp đặt lệnh ngừng bắn diễn ra trong bối cảnh tình hình trên chiến tuyến đang vô cùng nguy cấp đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Chỉ riêng trong tháng 8, không quân Nga đã lập kỷ lục mọi thời đại, khi thả 8.766 quả bom dẫn đường xuống các tuyến phòng thủ đối phương.

Rõ ràng, đối với Ukraine, lệnh ngừng bắn 3 ngày này không chỉ là sự thực hiện tối hậu thư của Nhà Trắng, mà còn là cơ hội pháp lý để tạm thời ngăn chặn sự tàn phá liên tục các khu vực được phòng thủ kiên cố của họ bởi không quân Nga.