Tư duy mua xe kỳ lạ của Buffett: Sẵn sàng chi tiền cho xe tai nạn chỉ vì rẻ hơn

Sở hữu khối tài sản ước tính lên tới 140 tỷ USD, nhưng tỷ phú Warren Buffett hiện vẫn trung thành với chiếc Cadillac XTS đời 2014. Đáng nói, ông thậm chí còn không tự mình đi chọn xe. Theo Forbes , nhiệm vụ này được giao cho con gái ông, Susie Buffett, người đã giúp ông "lên đời" từ chiếc Cadillac DTS 2006 – chiếc xe mới chỉ lăn bánh vỏn vẹn 19.000 dặm (hơn 30.000 km) trước khi được thay thế.

Buffett luôn nhờ con gái lo liệu việc mua sắm ô tô. Lý do đằng sau quyết định này vô cùng đơn giản: Thời gian.

"Nếu tôi có thể ký một tấm séc trong 30 giây và đổi lại bằng một chiếc xe mới hơn mà không phải làm gì thêm, tôi sẽ vui vẻ làm ngay chiều nay," vị tỷ phú chia sẻ tại đại hội đồng cổ đông của Berkshire Hathaway năm 2001. "Nhưng tôi không thích đánh đổi thời gian của mình khi điều đó thực sự chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi cả."

Triết lý cốt lõi: Đề cao giá trị thay vì hình thức

Tư duy mua xe của Buffett không chỉ nằm ở sự hiệu quả mà còn xoay quanh giá trị thực dụng. Ông nổi tiếng với việc sẵn sàng vung tiền mua những chiếc xe từng bị móp méo, hư hỏng do mưa đá. Vị tỷ phú "Huyền thoại xứ Omaha" hiểu rõ rằng chúng vẫn hoạt động tốt, phục vụ đúng nhu cầu di chuyển nhưng lại có mức giá rẻ hơn đáng kể so với xe nguyên bản.

Thực chất, sự tằn tiện của Buffett vượt xa khỏi khuôn viên gara ô tô. Đến nay, ông vẫn sống trong căn nhà giản dị ở Omaha mà ông đã mua từ năm 1958 với giá chỉ 31.500 USD. Ngay cả khái niệm về một bữa sáng "thịnh soạn" của ông cũng chỉ đơn giản là các suất ăn combo tại McDonald’s, và mức giá ông chọn chi trả cho bữa ăn sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến của thị trường chứng khoán sáng hôm đó.

Sự xa xỉ của Charlie Munger: Tấm vé xe buýt giá rẻ

Nếu Buffett được coi là người tằn tiện, thì người bạn tâm giao quá cố của ông - Charlie Munger - còn giản dị đến mức khắc khổ. Vị cố Phó Chủ tịch của Berkshire Hathaway, người sở hữu khối tài sản khoảng 2,2 tỷ USD vào thời điểm qua đời năm 2023, chưa bao giờ màng đến sự xa hoa.

Trong bức thư gửi cổ đông năm 1989, Buffett từng nói đùa về người cộng sự của mình: "Khái niệm về 'du lịch phong cách' của ông ấy là đi một chuyến xe buýt có máy lạnh, và đó là một sự xa xỉ mà ông ấy chỉ bước lên khi có vé giảm giá".

Sự ác cảm của Munger với những khoản chi tiêu không cần thiết thậm chí còn lan sang cả chuyên cơ của công ty. Khi Buffett quyết định nâng cấp máy bay của Berkshire vào những năm 1980, Munger tỏ ra không hề ấn tượng.

Buffett đã trêu chọc Munger khi viết lại câu chuyện này: "Việc đặt tên cho chiếc máy bay không hề dễ dàng. Ban đầu tôi đề xuất tên 'The Charles T. Munger'. Charlie phản pháo lại bằng cái tên 'The Aberration' (Sự lầm lạc). Cuối cùng chúng tôi thống nhất gọi nó là 'The Indefensible' (Không thể bào chữa)".

Dù có thói quen đi xe buýt tiết kiệm, Munger không hoàn toàn phản đối việc di chuyển bằng đường hàng không. Trên thực tế, danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway bao gồm cả NetJets, một công ty cung cấp dịch vụ máy bay tư nhân. Điều này cho thấy Munger vẫn nhìn nhận được giá trị thương mại của ngành hàng không — chỉ là ông không muốn chi tiền để tận hưởng nó bằng quỹ của Berkshire.

Tham khảo: Yahoo News﻿