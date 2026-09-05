Chuyện gì đã xảy ra với những nạn nhân sống sót sau vụ khủng bố 11/9 chấn động thế giới?

Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, cả thế giới dõi theo từ bên ngoài khi vụ tấn công chấn động vào Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) diễn ra. Bộ phim tài liệu 102 Minutes Inside the Towers của kênh HISTORY Channel đã chuyển góc nhìn vào bên dalam, hé lộ những gì những người ở trong các tòa nhà đã nhìn thấy và trải qua ngày hôm đó.

Dưới đây là câu chuyện của bốn người sống sót sau vụ tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới. Họ chia sẻ những hồi ức kinh hoàng về hành trình thoát khỏi các tòa tháp và cách thảm kịch 11/9 đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ. Đối với một số người, đây là lần đầu tiên họ lên tiếng công khai về sự kiện này.

11 tháng 9 năm 2001 là ngày nước Mỹ sẽ không bao giờ quên

Những câu chuyện này nằm trong số rất nhiều hồi ký trực tiếp được ghi lại trong bộ phim tài liệu.

Lolita Jackson

Năm 2001, Lolita Jackson là Phó Chủ tịch kiêm Trợ lý tại Morgan Stanley. Vào thời điểm đó, công ty tài chính này là bên thuê lớn nhất tại Trung tâm Thương mại Thế giới với hơn 2.500 nhân viên chiếm giữ 30 tầng của Tòa tháp Phía Nam (South Tower). Đối với Jackson, người mới ở độ tuổi 20 khi đó, đây là một công việc trong mơ.

"Tôi sinh ra và lớn lên trong cảnh rất nghèo khó, việc có thể vào một trường đại học tốt và kiếm được một công việc ngon lành hoàn toàn không phải là điều chắc chắn," Jackson chia sẻ. "Được làm việc tại một nơi như Trung tâm Thương mại Thế giới đại diện cho đỉnh cao mà tôi có thể đạt tới. Tôi đang làm việc ở đỉnh cao của thế giới cho một trong những tập đoàn tốt nhất thế giới."

Vào ngày 11 tháng 9, Jackson đang tham gia một cuộc họp lúc 8:30 sáng tại phòng họp tầng 70 của Tòa tháp Phía Nam. Cô nhớ lại mình đang ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt ngoài cửa sổ và mơ mộng vơ vẩn thì Tòa tháp Phía Bắc (North Tower) đột nhiên bùng lên thành một quả cầu lửa.

"Tôi là người duy nhất nhìn thấy vì chỉ có mình tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ," Jackson nói. "Tôi nhận ra điều gì đó vô cùng tồi tệ đã xảy ra, nhưng không biết chính xác đó là gì."

Lolita Jackson, một trong những nhân vật được phỏng vấn trong '102 Minutes Inside The Towers'.

Không giống như một số công ty khác trong Tòa tháp Phía Nam, Morgan Stanley đã yêu cầu nhân viên sơ tán khỏi tòa nhà. Vì vậy, Jackson cùng các đồng nghiệp đã đi cầu thang bộ xuống tầng 44 - nơi họ dự định đợi thang máy tốc hành để xuống sảnh. Đúng lúc đó, chiếc máy bay bị bắt giữ thứ hai lao thẳng vào Tòa tháp Phía Nam.

"Tôi nhớ như in cảm giác bản năng lúc đó: 'Tòa nhà sắp sập rồi và mình chuẩn bị chết,'" Jackson nhớ lại. "Tôi là một người rất sùng đạo, và tôi đã nghĩ: 'Được rồi, nếu đây là thời khắc của mình, mình sẽ ổn thôi. Mình sẽ lên thiên đàng.'"

Sau khi hoàn hồn khỏi cú sốc chấn động, Jackson đi thẳng ra cầu thang bộ và hòa vào dòng người hoảng loạn đang đi xuống sảnh Tòa tháp Phía Nam. Jackson vẫn nhớ một người đồng nghiệp thân thiết đã rời khỏi cầu thang để gọi điện về nhà từ một văn phòng trống. Cô không bao giờ còn gặp lại anh ấy nữa.

"Sự ngẫu nhiên của việc bạn có ở đó hay không, và sự ngẫu nhiên của việc bạn sống hay chết - đó là điều ám ảnh tôi nhiều nhất," Jackson - người không chỉ thoát khỏi Tòa tháp Phía Nam mà còn kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng rời khỏi Hạ Manhattan - chia sẻ. "Tôi đã phải điều trị tâm lý khoảng một năm rưỡi, bởi vì tôi đã đưa ra quyết định vào phút chót là không đi cùng đồng nghiệp của mình, và anh ấy đã thiệt mạng."

Cuộc sống của Jackson thay đổi hoàn toàn sau ngày 11/9. Cô nghỉ việc tại Morgan Stanley, dành một năm để đi du lịch khắp thế giới và khởi động lại sự nghiệp ca hát. Năm 2005, cô đã hỗ trợ Michael Bloomberg đắc cử Thị trưởng Thành phố New York và sau đó làm việc cho Văn phòng Thị trưởng trong 15 năm. Hiện tại, Jackson là một chuyên gia về ngoại giao khí hậu kiêm ca sĩ chuyên nghiệp.

David Lim

Cảnh sát thuộc Cục Cảng (Port Authority) David Lim có một chú chó Labrador vàng tên là Sirius làm bạn đồng hành tại Trung tâm Thương mại Thế giới. Họ thuộc đội K-9 chịu trách nhiệm đánh hơi phát hiện chất nổ - phương thức mà các tên khủng bố đã sử dụng trong vụ tấn công tòa tháp lần đầu tiên vào năm 1993. Lim yêu công việc của mình và rất yêu chú chó của mình.

"Ở đơn vị chúng tôi, bạn được đưa chó về nhà, và rồi chú chó trở thành một thành viên trong gia đình," Lim nói. "Tôi đã có thể nghỉ hưu sau 20 năm công tác, nhưng nếu nghỉ hưu quá sớm, họ sẽ giữ chú chó lại. Vì vậy, tôi đã định đợi đến khi đủ 25 năm công tác, lúc đó Sirius cũng đủ tuổi nghỉ hưu và tôi có thể đưa Sirius về cùng."

Khi chiếc máy bay đầu tiên đâm vào Tòa tháp Phía Bắc lúc 8:46 sáng ngày 11 tháng 9, Lim và Sirius đang ở tầng hầm của Tòa tháp Phía Nam để kiểm tra các xe tải. Khi cảm nhận được tòa nhà rung chuyển, Lim lo sợ đó lại là một vụ đánh bom khác. Anh nói với Sirius: "Có thể có kẻ đã lọt qua chúng ta. Tôi phải lên trên giúp mọi người. Cậu cứ ở yên đây, tôi sẽ quay lại đón cậu."

Lim là sĩ quan cảnh sát mặc sắc phục đầu tiên có mặt tại sảnh Tòa tháp Phía Bắc khi những người công nhân hoảng loạn bắt đầu đổ xô xuống cầu thang. Trong lúc hướng dẫn mọi người ra cửa thoát hiểm, Lim bàng hoàng chứng kiến cảnh người dân bắt đầu rơi từ trên tháp xuống khu quảng trường bên ngoài. Nhận ra tình hình phía trên hẳn phải tồi tệ hơn nhiều, anh bắt đầu leo lên.

Khoảng 9:59 sáng, Lim đang ở tầng 44 thì Tòa tháp Phía Nam - vốn bị hư hỏng nặng và bốc cháy dữ dội do cú đâm của chiếc máy bay thứ hai - sụp đổ trong một vụ nổ tung kinh hoàng. Sóng xung kích đã thổi bay các cửa kính của Tòa tháp Phía Bắc và hất văng Lim xuống đất. Gượng dậy, Lim nhận ra thời gian không còn nhiều. Việc Tòa tháp Phía Bắc sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian. Anh vội vã tìm cách đưa càng nhiều người ra ngoài càng tốt.

Tại tầng 6, Lim gặp một người phụ nữ lớn tuổi tên Josephine đang gục xuống ở cầu thang vì kiệt sức. Lim cõng Josephine lên, và họ chậm rãi đi xuống cầu thang với sự giúp đỡ của một số lính cứu hỏa. Lim nói rằng Josephine chính là "thiên thần hộ mệnh" của anh. Nếu anh không dừng lại giúp bà, có lẽ anh đã đứng ngay bên ngoài Tòa tháp Phía Bắc khi nó đổ sập.

Thực tế, vị trí của Lim dường như còn nguy hiểm hơn - anh vẫn đang ở bên trong cầu thang B của Tòa tháp Phía Bắc khi tòa nhà đổ sập và tan tành.

"Âm thanh giống như một đoàn tàu hỏa đang lao đến là sự mô tả chính xác nhất mà tôi có thể đưa ra," Lim nhớ lại. "Nó vô cùng kinh hoàng, đáng sợ, và suy nghĩ cuối cùng của tôi là hướng về gia đình. Tôi chỉ mong họ sẽ nghĩ tốt về mình, rằng tôi chỉ đang làm nhiệm vụ khi hy sinh. Vì tôi không hề ảo tưởng rằng mình có thể sống sót qua chuyện này."

Kỳ diệu thay, Lim đã sống sót sau vụ sụp đổ nhờ kẹt lại trong một khoảng trống giữa đống đổ nát. Sirius thì không may mắn như vậy. Nó là chú chó nghiệp vụ K-9 duy nhất thiệt mạng trong vụ tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới. Khi thi thể của Sirius được tìm thấy trong đống đổ nát của Tòa tháp Phía Nam, chú chó đã được truy điệu với đầy đủ nghi thức danh dự dành cho một sĩ quan cảnh sát hy sinh.

Lim nghỉ hưu khỏi lực lượng cảnh sát vào năm 2014. Ngày nay, anh hoạt động tình nguyện với vai trò Đại sứ Ngày 11/9, chia sẻ câu chuyện của mình và tôn vinh sự hy sinh thầm lặng của những người lính cứu hỏa và lực lượng ứng cứu đầu tiên đã lao vào nguy hiểm trong ngày 11 tháng 9.

Hoa được đặt lên tên của các nạn nhân tại Bảo tàng & Đài tưởng niệm Quốc gia Ngày 11 tháng 9 vào ngày 10 tháng 9 năm 2025 tại Thành phố New York. (Ảnh: Spencer Platt/Getty Images)

David Kravette

Hãng tài chính toàn cầu Cantor Fitzgerald chiếm giữ các tầng từ 101 đến 105 của Tòa tháp Phía Bắc. Vào ngày 11 tháng 9, 658 nhân viên của Cantor Fitzgerald đã thiệt mạng sau khi bị mắc kẹt phía trên khu vực va chạm của chiếc máy bay đầu tiên. Nếu không nhờ một sự cố ngẫu nhiên, David Kravette cũng đã nằm trong số đó.

Kravette sinh ra và lớn lên ở Jericho, Long Island, và vẫn nhớ khoảng thời gian các tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới bắt đầu được xây dựng vào những năm 60. "Chúng giống như biểu tượng của New York," Kravette nói. "Chúng tượng trưng cho tài chính và các tập đoàn lớn ở New York, và làm cho Tòa nhà Empire State trở nên nhỏ bé."

Kravette là một nhà giao dịch trái phiếu tại Cantor Fitzgerald, ông làm việc nhiều giờ liền cùng một đội ngũ gắn bó trên tầng 105.

"Vì ở quá cao trên tòa tháp, chúng tôi gần như không bao giờ rời khỏi tòa nhà, bởi vì việc xuống sảnh phải mất tròn 10 phút di chuyển," ông chia sẻ. "Vì vậy, công ty đã cung cấp cho chúng tôi các nhà bếp phục vụ bữa ăn miễn phí: bữa sáng, bữa trưa và cả bữa tối nếu làm việc muộn."

Đó là lý do tại sao thật kỳ lạ khi Kravette lại không có mặt ở tầng 105 lúc chiếc máy bay đầu tiên đâm vào Tòa tháp Phía Bắc vào 8:46 sáng. Thay vào đó, ông đang ở dưới sảnh. Hôm đó, Kravette có cuộc hẹn với khách hàng, và một trong số họ đã quên mang theo giấy tờ tùy thân để trình cho bộ phận bảo vệ. Kravette hoàn toàn có thể cử trợ lý của mình xuống, nhưng cô ấy đang mang thai vài tháng, nên ông đã tự mình đi một chặng đường dài xuống sảnh.

"Tôi nhìn về phía bàn đón tiếp khách và thấy khách hàng của mình đang đứng đó. Tôi liền hét to qua phía họ: 'Ai trong số mấy gã hề các anh quên mang giấy tờ đấy?'" Kravette kể lại sự việc trước ống kính lần đầu tiên trong 102 Minutes Inside the Towers. "Ngay sau đó, một tiếng rít kinh hoàng vang lên từ chính giữa tòa tháp."

Ngay lập tức, một quả cầu lửa khổng lồ bùng nổ ra từ dãy thang máy ở sảnh. Đó là nhiên liệu phản lực đang bốc cháy cuồn cuộn lao xuống theo giếng thang máy từ độ cao hơn 90 tầng phía trên. Vụ nổ ở sảnh đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người ngay lập tức và làm nhiều người khác bị bỏng nặng. Kravette cho biết nếu ông đứng gần thang máy thêm khoảng 6 mét (20 feet) nữa, ông cũng đã thiệt mạng.

Trong những tuần sau vụ tấn công, Kravette đã phải tham dự nhiều đám tang mỗi ngày cho những người bạn và đồng nghiệp đã khuất của mình, bao gồm cả cô thư ký trợ lý.

Tên của các nạn nhân được khắc dọc theo hồ đài tưởng niệm 11/9 trong lễ kỷ niệm 10 năm sự kiện tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 tại khu vực Trung tâm Thương mại Thế giới, ngày 11 tháng 9 năm 2011 tại Thành phố New York. (Ảnh: Getty Images)

Harry Waizer

Harry Waizer biết rằng mình là một trong những người may mắn. Giống như David Kravette, Waizer làm việc cho Cantor Fitzgerald. Vào một ngày bình thường, Kravette lẽ ra đã ngồi vào bàn làm việc ở tầng 104 của Tòa tháp Phía Bắc trước 8:46 sáng - thời điểm chiếc máy bay bị bắt giữ đầu tiên đâm vào WTC. Nhưng sáng hôm đó, Kravette lại đến muộn vài phút vì ngẫu nhiên ghé lại dưới sảnh để uống một cốc nước cam.

Khi chuyến bay American Airlines Flight 11 lao vào Tòa tháp Phía Bắc, Waizer đang ở trong thang máy. Đó là một trong những thang máy "nội bộ" phục vụ các tầng cao nhất của tòa nhà cao tầng này. Chiếc máy bay bị bắt giữ - vốn đã phá hủy hoàn toàn các tầng từ 93 đến 99 - chắc chắn đã đâm sượt qua thang máy của Waizer trong gang tấc, khiến thang máy bắt đầu rơi tự do xuống dưới sau cú va chạm dữ dội.

Khi thang máy rơi xuống, một cơn mưa tia lửa bắn qua khe cửa và châm lửa đốt cháy sàn thang máy. Waizer nhớ lại cảnh mình dùng chiếc cặp tài liệu để dập lửa và gào lên: "Mi không thể bắt được ta lúc này đâu!" Tất cả những gì ông nghĩ đến lúc đó là người vợ và ba đứa con nhỏ ở nhà, cùng mong muốn cháy bỏng được gặp lại họ.

Thang máy đang rơi bỗng khựng lại khi hệ thống phanh khẩn cấp được kích hoạt. Ngay khi Waizer nghĩ rằng mình đã thoát nạn, một quả cầu lửa đỏ rực lại phụt qua khe cửa thang máy. Đó là ngọn lửa nhiên liệu phản lực tràn xuống từ hiện trường vụ va chạm phía trên. Waizer đã hứng trọn quả cầu lửa nhiên liệu vào mặt.

"Lúc đó chắc là tôi đang há miệng nên ngọn lửa đã xộc thẳng vào họng và phổi," Waizer nói. "Tôi đã đeo kính từ năm 8 tuổi, và chính chiếc kính chắc chắn là lý do giúp mắt tôi không bị tổn thương."

Với vết bỏng nặng bao phủ 30% cơ thể, Waizer đã dùng tay cạy cửa thang máy và thoát ra ngoài cầu thang bộ, bắt đầu hành trình đi xuống 78 tầng lầu đầy đau đớn. Waizer biết mình bị thương, nhưng không hình dung được mức độ nghiêm trọng của vết bỏng cho đến khi nhìn thấy nét mặt của những người lướt qua mình ở cầu thang.

"Tôi nhớ rất rõ một người phụ nữ," Waizer kể. "Cằm cô ấy rớt xuống, và miệng thì há hộc ra vì bàng hoàng."

Điều cuối cùng Waizer nhớ được sau khi thoát khỏi Tòa tháp Phía Bắc là ông được đưa gấp đến bệnh viện và nhờ các y tá gọi điện cho vợ để nhắn rằng ông vẫn ổn. "Tôi tỉnh dậy khoảng bảy tuần sau đó," ông chia sẻ.

Waizer đã phải nằm viện 5 tháng, trải qua nhiều ca phẫu thuật ghép da và các bài tập vật lý trị liệu đau đớn để hồi phục khỏi chấn thương diện rộng. Bên cạnh những vết thương thể xác, Waizer cho biết ông cũng phải đối mặt với những chấn thương tâm lý sâu sắc.

Khi Ủy ban 11/9 được thành lập để điều tra vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ, Waizer là người đầu tiên ra điều trần tại phiên họp mở màn của Ủy ban.

Bóng của hai tòa tháp đôi lúc hoàng hôn, năm 2000.

"Tôi là một trong số ít những người may mắn," Waizer nói trước Ủy ban vào ngày 31 tháng 3 năm 2003. "Chỉ cách đây vài dãy nhà là nơi an nghỉ chưa được tìm thấy của rất nhiều đồng nghiệp và bạn bè - trong đó có những người bạn thân thiết. Họ không còn có thể tự cất lời được nữa, và tôi gánh trên vai trọng trách bất đắc dĩ và đau buồn là cố gắng nói thay cho họ. Tôi không mang lòng thù hận về những gì đã xảy ra vào ngày 11/9, chỉ có một niềm đau xót vô hạn cho biết bao cuộc đời vô tội, đáng quý đã mất đi và những người thân yêu đã phải gánh chịu quá nhiều mất mát trong ngày hôm đó."

Nguồn: History